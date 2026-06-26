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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Organize bir kaos, Messi’ye Dünya Kupası’nda sahnenin ön saflarında yer kazandırıyor

FEATURES
Analysis
L. Messi
L. Martinez
Arjantin
Avusturya
Dünya Kupası
Arjantin
Avusturya

Saf sihir

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna, Katar 2022 turnuvasını tamamladığı aynı ivme ve yoğunlukla başladı. Efsane Lionel Messi, sadece ilk iki maçta milli takımının attığı beş golün tamamını kaydetmeyi başardı ve Dünya Kupası golcüleri tarihindeki rekoru önce eşitledi, ardından tek başına yeni bir rekor kırdı.

Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) resmi web sitesine göre, FIFA’nın teknik çalışmalar uzmanı John Dahl Tomasson, Arjantin oyuncularının top hakimiyeti sırasında yıldızlarını ve kaptanlarını serbest bırakmak için izledikleri taktiği analiz etti. Orta sahadaki pas dolaşımına, kanatlardaki sayısal yoğunluğun artırılmasına ve oyun yönünün değiştirilmesine vurgu yapan Thomasson, bu unsurların tamamen oyuncuların topu hareket ettirme ve kendileri de olağanüstü bir hızla hareket etme teknik becerilerinden kaynaklandığını açıkladı.

Ayrıca Thomasson, Arjantin’in rakiplerini etkisiz hale getirmek ve Messi’ye alan açmak için hücum oyununu nasıl tasarladığını da ele aldı; bu, ister Messi’nin sahanın tehlikeli bölgelerinde topu alabilmesini sağlamak, ister Leo’nun birden fazla rakip oyuncunun baskısını üzerine çekmesi durumunda diğer oyuncuları serbest bırakmak amacıyla olsun.

  • Dairesel hareketler

    Arjantin’in orta saha oyuncuları, pas dolaşımı ve dairesel hareketlere dayanarak rakip takımın düzenini bozup onu savunma yapısından çıkarmaya çalışırlar. Bunu, beklenmedik bölgelerde sayısal üstünlük yaratmak ve rakibi sahada belirli bir bölgeye yoğun bir şekilde çekmek amacıyla yaparlar; bu süreçte, baskıdan kurtulma ve oyunun yönünü değiştirme konusundaki yüksek teknik becerilerinden yararlanırlar. Bu alana ulaşır ulaşmaz, çok az dokunuşla muazzam bir hızla ileriye doğru fırlarlar ve ceza sahasına doğru kademeli bir koşu gerçekleştirirler.

    Tommason’un da vurguladığı gibi, Arjantinli orta saha oyuncularının beklenmedik alanlarda sergiledikleri planlı hareketler, rakiplerin savunma yapısını altüst etmede temel bir faktör oluşturuyor.

    Tommason şöyle dedi: “Tek veya iki paslık sıkı bir oyun stili sergiliyorlar ve aniden ileriye doğru oynayarak maçın temposunu hızlandırıyorlar, ancak bu orta saha oyuncularının hareketleriyle başlıyor. Bazen geriye çekiliyorlar ya da kanatlara yönelerek rakip oyuncuları orta alanlardan uzaklaştırıyorlar. Orta saha oyuncularından biri hareket ettiğinde, bu durum rakipte sahadaki doğru pozisyonları konusunda şüphe uyandıran ters hareketler yaratıyor."

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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Eklemlerdeki sayısal artış

    Tomason’un açıklamasına göre, Arjantin’in stratejisi, diğer oyuncular rakibin baskısını üzerlerine çekerken, oyuncuların geniş alanlara doğru kasıtlı bir şekilde hareket etmelerinde açıkça ortaya çıkıyor.

