Orta saha oyuncusu Manchester City'den ayrılmaya yaklaşırken, Bernardo Silva'nın Barcelona'ya transfer olma umutları neden sönüyor?

Barcelona’ya ilgi çekici bir fırsat sunuldu, ancak Sport gazetesi, Hansi Flick’in kadrosunda pas oyununa yatkın orta saha oyuncularının zaten bolca bulunduğuna dikkat çekiyor. Bu durum göz önüne alındığında, yaz transfer dönemi için önceliklerin bir stoper ve bir forvet olduğu söyleniyor; zira Polonyalı tecrübeli golcü Robert Lewandowski’nin sözleşmesi sona ermek üzere.

Barça'nın kamuoyuna yansıyan mali sıkıntıları (buna Camp Nou'nun kapsamlı bir yeniden yapılanma projesi de dahil) nedeniyle, transfer konusunda "çok az manevra alanı" olduğu söyleniyor.

Mendes'in, "ailesinin bir kısmı Barselona'da yaşayan Silva için şu anda paranın öncelikli olmadığını açıkça belirttiği" söyleniyor. Silva zaten o bölgede çok zaman geçiriyor ve sadece kök salmak istiyor.

Silva tarafı "düşük bir teklif"i değerlendirebilir, ancak Barcelona, genç oyuncuların tercih edildiği bir ortamda, Silva'nın takıma nasıl uyum sağlayacağını belirlemekte zorlanıyor. Blaugrana, kadrosunda bulunan yıldız oyuncuların gelişimini engellemek gibi bir niyeti yok.