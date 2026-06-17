Bazı medya kaynaklarının bildirdiğine göre, takımın Meksika’nın Zapopan kentinde düzenlediği kapalı antrenman, bir drone yardımıyla gözetlenmiş.
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Ordu şüpheli bir insansız hava aracını düşürdü: Dünya Kupası’nda casusluk şüphesi
Güney Kore şu anda A Grubu’ndaki önemli ikinci grup maçı için ortak ev sahibi Meksika’ya karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Söz konusu casusluk olayından kimin sorumlu olduğu, şimdilik tespit edilemedi.
Buna göre, insansız hava aracı Salı günü antrenmanın başlangıcında, eski Premier Lig yıldızı Heung-Min Son'un liderliğindeki takım ısınma hareketlerini yaparken görülmüş.
Güney Kore, galibiyetle eleme turuna yükselebilir
Takımın ana kampında görevli ve insansız hava araçlarının sinyalini bozmakla sorumlu bir Meksikalı askerin, sonunda bu hava aracını düşürdüğü belirtildi. Güney Kore Futbol Federasyonu, olayın ardından FIFA’ya bilgi verdi.
Güney Kore, turnuvaya ilk maç gününde Çekya’yı 2-1 yenerek başlamıştı. Güney Afrika’yı 2-0 mağlup eden Meksika’yı yenmesi halinde, Asya ekibi eleme turuna erken bir şekilde yükselmeyi garantileyebilir.