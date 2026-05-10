"Orayı çok seviyorum" - Ryan Reynolds ve Rob Mac'in gözde ismi Paul Mullin, Racecourse Ground'a dönüş hazırlıklarını sürdürürken, Wrexham forması giyebilir mi?
Bir dönüm noktasında efsanevi bir şahsiyet
Mullin, sözleşmesinin son yılına girerken geleceğinin ne getireceği konusunda hala net bir fikri olmadığını itiraf ediyor. 31 yaşındaki oyuncu, kulübün National League’den Championship’e yaptığı olağanüstü yükselişte üstlendiği kilit rol nedeniyle Kuzey Galler kulübünde adeta bir efsane haline gelmiştir. Forvet, Wrexham formasıyla 170 resmi maçta 110 gol atarak yerel topluluk üzerinde büyük bir etki yarattı. Takıma katılmak için bir alt lige indi ve kısa sürede herkesin tanıdığı bir isim haline geldi; "Welcome to Wrexham" adlı belgesel dizisiyle kişiliğini sergiledi.
Sakatlıklarla boğuşma ve hayal kırıklığı yaratan kiralık dönemler
Sakatlık sorunları göz önüne alındığında, elde ettiği başarılar gerçekten olağanüstü. Akciğerinde delik açılması ve dört kaburga kemiğinin kırılması nedeniyle League Two’da yükselme mücadelesinin başlangıcını kaçırmasına rağmen, yine de ligde 24 gol atmayı başardı. Sırt ameliyatının ardından, Wrexham'ın League One'dan yükselmesini sağlarken sadece 17 maça çıktı. Championship'e yükseldikten sonra Mullin, Wigan Athletic'e kiralandı, ancak bu kiralama Ocak ayında erken sonlandırıldı. Ardından Bradford City'ye katıldı, ancak sadece dokuz maça çıktı ve son dört maçın kadrosunda yer almadı, bu da bu yaz bir başka ayrılığın gündemde olabileceğini düşündürüyor.
The Overlap'ta görüşlerini dile getirmek
The Overlap programında konuşan Mullin ve Wrexham'ın savunma oyuncusu Conor Coady, kiralık dönemlerinin ardından gelecek planlarını değerlendirdi. Coady şöyle açıkladı: "Kesinlikle yazın, sezon öncesi hazırlıklarına katılmak üzere geri döneceğim ve teknik direktörle bir görüşme yapacağım. Onunla zaten konuştum. Sanırım insanlar bir kulüpten ayrıldığınızda bir şeyler olduğunu düşünüyor. Hiçbir şey olmadı - sadece o anda takıma uyum sağlayamıyordum ve futbol oynamaya can atıyordum. Ocak ayında bir fırsat çıktı ve Charlton'daki teknik direktörle konuştum, bana karşı son derece nazikti ve ben de bu fırsatı değerlendirdim."
Mullin de aynı şeyi tekrarladı: "Conor gibi ben de geri döneceğim. Ocak ayı dışında sezonun büyük bir bölümünde menajerden haber almadım. Kulüple sözleşmeniz varsa ve orayı seviyorsanız, geri dönüp ne olacağını görürsünüz."
Wrexham'daki dönemini ve onsuz kulübün kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren Mullin, şunları ekledi: "İnanılmazdı, tam bir Hollywood hikayesi gibiydi. İnsanların bunun bir masal olmadığını söylediğini biliyorum, ama özellikle taraftarlar için öyle. 15 yıl boyunca [Futbol] Ligi'nde yer almadılar, kelimenin tam anlamıyla neredeyse yok oldular ve ayakta kalabilmek için kendi paralarını yatırmak zorunda kaldılar. Şu anki konumlarına gelmeleri, bu sezon playoffların hemen dışında bitirmeleri inanılmazdı. Herkesin gördüğü her şey oldu. Bu bir yolculuk ve bir serüven oldu ve kulüpteki insanların hırslarıyla bunun sona ereceğini sanmıyorum."
Wrexham efsanesini gelecekte neler bekliyor?
Mullin'in gelecek sezon Parkinson yönetimindeki ilk takıma başarılı bir şekilde yeniden entegre olup olmayacağı ya da başka bir takıma kalıcı olarak transfer olup olmayacağı henüz belli değil. Bir sonraki durağı ne olursa olsun, bu forvetin Kuzey Galler'deki olağanüstü mirası sonsuza dek güvence altına alınmış durumda.