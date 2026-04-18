"Oraya kazanmak için gidiyoruz!" - Mikel Arteta, Bukayo Saka'nın kadroda yer almaması nedeniyle Arsenal'in Manchester City maçında beraberlik peşinde olacağına dair iddialara sert tepki gösterdi

Manchester deplasmanı öncesinde konuşan Arteta, takımının beraberlik için oynamayacağını açıkça belirtti. İspanyol teknik adam, hazırlıkların tamamen üç kez üst üste şampiyon olan rakibi kendi sahasında nasıl mağlup edebileceklerine odaklandığını vurguladı.

Arteta, "Maçı kazanmak istiyoruz" dedi. "Oraya maçı kazanmak için gidiyoruz. Beraberlik hakkında konuşmadık. Maçı kazanmamız gerekiyor. Ve maçı kazanmak için hazırlanıyoruz. Son beş yılda gittiğimiz diğer stadyumlardan hiçbir farkı olmayacak. Bu konuda bir değişiklik yok."

Etihad'daki geçmiş defans performanslarını değerlendiren Arteta, şunları ekledi: "Böyle bir oyun sergilemeyeceğiz çünkü bunu asla yapmayız. Bazen rakip o kadar iyidir ki sizi oraya zorlar ve City'nin durumunda da aynı şeyi yapacağınız anlar olacaktır, belirli süreler boyunca kendi ceza sahasının derinliklerinde kalacaksınız ve gerçek bu."