Tecrübeli kalecinin uluslararası arenadaki etkileyici performansları, son 16 turunda Brezilyalı yıldız Bruno Guimaraes'e karşı bir penaltı kurtarışı yapması ve turnuva boyunca toplam 16 kurtarışa imza atmasıyla birlikte, ilk 11'de yer alma iddiasını güçlendiriyor.

Bulinews.com'a verdiği röportajda file bekçisi, rekabete hazır olduğunu vurguladı: "Süre alacağımı biliyorum, bu yüzden bu konuda çok endişeli değilim. Dünya Kupası'nda seviyemi ve özelliklerimi gösterdim. Bence bu benim hakkımda yeterince şey söyledi. Beni bu yüzden transfer ettiler ve beni bu yüzden kullanmak istiyorlar."

Red Bull Arena'daki ilk döneminde yerel kupa kazanmasına da gururla değinen oyuncu, "Bu, hâlâ gururla hatırladığım çok olumlu bir şey" dedi.