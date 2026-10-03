Hakemlik dünyasının geleceği, maçların bize sunduğu günlük tartışmaların çok ötesine geçen bir dönüşümden geçiyor. IFAB’ın yürürlüğe koyduğu kural değişiklikleri önce takımları, sonra oyuncuları ve son olarak da bizzat hakemleri, yalnızca bir yıl öncesine kıyasla farklı bir futbola uyum sağlamaya zorladı.

Bu değişimi anlatma görevini ise Trento Spor Festivali sahnesinden doğrudan İtalyan hakemlerinin başındaki isim Daniele Orsato üstlendi. Serie A ve Serie B hakemlerinin bir numaralı ismi, yeni kuralların barındırdığı zorlukları, VAR kullanımını, yapılan hataları ve sahadaki hakeme bakış açısını anlattı.