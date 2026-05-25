İran milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına sadece birkaç hafta kala lojistik açıdan büyük bir U dönüşü yapmak zorunda kaldı. Ortadoğu’da süren çatışmalar ve artan siyasi gerginlikler nedeniyle takım, turnuva kampı için artık Arizona’yı kullanmayacak ve bunun yerine Meksika sınırındaki Tijuana kentini tercih edecek.

Meksika Cumhurbaşkanı Sheinbaum Pazartesi günü, ABD hükümetinin İran heyetinin sınırları içinde kalmasını istemediğini açıkça belirtmesinin ardından, hükümetinin bu taşınmayı kolaylaştırmak için devreye girdiğini doğruladı. Sheinbaum, FIFA yetkililerinin ev sahipliği konusundaki çıkmaza bir çözüm bulmak için Meksika'ya başvurduğunu açıkladı.



