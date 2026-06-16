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Örnek bir figür! Kobbie Mainoo, Manchester United akademisi adayı Kai Rooney için bir ‘ilham kaynağı’ olurken, rekor golcüsü Wayne ise İngiltere’li orta saha oyuncusuna ‘özel’ bir mesaj gönderdi
Efsanevi bir kalite onayı
Mainoo’nun akademi oyuncusundan İngiltere milli takımına kadar uzanan hızlı yükselişi, futbol dünyasının ilgisini çekmiştir ve Manchester United’ın efsanesi Rooney, bu durumdan en çok etkilenen isimdir. Mainoo, Üç Aslanlar’ın Hırvatistan’la oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı için hazırlıklarını sürdürürken, bir zamanlar ülkenin tüm umutlarını omuzlarında taşıyan adamdan dokunaklı bir destek mesajı aldı.
Şu anda turnuvanın yayın ekibinde yer almak üzere Kuzey Amerika’da çalışan Rooney, genç orta saha oyuncusuna, gösterdiği gelişimin Manchester’daki insanlar için ne kadar önemli olduğunu açıkça belirtmeyi ihmal etmedi. Mesajı aldıktan sonra gözle görülür şekilde duygulanan Mainoo, kulübün mevcut genç kadrosu üzerinde yarattığı önemli etkiyi vurgulayan mesajın içeriğini paylaştı.
- Getty Images
Gelecek nesil için ilham kaynağı
Rooney’nin BBC Sport aracılığıyla ilettiği mesaj, özellikle şu anda United’ın gençlik sisteminde adından söz ettiren oğlu Kai Rooney açısından derin bir kişisel anlam taşıyordu. Eski forvet, “Merhaba Kobbie, Dünya Kupası’nda sana bol şans dilemek için bu mesajı yazıyorum,” diye yazdı. “Sadece kendin ol, orada bir yıldız olacaksın dostum. Ayrıca, bu sezon her şeyi nasıl idare ettiğin, tüm genç futbolculara bir ders oldu; hem genç hem de tecrübeli oyuncular için harika bir örnek teşkil etti."
Rooney, Mainoo’nun kendi izinden gidenler için bir rehber olduğunu vurgulayarak sözlerine devam etti: “Son olarak, belki farkında değilsin ama United Akademisi’nde iki oğlum olduğu için, onların ve oradaki gençlerin ilham kaynağı olduğunun farkında olmalısın. Yaptığın şeyi yapmaya devam et. Kendin ol. Sevgilerimle, Wazza." 2025-26 sezonunda U-18 takımına yükselen Kai’ye yapılan bu atıf, Mainoo’nun belirlediği standardı vurguluyor.
Old Trafford’da zorlukların üstesinden gelmek
21 yaşındaki oyuncunun uluslararası sahneye uzanan yolu engellerden yoksun değildi. Geçen sezon Mainoo, baş antrenör Ruben Amorim’in yönetiminde çalışırken büyük bir sabır ve profesyonellik sergilemek zorunda kaldı. Zorlu dönemlerde konsantrasyonunu kaybetmemesi sonunda meyvesini verdi; Michael Carrick tarafından ilk 11’e dahil edildiğinde United’ın orta sahasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
Mainoo’nun bu atılımı, Carrington akademisi içinde başarının bir örneği olarak görülüyor. Premier Lig’in baskısı altında başarılı bir performans sergileyerek ve İngiltere milli takımında yer kazanarak, doğru mizaca sahip olanlar için zirveye giden yolun her zaman açık olduğunu kanıtladı.
- Getty Images Sport
Üç Aslanlar’ın Dünya Kupası hayalleri
Mesaja yanıt veren, yüzü gülümseyen Mainoo, Rooney’i en önemli rol modellerinden biri olarak nitelendirdi. Bu destek, Thomas Tuchel’in yönetimindeki İngiltere milli takımı, Çarşamba günü Hırvatistan ile başlayacak olan Dünya Kupası L Grubu maçlarına hazırlanırken tam da doğru zamanda geldi. Hırvatistan ile oynanacak maçın ardından, “Üç Aslanlar” eleme turlarına yükselmeyi hedefleyerek Gana ve Panama ile karşılaşacak.
Manchester United’ın gelmiş geçmiş en golcü oyuncusunun desteğini arkasına alan Mainoo, turnuvaya İngiltere orta sahasının kilit ismi olarak giriyor. Gelecek vaat eden bir gençten Kai Rooney gibi oyuncular için bir “ilham kaynağı” haline gelmesi, pek çok kişinin hem kulüp hem de milli takım düzeyinde uzun ve başarılı bir kariyerin başlangıcı olacağına inandığı bir dönemin habercisi niteliğinde.