    Thomason şunları ekledi: “Orta saha oyuncuları kanatlarda bulunduğunda, rakip orta saha oyuncusu zor bir karar vermek zorunda kalır: Alanı korumak için derinlikte mi kalmalı, yoksa oyuncuyu takip etmek için mi gitmeli? Bu durum, o alanı boş bıraktıkları takdirde Messi’nin o alana girebileceğini ve bu da kaosa yol açacağını fark ettiklerinde son derece karmaşık hale gelir; ancak Arjantin’in bakış açısına göre bu, organize bir kaostur.”

    Tomason, Arjantin’in Avusturya milli takımını nasıl dar ve yoğun bir orta alana çekmeyi başardığını ve aynı zamanda top baskı bölgesinden çıkar çıkmaz kanatlarda 3’e 1 sayısal üstünlük yaratmayı başardığını gösteren bir video klip sundu.

  • Oyun yönünü değiştirmek

    Arjantin, rakip takımın birkaç oyuncusunu dar bir alana çekince, topu ele geçiren oyuncu, takım arkadaşlarının topu boş alanlara aktarmak için pas yolları açmak üzere aktif bir şekilde çalıştığını hemen fark eder.

    Tomason şöyle açıkladı: “Messi bu Arjantin milli takımının kalbini oluşturuyor, ancak takım oyun kurma aşamasında net bir kimliğe ve hakimiyete sahip. Topu tek veya iki dokunuşla mükemmel ve tamamen güvenli bir şekilde hareket ettiriyorlar, ardından aniden oyun temposunu hızlandırıyorlar. Dikey oynuyorlar ve derin paslar atıyorlar; sıklıkla hücum noktasını ve oyun yönünü değiştirerek boş alanlardaki takım arkadaşlarına pas atıyor ve rakip oyuncuları zor durumlara sokuyorlar."

    Üçüncü video klip, Messi’nin birkaç Avusturyalı oyuncunun baskısını nasıl üzerine çektiğini ortaya koyuyor. Buna rağmen takım arkadaşları, Messi’nin baskı altındaki dar alanlarda oynama konusundaki teknik yeteneğini bildikleri için, baskı bölgesinin dışına pas seçenekleri yaratmak üzere hareket ediyorlar; oyun yönünü değiştirip top olmadan koşarak ona destek oluyorlar, Ardından, Lautaro Martínez’e yapılan dikey pas, onun savunma hattının gerisinde topa ilk dokunmasını sağladı ve böylece bir faul kazanarak penaltı vuruşu elde etmeyi başardı.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hızlı ilerleme

    Arjantin tarafında top boş bir alanda bulunan bir oyuncuya ulaşır ulaşmaz, patlayıcı bir hücum ivmesi başlar; birçok oyuncu, topu kontrol eden oyuncuya farklı seçenekler sunmak için hızla ilerler; bu seçenekler arasında, oyuncunun ayaklarının dibinde veya boş alanda, farklı açılardan pas alma imkânı da bulunur.

    Tomason, hücum etmek istediklerinde çok hızlı oynadıklarına dikkat çekti.

    Tomason sözlerine şöyle devam etti: “Topu bir ya da iki dokunuşla hızlıca paslaşıyorlar ve bu iki dokunuşu sözsüz bir iletişim aracı olarak kullanıyorlar; bu, kelimeler olmadan birbirleriyle konuşma yöntemidir. İzlemesi harika ve savunması çok zor bir şey.”

    Tomason, tüm bu detayların dördüncü videoda uyumlu ve birbiriyle bağlantılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Videoda Arjantin, orta saha oyuncularının sayıca üstün olduğu yan koridorda topu ele geçiriyor; Messi, birçok oyuncunun baskısını üzerine çekerek boş alana düşüyor ve ardından oyun yönünü değiştirerek topu Tiago Almada’ya aktarıyor.

    Oyun yönünün değişmesi, ileriye doğru hızlı bir koşu ve ceza sahasına doğru kademeli bir koşu ile sonuçlandı; böylece Messi boş bir alanda buldu ve Miroslav Klose'nin adına kayıtlı olan Dünya Kupası golcüleri rekorunu kıran golünü attı.

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