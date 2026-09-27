AFP
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Orjan Nyland'ın korkunç hatası Portekiz'e galibiyeti hediye etti, Goncalo Ramos'un golü Erling Haaland'ın golünü boşa çıkardı
Portekiz, Haaland tehdidine rağmen ilk golü attı
Ullevaal Stadion'daki Uluslar Ligi karşılaşması, Erling Haaland ile Cristiano Ronaldo arasındaki dev kapışma olarak lanse edildi, ancak ikincisi maçın ilk bölümünü yedek kulübesinden izlemek zorunda kaldı. Al-Nassr'lı süper yıldızın ilk 11'de yer almamasına rağmen karşılaşma inanılmaz bir tempoyla başladı. 22. yaş gününü kutlayan Joao Neves, 13. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla topu az farkla üst direğin üzerinden göndererek neredeyse bu özel günü golle taçlandırıyordu ve Portekiz'in topa sahip olma ile sahayı kontrol etme konusundaki erken niyetini ortaya koydu.
Norveç, tılsımlı golcüsü Haaland ile yanıt verdi, ancak gole giden vuruşu Diogo Costa tarafından bacaklarıyla ustalıkla çıkarıldı. Kaçan bu fırsat, sadece birkaç dakika sonra 17. dakikada pahalıya mal oldu. Daha önce Galler'e karşı galibiyet golüyle bitiriciliğini göstermiş olan Joao Felix, ceza sahası çizgisi üzerinde topu aldı ve soğukkanlı bir vuruşla ağlara göndererek deplasman ekibini öne geçirdi.
- AFP
Dias, savunmadaki ustalık gösterisiyle City takım arkadaşına izin vermedi
Aylar sonra ilk kez sahasında geriye düşen Norveç, devre arasından önce eşitlik golünü bulmak için tüm hatlarıyla yüklendi. Costa'nın bir şutu ancak Haaland'ın önüne doğru çelebilmesiyle altın bir fırsat doğdu. Manchester City'nin golcüsünün skor üretmesi kesin gibi görünüyordu, ancak kulüpten takım arkadaşı Ruben Dias'ın harika kayarak müdahalesi buna izin vermedi. Portekizli savunmacı, üstünlüğü korumak için kendisini topun önüne attı ve Portekiz'in üst üste altı maçta ilk yarıyı gol yemeden kapatmasını sağlayan savunma direncini bir kez daha gösterdi.
İlk yarı ilerledikçe Portekiz savunması yoğun baskı altında kalmayı sürdürdü ve Costa, Haaland'ın hava toplarındaki etkisine karşı birkaç kez devreye girmek zorunda kaldı. Kaleci, golcünün iki sert kafa vuruşunu kurtarırken, Sander Berge de direğin yanından az farkla dışarı giden bir kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Tüm bu tehlikelere rağmen Jorge Jesus'un ekibi fırtınayı atlatmayı başardı ve ev sahibi taraftarlar, takımlarının üstün oynadığı bölümleri gole çevirememesi nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşarken devreye tek gollük kırılgan üstünlüğünü koruyarak girdi.
Nyland'ın hatası, Ramos'a galibiyeti getiren golü hediye etti
Norveç, ikinci yarının başlarında sonunda aradığı golü buldu ve aksiyonun merkezinde Haaland'ı görmek hiç de şaşırtıcı değildi. Yeniden başlayan oyundan altı dakika sonra, üretken forvet ceza sahasındaki seken topa en hızlı tepkiyi vererek yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Bu gol, milli takım formasıyla yalnızca 57 maçta attığı 65 gole ulaşmasını sağladı. Ayrıca, Norveç Milli Takımı adına çıktığı son 17 resmi maçın 16'sında da ağları bularak inanılmaz bireysel serisini sürdürdü.
Ancak Oslo'daki sevinç, eşitlik golünden sadece üç dakika sonra Nyland'ın yaptığı felaket bir konsantrasyon hatası nedeniyle kısa sürdü. Tecrübeli kaleci, savunmadan çıkarken rutin bir pas vermek istedi ancak topu doğrudan Goncalo Ramos'a gönderdi. AC Milan forveti ikinci bir davete ihtiyaç duymadı ve soğukkanlılığını göstererek topu kalesini terk etmiş kalecinin üzerinden aşırtıp boş ağlara gönderdi ve milli takım kariyerindeki 12. golünü kaydetti.
- AFP
Brezilya, A4 Grubu'nda liderliğini korudu
Kısa süre sonra heyecan devam etti ve Nyland'ın kâbus gibi geçen gecesi neredeyse daha da kötüleşiyordu. Kaleci, uzun bir ara pasta Ramos'a geçildi ve Ramos bir kez daha topu boş ağlara gönderdi, ancak yan hakemin bayrağı Nyland'ı daha büyük bir utançtan kurtardı; gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın son bölümü, Norveç'in ikinci beraberlik golünü aradığı telaşlı bir mücadeleye dönüştü, ancak etkileyici Costa'nın liderliğindeki Portekiz savunması, düşmanca bir atmosferde gelen uzun toplar ve ortalar karşısında sağlam durarak üç puanı aldı.
Bu sonuç, son 10 maçının yedisini kazanan ve Jorge Jesus döneminin ilk iki karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen Portekiz adına önemli bir başarı anlamına geliyor. Norveç'in sahasındaki 14 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren Portekiz, Uluslar Ligi A4 Grubu'nda zirveye yükselerek bu turnuvadaki güçlü başlangıç trendini sürdürdü. Norveç açısından ise bu rakibe karşı bir kez daha tanıdık bir hayal kırıklığı yaşandı; 12 karşılaşmada 9. yenilgisini alan takım, kampanyadaki ilk iki maçın ardından üç puanda kaldı.
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