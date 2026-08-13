Kemerinde dolu dolu geçen bir yılın tecrübesiyle Tah, artık soyunma odasında daha da büyük sorumluluk almaya hazır. Ayrıca takımın savunma hattı için net taktik hedefler de belirledi.

"Bence benim için önemli olan şeylerden biri de takım içinde liderlik rolünde daha fazla gelişmek" dedi Tah. "İlk yıl geldiğinizde her zaman uyum sağlamak zorunda kalırsınız, yeni bir takıma gelirsiniz ve nasıl oturacağını görmeniz gerekir. Ama sonunda, sahada ve saha dışında diğer liderlerle birlikte liderlik rolümü oynayabildiğimi hissettim.

"Elbette bunun üzerinde çalışmak istiyorum. Sonra sahadaki birçok detay var. Kendime söylediğim bir şey ya da bir hedefin, aynı zamanda savunmacılar ve savunma grubu için de, daha fazla gol yemek istemememiz olduğunu düşünüyorum. Geçen sezondan daha az gol yemek istiyoruz. Evet, bunun üzerinde çalışacağız."