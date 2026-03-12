"Oraya gidemez!" - Liverpool efsanesi, Blues'un kaleci krizi nedeniyle Caoimhin Kelleher'in Chelsea'ye katılmaması için yalvarırken, Reds'e geri dönme ihtimalinin olduğunu ima etti

Stamford Bridge'den gelen ilginin bildirilmesi üzerine Aldridge, Kelleher'in bu transferden kaçınması gerektiği konusunda ısrarcıydı, özellikle de Haziran 2025'te Brentford ile beş yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra. "Chelsea mi? Oraya gidemez. Liverpool'da çıraklığını yaptı, şu anda çok iyi performans gösteren bir takımda çıraklığını sürdürüyor," diye uyardı.

Aldridge, İrlandalı oyuncunun yolculuğunun henüz bitmediğini düşünüyor ve yaşının büyük bir avantaj olduğunu belirtiyor. "Ne olursa olsun, ileride büyük bir kulübe gidebilir, kesinlikle. Kaleci açısından da hala nispeten genç, bunu unutmayalım."