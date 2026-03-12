Getty Images Sport
"Oraya gidemez!" - Liverpool efsanesi, Blues'un kaleci krizi nedeniyle Caoimhin Kelleher'in Chelsea'ye katılmaması için yalvarırken, Reds'e geri dönme ihtimalinin olduğunu ima etti
Ucuz çıkış ve geri alım umutları
En son futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a konuşan Aldridge, "kusursuz" kaleciyi övdü ve Brentford'a indirimli fiyatla satılmasını üzüntüyle karşıladı. "Caoimhin Kelleher harika bir kaleci. Onu sevdik, taraftarlar onu sevdi... Hiçbir zaman yanlış bir şey yapmadı" dedi. "Beni gerçekten şok eden tek şey, yaklaşık 15 milyon sterline satılmasıydı. Onun 40 milyon sterlinlik bir oyuncu olacağını düşünmüştüm." Aldridge, Kelleher'i geri getirmek için bir madde olduğunu umduğunu da dile getirdi: "Sadece orada bir madde olmasını umuyorum, böylece Liverpool kapımızı çaldığında, deneyim kazandığında onu 15 milyon sterline geri alabiliriz."
Chelsea, Kelleher'e uyarıda bulundu
Stamford Bridge'den gelen ilginin bildirilmesi üzerine Aldridge, Kelleher'in bu transferden kaçınması gerektiği konusunda ısrarcıydı, özellikle de Haziran 2025'te Brentford ile beş yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra. "Chelsea mi? Oraya gidemez. Liverpool'da çıraklığını yaptı, şu anda çok iyi performans gösteren bir takımda çıraklığını sürdürüyor," diye uyardı.
Aldridge, İrlandalı oyuncunun yolculuğunun henüz bitmediğini düşünüyor ve yaşının büyük bir avantaj olduğunu belirtiyor. "Ne olursa olsun, ileride büyük bir kulübe gidebilir, kesinlikle. Kaleci açısından da hala nispeten genç, bunu unutmayalım."
Klopp'un geri dönüşünü hayal etmek
Aldridge, dikkatini yedek kulübesine çevirerek, özellikle Liverpool'un bu sezon Slot yönetiminde vasat sonuçlar elde etmesi nedeniyle eski teknik direktör Klopp ile olan duygusal bağından bahsetti. Klopp, Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da dahil olmak üzere sekiz kupa kazandıktan sonra, efsanevi dokuz yıllık görev süresinin ardından 2024 yazında Anfield'dan ayrıldı. Aldridge, mevcut teknik direktörü desteklemeye devam etse de, Alman teknik adam için kapının her zaman açık olacağını itiraf etti. Aldridge, "Arne Slot ayrılırsa onu geri almayı çok isteriz, tabii ki isteriz, çünkü bizim için yaptıkları, takıma kattığı tutku Bill Shankly'yi andırıyordu" diye açıkladı.
Gelecekteki karşılaşmalar ve efsanevi statü
Yakında Anfield'da Klopp ile bir yardım maçı için yeniden bir araya gelecek olan Aldridge, Klopp'un Real Madrid gibi bir kulübe katılması halinde Liverpool'un Avrupa'da Alman teknik adamla karşılaşma ihtimaline ilişkin şaka yaptı. "Ona iyi şanslar, ancak önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynadığında, yedek oyuncularını sahaya sürmesini isterim!" diye espri yaptı.
