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'Oraya kazanmak için gidiyoruz' - Jonathan Tah, Bayern Münih sezonun ilk kupasının peşindeyken Borussia Dortmund'a meydan okuyan bir uyarı yaptı
Tah, Bayern'deki ikinci dönemine hazır
Bayern'in stoperi Tah, Bavyera devleriyle geçireceği ikinci sezonun başlamasını büyük bir heyecanla bekliyor. Son derece başarılı bir ilk yılın ardından Almanya milli oyuncusu, şimdiden daha fazla kupa kazanmayı hedefliyor.
Bayern şu anda yaklaşan DFL-Supercup'ta ezeli rakibi Dortmund ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Geleneksel sezon açılışı, Tah ve takım arkadaşlarına yurt içindeki üstünlüklerini hemen ortaya koyma fırsatı verecek.
"Kupa kazanmak her zaman özeldir," dedi Tah. "Ve bu kupa, sezon içindeki diğer kupalardan farklı. Sonuçta geçen sezonu harika geçirdik. Bu yüzden bu sezonun başında bu kupayı kazanma şansına sahibiz. Evet, bu her zaman, her zaman çok özel. Elbette oraya onu kazanmak için gidiyoruz."
- Getty Images Sport
Sezgilere güvenmek ve kabul görmek
Tah, takıma sorunsuz şekilde uyum sağlamasını değerlendirirken, Almanya'nın son şampiyonuna katılma yönündeki nihai kararından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Otoriter savunmacı, kısa sürede Münih'te kilit bir isim haline geldi.
“Kendi adıma, sezgilerime ve kararlarıma güvenmem gerektiğini söylerim, çünkü buraya gelerek doğru kararı verdiğimi hissediyorum ve ilk sezon harikaydı” diye açıkladı.
“Buraya gelip kendim olabilmem, tam olarak olduğum gibi olabilmem ve insanların beni hem bir oyuncu hem de bir insan olarak kabul etme şekli benim için özeldi. Bence benim için bu, bu sezon da sürdürmek ve farklı şeyler üzerinde çalışmaya devam etmek istediğim bir şey. Her zaman daha iyi yapabileceğiniz bir şey vardır. Ama evet, asıl odak noktası bu.
Liderlik ve savunma hedeflerini üstlenmek
Kemerinde dolu dolu geçen bir yılın tecrübesiyle Tah, artık soyunma odasında daha da büyük sorumluluk almaya hazır. Ayrıca takımın savunma hattı için net taktik hedefler de belirledi.
"Bence benim için önemli olan şeylerden biri de takım içinde liderlik rolünde daha fazla gelişmek" dedi Tah. "İlk yıl geldiğinizde her zaman uyum sağlamak zorunda kalırsınız, yeni bir takıma gelirsiniz ve nasıl oturacağını görmeniz gerekir. Ama sonunda, sahada ve saha dışında diğer liderlerle birlikte liderlik rolümü oynayabildiğimi hissettim.
"Elbette bunun üzerinde çalışmak istiyorum. Sonra sahadaki birçok detay var. Kendime söylediğim bir şey ya da bir hedefin, aynı zamanda savunmacılar ve savunma grubu için de, daha fazla gol yemek istemememiz olduğunu düşünüyorum. Geçen sezondan daha az gol yemek istiyoruz. Evet, bunun üzerinde çalışacağız."
- Getty Images Sport
Signal Iduna Park'ta kozlar paylaşılacak
Bayern'in savunmadaki direnci, 22 Ağustos Cumartesi günü Borussia Dortmund deplasmanına gittiğinde hemen test edilecek. Merakla beklenen karşılaşma, Signal Iduna Park'ta deplasman tribünlerinin baskısı altında oynanacak.
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