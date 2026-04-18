"Oraya kazanmak için gidiyoruz!" - Mikel Arteta, Bukayo Saka'nın kadroda yer almaması nedeniyle Arsenal'in Manchester City maçında beraberlik peşinde olacağına dair iddialara sert tepki gösterdi
Arsenal'in hedefi: Etihad'dan açıklama
Kuzey Londra ekibi, hafta sonu maçlarına Cityzens’e karşı 6 puanlık bir üstünlükle giriyor; ancak Pep Guardiola’nın takımı bir maç eksiği bulunuyor. Bir puan bile şampiyonluk yarışını Arsenal’in kontrolünde tutacak olsa da, Arteta kulübün 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son vermek için cesur bir yaklaşım sergileyeceğine söz verdi. Bournemouth'a karşı son dönemde yaşanan şok yenilgiye rağmen Arteta, iki yıl önceki pragmatik 0-0 beraberliğin tekrarlanmasını önlemeye kararlı. O maç, yüksek riskli maçlarda Arsenal'in "zihniyeti" konusunda City yıldızlarının eleştirilerine neden olmuştu.
Arteta, kazanma azmi istiyor
Manchester deplasmanı öncesinde konuşan Arteta, takımının beraberlik için oynamayacağını açıkça belirtti. İspanyol teknik adam, hazırlıkların tamamen üç kez üst üste şampiyon olan rakibi kendi sahasında nasıl mağlup edebileceklerine odaklandığını vurguladı.
Arteta, "Maçı kazanmak istiyoruz" dedi. "Oraya maçı kazanmak için gidiyoruz. Beraberlik hakkında konuşmadık. Maçı kazanmamız gerekiyor. Ve maçı kazanmak için hazırlanıyoruz. Son beş yılda gittiğimiz diğer stadyumlardan hiçbir farkı olmayacak. Bu konuda bir değişiklik yok."
Etihad'daki geçmiş defans performanslarını değerlendiren Arteta, şunları ekledi: "Böyle bir oyun sergilemeyeceğiz çünkü bunu asla yapmayız. Bazen rakip o kadar iyidir ki sizi oraya zorlar ve City'nin durumunda da aynı şeyi yapacağınız anlar olacaktır, belirli süreler boyunca kendi ceza sahasının derinliklerinde kalacaksınız ve gerçek bu."
Kadro seçimi konusunda yaşanan zorluklar ve sakatlıklarla ilgili son gelişmeler
Kadro sorunları hazırlık sürecini zorlaştırdı; yıldız kanat oyuncusu Saka, devam eden Aşil tendonu sorunu nedeniyle resmi olarak kadro dışı kaldı. Kaptan Martin Odegaard ve Jurrien Timber son anda yapılacak sağlık testlerine tabi tutulacak olsa da, Saka’nın yokluğu sağ kanatta önemli bir boşluk yaratıyor.
"Bukayo oynayamayacak, bu kesin," dedi. "Henüz antrenmanlara yeni başladı, bu süreci izleyelim, ne kadar hızlı ilerleyebileceğimizi görelim ve bekleyelim, ama şu anda mesele bu değil."
"Bütün sezon boyunca bununla [sakatlıklarla] başa çıkmak zorunda kaldık ve geriye dönüp baktığımızda, çok uzun süreler boyunca eksikliğini hissettiğimiz oyuncuları ve şu anki durumumuzu gördüğümüzde, bulunduğumuz yer normal değil. Ancak zihniyetimiz, bulduğumuz çözümler ve oyuncuların bu anda göstermiş olduğu performans sayesinde bununla başa çıktık. Ve şu anda bulunduğumuz yerdeyiz. Hâlâ çok güçlüyüz ve öyle kalacağız."
Arsenal, sezonun kaderini belirleyecek bir sınavla karşı karşıya
Pazar günkü karşılaşma, City’nin sezon sonundaki bir başka yükselişini durdurmaya çalışan Arsenal için olgunluğunun en büyük sınavı olacak. Guardiola, takımının kaybetmesi halinde şampiyonluk yarışının “bittiğini” iddia ederken, Etihad Stadyumu’nda bu zirve mücadelesinde atmosferin elektrikleneceği tahmin ediliyor.
Yurtiçi rekabetin ötesinde, Arsenal'in ufukta Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi yarı finali var. İvmeyi korumak çok önemli ve kulüp tarihinde ilk kez üst üste iki kez Avrupa yarı finaline kalmayı başaran Arteta'nın oyuncuları, iki cephedeki baskıyı dengeleyebileceklerini kanıtlamak için can atıyor olacak.