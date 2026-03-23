Orlando City'nin Atlético Madrid'in forveti Antoine Griezmann'ı transfer etmek için anlaşmayı tamamlamak üzere olduğu bildiriliyor
Uzun süredir söylentileri dolaşan transferin sonuçlandırılması
İlk haberlere göre Griezmann, Şubat ayı sonunda Orlando City'ye transfer olmayı düşünüyordu; ancak Atletico Madrid'in Copa del Rey finaline kalması, bu transferi askıya almış gibi görünüyor – zira oyuncu, Atletico Madrid'deki kariyerini bir kupa kazanarak sonlandırmak istiyordu.
Yine de Fransız oyuncu, MLS'nin ana transfer döneminin kapanmasına rağmen anlaşmayı tamamlama niyetinden vazgeçmedi. Her şey planlandığı gibi giderse, Avrupa kulüp sezonu sona erdikten sonra resmi olarak Kuzey Amerika'ya transfer olacak.
MLS'ye katılma hedefleri hakkında pek çok şey yazıldı
Griezmann, uzun zamandır Major League Soccer'da oynamak istediğini açıkça belirtmiştir. Fransız oyuncu, Amerikan sporlarının açık bir hayranıdır ve sık sık NBA maçlarında görülmektedir. Geçmişte LAFC, Chicago Fire ve kısa bir süreliğine Inter Miami dahil olmak üzere birçok MLS kulübüyle adı anılmıştır.
Ancak, Orlando onun nihai hedefi gibi görünüyor.
Başarılı bir Avrupa kariyeri
Griezmann, ligin en iyi oyuncuları arasına hemen girerdi. Fransız oyuncu, milli takımının kaptanlığını yaptı, Les Bleus formasıyla 44 gol attı ve 2018 Dünya Kupası'nı kazandı. Kulüp kariyeri, kupa açısından biraz daha az zengin olsa da yine de son derece başarılı. Atletico Madrid'in tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Griezmann, dört kez La Liga Sezonun Takımı'na seçildi ve iki kez Ballon d'Or yarışında üçüncü oldu.
34 yaşındaki oyuncunun formu bu yıl biraz düşüş yaşadı, ancak yine de Atleti için kilit bir isim olmaya devam ediyor. İspanya'nın en üst liginde altı gol attı ve bir asist yaptı, ayrıca Atleti'nin Copa Del Rey mücadelesinde beş gol attı.
Orlando City'nin ihtiyaç duyabileceği destek
Bu arada Orlando City zor günler geçiriyor. Takım, 11 Mart’ta uzun süredir görevde olan teknik direktör Oscar Pareja ile yollarını ayırdı ve o günden bu yana şansının pek dönmediğini gördü. The Lions, Cumartesi günü Nashville SC’ye 5-0 yenildi. Yine de genç bir kadroya sahipler ve geçmişte Avrupa’nın en iyi oyuncularını kadrolarına kattılar. Griezmann ile birlikte, seviyelerini bir üst düzeye taşıyacak bir yıldızın da yolda olduğunu söyleyebiliriz.
Reklam