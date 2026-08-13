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Leeds United v RB Leipzig - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Orjan Nyland, Norveç ile etkileyici bir Dünya Kupası performansının ardından RB Leipzig'de ilk 11'deki yerini alacağından emin

O. Nyland
RB Leipzig
Bundesliga
Norveç
Dünya Kupası

Norveç kalecisi Orjan Nyland, etkileyici Dünya Kupası performansının ardından RB Leipzig'de ilk 11'deki kaleci pozisyonunu kapma konusunda kendine tamamen güvendiğini söyledi. 35 yaşındaki file bekçisi, Sevilla'dan ayrılmasının ardından Bundesliga ekibine iki yıllık sözleşmeyle katıldı ve yüksek hedeflerle Red Bull Arena'ya ikinci kez döndü.

  • Nyland, Leipzig'e dönüşü tamamladı

    Tecrübeli kaleci Nyland, İspanyol ekibi Sevilla ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından iki yıllık kontratla resmen Leipzig'e geri döndü. Norveç milli oyuncusu, ülkesinin Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesine yardımcı olduktan sonra yüksek özgüvenle geliyor. Bu transfer, 2022-23 sezonunda kalecilerde yaşanan sakatlık krizi sırasında acil takviye olarak daha önce görev yapmasının ardından, Bundesliga ekibindeki ikinci dönemini işaret ediyor.

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    Norveçli stoper meydan okumayı memnuniyetle karşıladı

    Tecrübeli kalecinin uluslararası arenadaki etkileyici performansları, son 16 turunda Brezilyalı yıldız Bruno Guimaraes'e karşı bir penaltı kurtarışı yapması ve turnuva boyunca toplam 16 kurtarışa imza atmasıyla birlikte, ilk 11'de yer alma iddiasını güçlendiriyor.

    Bulinews.com'a verdiği röportajda file bekçisi, rekabete hazır olduğunu vurguladı: "Süre alacağımı biliyorum, bu yüzden bu konuda çok endişeli değilim. Dünya Kupası'nda seviyemi ve özelliklerimi gösterdim. Bence bu benim hakkımda yeterince şey söyledi. Beni bu yüzden transfer ettiler ve beni bu yüzden kullanmak istiyorlar."

    Red Bull Arena'daki ilk döneminde yerel kupa kazanmasına da gururla değinen oyuncu, "Bu, hâlâ gururla hatırladığım çok olumlu bir şey" dedi.

  • Tecrübeli kalecinin gözü noktada

    Nyland'ın gelişi, bu sezon Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal'da mücadele edecek Leipzig kadrosuna değerli bir tecrübe katıyor. Tecrübeli file bekçisi, kalede ilk 11'deki yer için yetenekli 24 yaşındaki Belçikalı kaleci Maarten Vandevoordt ile doğrudan rekabet edecek. Kulüp yönetimi, uluslararası deneyim ile genç potansiyelin harmanlanmasının tüm kulvarlarda kadro derinliğini güçlendirmesini umuyor.

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    Bundesliga açılışı hazır olup olmadığını test ediyor

    Leipzig, yurt içi sezonuna 29 Ağustos'ta Borussia Monchengladbach deplasmanında başlayacak. Sezon öncesi antrenmanlar, Norveçli kalecinin ilk maç öncesinde iddiasını ortaya koyup teknik ekibin güvenini kazanması açısından kritik bir mücadele alanı sunuyor. Takımın, zirve yarışında istikrarlı bir çıkış yakalamak için olumlu ivme oluşturmayı hedeflediği bu süreçte, erken dönemde istikrar sağlamak büyük önem taşıyacak.

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