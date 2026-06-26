Organize bir kaos, Messi’ye Dünya Kupası’nda sahnenin ön saflarında yer kazandırıyor

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna, Katar 2022 turnuvasını tamamladığı aynı ivme ve yoğunlukla başladı. Efsane Lionel Messi, sadece ilk iki maçta milli takımının attığı beş golün tamamını kaydetmeyi başardı ve Dünya Kupası golcüleri tarihindeki rekoru önce eşitledi, ardından tek başına yeni bir rekor kırdı.

Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) resmi web sitesine göre, FIFA’nın teknik çalışmalar uzmanı John Dahl Tomasson, Arjantin oyuncularının top hakimiyeti sırasında yıldızlarını ve kaptanlarını serbest bırakmak için izledikleri taktiği analiz etti. Orta sahadaki pas dolaşımına, kanatlardaki sayısal yoğunluğun artırılmasına ve oyun yönünün değiştirilmesine vurgu yapan Thomasson, bu unsurların tamamen oyuncuların topu hareket ettirme ve kendileri de olağanüstü bir hızla hareket etme teknik becerilerinden kaynaklandığını açıkladı.

Ayrıca Thomasson, Arjantin’in rakiplerini etkisiz hale getirmek ve Messi’ye alan açmak için hücum oyununu nasıl tasarladığını da ele aldı; bu, ister Messi’nin sahanın tehlikeli bölgelerinde topu alabilmesini sağlamak, ister Leo’nun birden fazla rakip oyuncunun baskısını üzerine çekmesi durumunda diğer oyuncuları serbest bırakmak amacıyla olsun.