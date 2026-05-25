Orta Doğu'daki çatışmalar sürerken Meksika cumhurbaşkanı, İran'ın Dünya Kupası öncesinde ABD'den ayrılma kararını doğruladı
Sheinbaum, İran’ın bu adımını kolaylaştırıyor
İran milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına sadece birkaç hafta kala lojistik açıdan büyük bir U dönüşü yapmak zorunda kaldı. Ortadoğu’da süren çatışmalar ve artan siyasi gerginlikler nedeniyle takım, turnuva kampı için artık Arizona’yı kullanmayacak ve bunun yerine Meksika sınırındaki Tijuana kentini tercih edecek.
Meksika Cumhurbaşkanı Sheinbaum Pazartesi günü, ABD hükümetinin İran heyetinin sınırları içinde kalmasını istemediğini açıkça belirtmesinin ardından, hükümetinin bu taşınmayı kolaylaştırmak için devreye girdiğini doğruladı. Sheinbaum, FIFA yetkililerinin ev sahipliği konusundaki çıkmaza bir çözüm bulmak için Meksika'ya başvurduğunu açıkladı.
Meksika'nın resmi tutumu
Sheinbaum, günlük basın toplantısında "Onların Meksika'da kalma imkânını reddetmek için hiçbir nedenimiz yok" dedi. Bu karar, Şubat ayında ABD ve İsrail'in dahil olduğu askeri gerginliklerin ardından turnuvaya katılımı belirsizliğe bürünmüş olan Team Melli için hayati bir can simidi niteliğinde.
Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı, takımı barındırmayı reddetme konusunda henüz resmi bir açıklama yapmasa da, Meksika'ya taşınma kararı karmaşık bir diplomatik soruna pragmatik bir çözüm gibi görünüyor. Tijuana'da kalarak İran milli takımı, maç sahalarına yakın olmanın yanı sıra ABD'deki bir antrenman kampında yaşanabilecek siyasi gerginliklerden de uzak durmuş oluyor.
Lojistik zorluklar ve vize engelleri
İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, Meksika'ya taşınma kararının, olası idari engelleri aşma ihtiyacından da kaynaklandığını açıkladı. Cumartesi günü Taj, bu kararın vizeyle ilgili sorunları önlemeye yardımcı olacağını ve takımın İran Havayolları uçuşlarıyla doğrudan Meksika'ya seyahat edebileceğini belirtti.
Bu değişiklik, oyuncuların seyahat yasakları veya vize reddi gibi tehditler altında kalmadan hazırlıklarına odaklanabilmelerini sağlıyor. Konaklama düzenlerinde değişiklik olmasına rağmen, takımın Kaliforniya ve Washington'da oynanacak maçlar için sınırı geçmesi gerektiğinden spor programı değişmedi.
İran'ın G Grubu maç programı
İran, zorlu G Grubu’nda mücadele ederken sahada zorlu bir görevle karşı karşıya. Takımın turnuva serüveni, 15 Haziran’da Yeni Zelanda ile karşılaşacakları Los Angeles’ta başlayacak. Bunu, yine Güney Kaliforniya’nın kalbinde 21 Haziran’da Belçika ile oynanacak büyük ilgi gören bir maç izleyecek.
Grup aşamasının son maçında ise takım daha kuzeye, Seattle'a giderek 26 Haziran'da Mısır ile karşılaşacak. FIFA'nın görevi, İran heyetinin Meksika'daki yeni kamp yeri ile ABD'deki üç maç sahası arasında gidip gelirken güvenliğini sağlamak ve sorunsuz bir şekilde seyahat etmesini sağlamak olacak.