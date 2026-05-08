"Orada sadece yalan söyleyen bir adam var": Barcelona'nın yıldızı Raphinha karşılık veriyor

"Barselona'ya geldiğim günden beri, kulüpten ayrılacağım yönünde spekülasyonlar var," diyen Raphinha, İspanya basınına açık sözlerle seslendi: "Orada sadece yalan söyleyen bir adam var." 29 yaşındaki oyuncu, bu "adam"ın kim olduğunu açıkça belirtmedi. Ancak hangi habere bu kadar öfkelendiği gayet açık.

Barselona merkezli Sport gazetesi, Mayıs ayı başında Raphinha'nın son haftalarda "kendini sorgulama aşaması"nda "varoluşsal şüpheler" keşfettiğini bildirmişti. Buna göre, Raphinha Katalan kulübüne bu durumu bildirmiş ve kulüpte kalıp kalmayacağı konusunda kapıyı açık bırakmıştı. Ancak forvet oyuncusuna göre böyle bir şey asla olmadı.