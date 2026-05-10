"Orayı çok seviyorum" - Ryan Reynolds ve Rob Mac'in gözde ismi Paul Mullin, Racecourse Ground'a dönüş hazırlıklarını sürdürürken, Wrexham forması giyebilir mi?

The Overlap programında konuşan Mullin ve Wrexham'ın savunma oyuncusu Conor Coady, kiralık dönemlerinin ardından gelecek planlarını değerlendirdi. Coady şöyle açıkladı: "Kesinlikle yazın, sezon öncesi hazırlıklarına katılmak üzere geri döneceğim ve teknik direktörle bir görüşme yapacağım. Onunla zaten konuştum. Sanırım insanlar bir kulüpten ayrıldığınızda bir şeyler olduğunu düşünüyor. Hiçbir şey olmadı - sadece o anda takıma uyum sağlayamıyordum ve futbol oynamaya can atıyordum. Ocak ayında bir fırsat çıktı ve Charlton'daki teknik direktörle konuştum, bana karşı son derece nazikti ve ben de bu fırsatı değerlendirdim."

Mullin de aynı şeyi tekrarladı: "Conor gibi ben de geri döneceğim. Ocak ayı dışında sezonun büyük bir bölümünde menajerden haber almadım. Kulüple sözleşmeniz varsa ve orayı seviyorsanız, geri dönüp ne olacağını görürsünüz."

Wrexham'daki dönemini ve onsuz kulübün kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren Mullin, şunları ekledi: "İnanılmazdı, tam bir Hollywood hikayesi gibiydi. İnsanların bunun bir masal olmadığını söylediğini biliyorum, ama özellikle taraftarlar için öyle. 15 yıl boyunca [Futbol] Ligi'nde yer almadılar, kelimenin tam anlamıyla neredeyse yok oldular ve ayakta kalabilmek için kendi paralarını yatırmak zorunda kaldılar. Şu anki konumlarına gelmeleri, bu sezon playoffların hemen dışında bitirmeleri inanılmazdı. Herkesin gördüğü her şey oldu. Bu bir yolculuk ve bir serüven oldu ve kulüpteki insanların hırslarıyla bunun sona ereceğini sanmıyorum."