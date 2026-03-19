Örneklerin kendi dinamikleri! FC Bayern'in etkileyici performansı, Bergamo karşısında şimdilik zirveye ulaştı

Münih açısından her açıdan sevindirici geçen bu sezonda (üçlü kupa yolunda!), Ofli ve Pavic gibi oyuncuların ilk maçları artık pek de sansasyonel haberler sayılmıyor. Bu ikiliden önce, kulübün altyapısından yetişen yedi genç oyuncu daha A takımda forma giymişti: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, şu anda FC Fulham'a kiralanmış), Felipe Chavez (18, şu anda 1. FC Köln'e kiralanmış), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) ve tabii ki: Lennart Karl (17).

Karl, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi ve o zamandan beri o kadar etkileyici bir gelişim gösterdi ki, uyumlu haberlere göre milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann onu bu Perşembe ilk kez DFB kadrosuna çağıracak. Nedenini, sağ kanat oyuncusu Atalanta'ya karşı 4-1'lik galibiyette bir kez daha gösterdi. Harry Kane'in 2-0'lık golünü o hazırladı, 3-0'lık golü kendisi attı ve Luis Diaz'ın 4-0'lık golünü kendi yarı sahasından muhteşem bir pasla hazırladı. Toplamda Karl şu anda sekiz gol ve altı asistle oynuyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, onun "olağanüstü harika bir sezon" geçirdiğini belirtti. Tıpkı Tom Bischof (20) ve Urbig gibi, ki onlar da genç yaşlarına rağmen uzun zamandır kadroda yerini sağlamlaştırmış ve istikrarlı performanslar sergileyen rotasyon oyuncuları. Urbig, Atalanta maçında devre arifesinde Mario Pasalic'in yakın mesafeden çektiği şutu güçlü bir şekilde kurtardı. Orta saha oyuncusu Bischof, sol bek pozisyonunda bir kez daha esnekliğini kanıtladı. Maçın son dakikalarında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı, ancak Eberl daha sonra endişe yok sinyali verdi.

Bischof, geçtiğimiz Haziran ayında DFB takımında ilk kez forma giymişti. İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçlarının yer alacağı yaklaşan kampta kadroda yer almayacak gibi görünüyor. Bunun yerine, Karl'ın yanı sıra sürpriz bir şekilde ilk kez Urbig'in de kadroda yer alacağı söyleniyor. Münih'in kendi altyapısından yetişen ve henüz 21 yaşındaki Aleksandar Pavlovic ise uzun süredir ilk 11'in değişmez isimlerinden biri ve Dünya Kupası'nda da ilk 11'de yer alma şansını yüksek tutuyor.