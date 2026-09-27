Ullevaal Stadion'daki Uluslar Ligi karşılaşması, Erling Haaland ile Cristiano Ronaldo arasındaki dev kapışma olarak lanse edildi, ancak ikincisi maçın ilk bölümünü yedek kulübesinden izlemek zorunda kaldı. Al-Nassr'lı süper yıldızın ilk 11'de yer almamasına rağmen karşılaşma inanılmaz bir tempoyla başladı. 22. yaş gününü kutlayan Joao Neves, 13. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla topu az farkla üst direğin üzerinden göndererek neredeyse bu özel günü golle taçlandırıyordu ve Portekiz'in topa sahip olma ile sahayı kontrol etme konusundaki erken niyetini ortaya koydu.

Norveç, tılsımlı golcüsü Haaland ile yanıt verdi, ancak gole giden vuruşu Diogo Costa tarafından bacaklarıyla ustalıkla çıkarıldı. Kaçan bu fırsat, sadece birkaç dakika sonra 17. dakikada pahalıya mal oldu. Daha önce Galler'e karşı galibiyet golüyle bitiriciliğini göstermiş olan Joao Felix, ceza sahası çizgisi üzerinde topu aldı ve soğukkanlı bir vuruşla ağlara göndererek deplasman ekibini öne geçirdi.