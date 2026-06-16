Örnek bir figür! Kobbie Mainoo, Manchester United akademisi adayı Kai Rooney için bir ‘ilham kaynağı’ olurken, rekor golcüsü Wayne ise İngiltere’li orta saha oyuncusuna ‘özel’ bir mesaj gönderdi

Mainoo’nun akademi oyuncusundan İngiltere milli takımına kadar uzanan hızlı yükselişi, futbol dünyasının ilgisini çekmiştir ve Manchester United’ın efsanesi Rooney, bu durumdan en çok etkilenen isimdir. Mainoo, Üç Aslanlar’ın Hırvatistan’la oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı için hazırlıklarını sürdürürken, bir zamanlar ülkenin tüm umutlarını omuzlarında taşıyan adamdan dokunaklı bir destek mesajı aldı.

Şu anda turnuvanın yayın ekibinde yer almak üzere Kuzey Amerika’da çalışan Rooney, genç orta saha oyuncusuna, gösterdiği gelişimin Manchester’daki insanlar için ne kadar önemli olduğunu açıkça belirtmeyi ihmal etmedi. Mesajı aldıktan sonra gözle görülür şekilde duygulanan Mainoo, kulübün mevcut genç kadrosu üzerinde yarattığı önemli etkiyi vurgulayan mesajın içeriğini paylaştı.



