Orta saha oyuncusu Manchester City'den ayrılmaya yaklaşırken, Bernardo Silva'nın Barcelona'ya transfer olma umutları neden sönüyor?
Man City'de geçirdiği sekiz yılın ardından Silva yeni bir maceraya hazır
31 yaşındaki Silva, Etihad Stadyumu'nda geçirdiği verimli sekiz yılın ardından yeni bir maceraya atılmaya hazır. İngiltere'de geçirdiği süre boyunca altı Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve toplamda 17 kupa kazandı; üstelik bu etkileyici başarı listesini 2026'da daha da zenginleştirmek için hâlâ zamanı var.
Barcelona, uzun süredir Portekizli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmakla ilgileniyordu ve Katalan devi bir ara transfer ücreti ödemeye hazırdı. Artık 107 kez milli formayı giymiş, kendini kanıtlamış bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilirler.
Silva'ya Suudi Arabistan, İtalya ve Portekiz'den teklifler geldi
İspanyol haber kaynağı Sport’a göre, Silva’nın “önceliği Barça’da oynamaya devam etmek”. Menajeri Jorge Mendes aracılığıyla Blaugrana’ya teklif edildiği söyleniyor. Silva transfer olmak istese de, “zaman aleyhine işliyor”.
Orta Doğu'daki büyük bütçeli takımların cazip teklifler sunduğu, Juventus'un ise Silva'yı Serie A'ya transfer etmek istediği iddia ediliyor. Benfica'ya geri dönmesi de gündeme geldi.
Silva'nın tüm bu transferler konusunda "şüpheleri" olduğu söyleniyor. Premier Lig'den ayrılacağı kesinleşmiş durumda ve kendisi de bu ligde başka bir takımda oynamak istemediğini açıkça belirtmiştir.
Silva'nın Barcelona'ya transferi neden şüpheyle karşılanıyor?
Barcelona’ya ilgi çekici bir fırsat sunuldu, ancak Sport gazetesi, Hansi Flick’in kadrosunda pas oyununa yatkın orta saha oyuncularının zaten bolca bulunduğuna dikkat çekiyor. Bu durum göz önüne alındığında, yaz transfer dönemi için önceliklerin bir stoper ve bir forvet olduğu söyleniyor; zira Polonyalı tecrübeli golcü Robert Lewandowski’nin sözleşmesi sona ermek üzere.
Barça'nın kamuoyuna yansıyan mali sıkıntıları (buna Camp Nou'nun kapsamlı bir yeniden yapılanma projesi de dahil) nedeniyle, transfer konusunda "çok az manevra alanı" olduğu söyleniyor.
Mendes'in, "ailesinin bir kısmı Barselona'da yaşayan Silva için şu anda paranın öncelikli olmadığını açıkça belirttiği" söyleniyor. Silva zaten o bölgede çok zaman geçiriyor ve sadece kök salmak istiyor.
Silva tarafı "düşük bir teklif"i değerlendirebilir, ancak Barcelona, genç oyuncuların tercih edildiği bir ortamda, Silva'nın takıma nasıl uyum sağlayacağını belirlemekte zorlanıyor. Blaugrana, kadrosunda bulunan yıldız oyuncuların gelişimini engellemek gibi bir niyeti yok.
Silva, 2026 Dünya Kupası'ndan önce geleceğiyle ilgili kararını vermek istiyor
Şu anda “büyük bir ikilem” yaşanıyor ve “yakında bir karar verilmesi gerekecek”. Silva, durumun Haziran ayında Dünya Kupası başlamadan önce çözülmesini umuyor. Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarıyla birlikte dünya şöhretinin peşine düşmeden önce, kendi durumunun ne olduğunu bilmek istiyor.
Silva, diğer talipleri çok uzun süre bekletemeyeceğinin farkında, çünkü seçenekler eninde sonunda ortadan kalkacak. Barça, Portekizli oyuncunun kadrolarına faydalı bir deneyim katacağını ve Flick'in takımının “dengesini” iyileştireceğini biliyor, ancak yakın zamanda bir anlaşma sağlanamayacak.
Bu durum, Silva'nın mevcut sezonun sonunda City'nin çabalarına tamamen odaklanmasına olanak tanıyor. Takım, kupa müsabakalarında ve Premier Lig'de yerel şampiyonluklar için mücadeleye devam ediyor; lider Arsenal ile aradaki 9 puanlık farkı kapatması gerekiyor.
Silva, Barcelona'nın kendisini transfer etmek için ilgisini yeniden canlandırıp canlandırmayacağını beklerken, eski City takım arkadaşı Julian Alvarez, Blaugrana'nın en önemli hedefi olmaya devam ediyor ve Atletico Madrid'in elinden onu koparabilecek resmi bir teklifin konusu olması bekleniyor.
