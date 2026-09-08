Souness, orta sahanın derinde konumlanmasını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Morgan'a, "Onu topla ne kadar sık son adam olarak görüyorsun?" dedi. "Oyun kurulurken son adam o. İki stoperin arasında ya da stoperle bek arasında duruyor. Son adam o. Çoğu zaman orta sahada oynamıyor.

"Ben ikinci ya da üçüncü iç saha maçımda (kariyerimde), bugün tüm orta saha oyuncularının yaptığı gibi dörtlü savunmanın içine girdim. Bu yaşlı adam futbolu. Bu hile. Orta sahada oynamanın yaşlı adam usulü. Topu hiç baskı altında olmadan alıyorsun ve beke oynuyorsun."

Savunma içgüdülerini överken, Souness maçlar üzerindeki etkisini sorguladı. Souness sözlerini şöyle sürdürdü: "O (Rice), oyunu etkilemek için fazla derinde oynuyor. Yeterince futbolu olduğunu düşünmüyorum. Size onun ne yapabildiğini söyleyeyim. Şu anda ülkedeki en iyi savunmacı orta saha, tehlikeyi kokluyor. Ama sonra yine, sürekli orada geride."

Souness, İngiltere milli oyuncusu için bir pozisyon değişikliğinin uygun olabileceğini bile öne sürdü. "O zaman orta saha oyuncusu değil, öyle değil mi? Bence stoper olabilir. Top senden daha hızlı gider. Onu topla 30 yard koşup yana pas verdiğini görüyorum. Topa çok iyi vuran biri ve vücudunu iyi açıyor, onda hoşlanılmayacak hiçbir şey yok. Ama modern oyuncular biraz alıngan. Eleştiri bu (oyuncuların) omuzlarına kolay düşmüyor. O, komple bir orta saha oyuncusu değil."



