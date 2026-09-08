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'Orta saha değil!' - Graeme Souness, Chelsea galibiyetinin ardından Arsenal yıldızı Declan Rice'a 'hile' suçlamasıyla sansasyonel bir saldırı başlattı
Souness, Rice'ın orta sahadaki rolünü sert şekilde eleştirdi
Souness, Arsenal'ın kısa süre önce şampiyonluk yarışındaki rakibi Chelsea'yi 2-1 yendiği maçın ardından 27 yaşındaki oyuncuyu hedef aldı. Eski Liverpool kaptanı, Piers Morgan'ın Football Uncensored programında konuşurken Rice'ın oyun kurulum aşamasında derine gelme alışkanlığını masaya yatırdı. £105 milyonluk transferin çoğu zaman gerçek bir orta sahadan ziyade bir savunmacı gibi oynadığını savundu.
Rice'ı İngiltere'nin en iyi defansif orta sahası olarak nitelendirmesine rağmen Souness, oyuncunun topu savunma hattından baskı görmeden alma eğiliminin genel etkisini ciddi şekilde sınırladığında ısrar etti. Yorumcu, Arsenal'ın orta sahadaki sigortasının Avrupa'nın önde gelen kulüplerindeki elit ön libero oyuncularıyla aynı kategoride yer aldığı fikrini net bir şekilde reddetti.
- Getty Images Sport
Acımasız 'hile' değerlendirmesi
Souness, orta sahanın derinde konumlanmasını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Morgan'a, "Onu topla ne kadar sık son adam olarak görüyorsun?" dedi. "Oyun kurulurken son adam o. İki stoperin arasında ya da stoperle bek arasında duruyor. Son adam o. Çoğu zaman orta sahada oynamıyor.
"Ben ikinci ya da üçüncü iç saha maçımda (kariyerimde), bugün tüm orta saha oyuncularının yaptığı gibi dörtlü savunmanın içine girdim. Bu yaşlı adam futbolu. Bu hile. Orta sahada oynamanın yaşlı adam usulü. Topu hiç baskı altında olmadan alıyorsun ve beke oynuyorsun."
Savunma içgüdülerini överken, Souness maçlar üzerindeki etkisini sorguladı. Souness sözlerini şöyle sürdürdü: "O (Rice), oyunu etkilemek için fazla derinde oynuyor. Yeterince futbolu olduğunu düşünmüyorum. Size onun ne yapabildiğini söyleyeyim. Şu anda ülkedeki en iyi savunmacı orta saha, tehlikeyi kokluyor. Ama sonra yine, sürekli orada geride."
Souness, İngiltere milli oyuncusu için bir pozisyon değişikliğinin uygun olabileceğini bile öne sürdü. "O zaman orta saha oyuncusu değil, öyle değil mi? Bence stoper olabilir. Top senden daha hızlı gider. Onu topla 30 yard koşup yana pas verdiğini görüyorum. Topa çok iyi vuran biri ve vücudunu iyi açıyor, onda hoşlanılmayacak hiçbir şey yok. Ama modern oyuncular biraz alıngan. Eleştiri bu (oyuncuların) omuzlarına kolay düşmüyor. O, komple bir orta saha oyuncusu değil."
Dünya Kupası çöküşü ve elitlerle karşılaştırmalar
Rice'ın dünya klasında olup olmadığı sorulduğunda Souness bunu tamamen reddetti. "Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester City'de oynar mı, emin değilim" dedi. "O pozisyonda en iyisini istiyorsanız, City'nin bu rolde iki oyuncusu vardı: Fernandinho ve Rodri. Orta sahada oynuyorlardı. Bir dahaki sefere lütfen onu izleyin. Baskı yokken kolay top alıyor, Gabriel'den 10 yardlık bir pas alıyor ve topu yana veriyor."
Yorumcu ayrıca yaz aylarında İngiltere'nin Arjantin'e karşı Dünya Kupası yarı finalinden elenmesinde de Rice'ı sorumlu tuttu. "İngiltere, Arjantin karşısında 1-0 öne geçtiğinde altlarına ettiler. 'Şimdi ne yapacağız?' Ben bunu da orta sahanın merkezindeki oyuncular olarak Declan Rice ve [Elliot] Anderson'a bağlıyorum" iddiasında bulundu Souness. "Takımı oynatamadılar. Dörtlü savunmanın yanına geri çekildiler."
- Getty
Arsenal'ın önündeki zorluklar
Eleştirilere rağmen Rice, sezona mükemmel bir başlangıç yapan ve Premier League'de ikinci sırada yer alan Mikel Arteta'nın takımının kilit isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Arsenal, şampiyonluk unvanını koruma yolculuğuna Coventry, Aston Villa ve Chelsea karşısında art arda aldığı üç galibiyetle başladı.
Arteta, yaz aylarında £75 milyon karşılığında takıma katılan ve Chelsea maçına yedek kulübesinde başlayan Bruno Guimaraes sayesinde artık orta sahadaki komutanını rotasyona sokma lüksüne sahip. Arsenal, çarşamba günü Napoli ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldikten sonra cumartesi günü Sunderland ile oynamak üzere Stadium of Light'a gidecek.
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