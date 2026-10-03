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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Orsato: "Hakem, Roma-Inter’de Massa’nın yaptığı gibi görünmez olmalı. VAR mı? Bu futbol, PlayStation değil ama Juve-Atalanta’da Rowe pozisyonunda gerekliydi"

Serie A
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Roma
SSC Napoli
Frosinone
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Atalanta
Venezia
Torino
Udinese

İtalya’da yönetmesi için göreve çağrılan kişinin anlattığı hakemlikteki yeni dönem

Hakemlik dünyasının geleceği, maçların bize sunduğu günlük tartışmaların çok ötesine geçen bir dönüşümden geçiyor. IFAB’ın yürürlüğe koyduğu kural değişiklikleri önce takımları, sonra oyuncuları ve son olarak da bizzat hakemleri, yalnızca bir yıl öncesine kıyasla farklı bir futbola uyum sağlamaya zorladı.

Bu değişimi anlatma görevini ise Trento Spor Festivali sahnesinden doğrudan İtalyan hakemlerinin başındaki isim Daniele Orsato üstlendi. Serie A ve Serie B hakemlerinin bir numaralı ismi, yeni kuralların barındırdığı zorlukları, VAR kullanımını, yapılan hataları ve sahadaki hakeme bakış açısını anlattı.

  • "HAKEMLER YORGUNLUKTAN BİTMİŞ DURUMDA"

    "Benim çocuklarım atletik ve teknik açıdan hazır olmalı. Koşmak ve düdük çalmak gerekiyor; seyirciyi ya da hataları düşünmeden. Her şey daha sonra değerlendirilir. IFAB'ın getirdiği uygulama, oyunun daha hızlı olması için futbol dünyasını harekete geçirdi. Elbette benim hakemlerim ölümüne yorgun. Orada her şeyi, ölümüne yorgun bir zihinle, akıllarından saymak zorundalar. Bu fazla değil, çünkü sonuçları görüyoruz"

  • VAR sadece bariz hata durumunda kullanılır

    VAR’ın kullanımı mı? Elbette gerekli, ancak sadece bariz hata durumunda devreye girmeli. Hakem karar vermeli ve sahadaki oyuncuların gözünde de güvenilirliğe sahip olmalı. Ben çocuklarıma şunu söylüyorum: "Eğer bir ekranın önündeyseniz ve bu size yüzünüze inen bir yumruk gibi geliyorsa, o zaman açık bir hatayla karşı karşıyasınızdır ve müdahale etmeniz gerekir".

  • Bu futbol, PlayStation değil. Rowe-Kalulu...

    "Sezonun bu başlangıcında hatalar yaptık - yapılmaması gereken hatalar -, hatta daha fazlasını da bekliyordum. Bu futbol, PlayStation değil ve hata yaptığımız durumlar oldu; Juventus-Atalanta maçında Rowe'un Kalulu tarafından tutulması gibi, bunun neden penaltı olduğunu size açıklamak zorunda kalsam zekânıza hakaret etmiş olurum. O durumlarda VAR yardımcı olurdu"

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  • Hakem ortadan kaybolmalı, tıpkı Roma-Inter maçındaki Massa gibi

    “Kendi sorumluluğunu almak önemli: bu, onlar için olduğu kadar benim için de geçerli. Oyunu ve oyuncuyu tanımak gerekir. Maçları okumak gerekir. 

    Maçın hakemi ‘ortadan kaybolmalı’. Hakem başrolde olmamalı, kimse onun maç yönetimini konuşmamalı. Hatta konuşulmaması daha iyi; nitekim ligde son haftadaki Roma-Inter maçının ardından Massa için de böyle olmuştu.”

  • Hakemlere yönelik şiddet

    "Şiddetin sporla hiçbir ilgisi yok. Bunlar korkunç olaylar. Artık çocuklarını hakemlik yapmaya göndermek istemeyen anne babalarla konuştuğum oldu. Peki onlara nasıl haksız diyebilirsin? Diyemezsin. Bunlar ne bugün ne de hiçbir zaman kabul edebileceğimiz şeyler."