CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Tim Ursinus

"Orada sadece yalan söyleyen bir adam var": Barcelona'nın yıldızı Raphinha karşılık veriyor

Barcelona - Real Madrid
Raphinha

FC Barcelona'dan ayrılabileceğine dair söylentiler üzerine Raphinha, İspanyol basınına sert çıktı.

ESPN'ye verdiği röportajda Brezilyalı oyuncu, Barça'daki geleceğinden şüphe duyduğu yönündeki spekülasyonları yalancı yere atfetti.

  • "Barselona'ya geldiğim günden beri, kulüpten ayrılacağım yönünde spekülasyonlar var," diyen Raphinha, İspanya basınına açık sözlerle seslendi: "Orada sadece yalan söyleyen bir adam var." 29 yaşındaki oyuncu, bu "adam"ın kim olduğunu açıkça belirtmedi. Ancak hangi habere bu kadar öfkelendiği gayet açık.

    Barselona merkezli Sport gazetesi, Mayıs ayı başında Raphinha'nın son haftalarda "kendini sorgulama aşaması"nda "varoluşsal şüpheler" keşfettiğini bildirmişti. Buna göre, Raphinha Katalan kulübüne bu durumu bildirmiş ve kulüpte kalıp kalmayacağı konusunda kapıyı açık bırakmıştı. Ancak forvet oyuncusuna göre böyle bir şey asla olmadı.

  FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports

    Raphinha'nın sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor; bu nedenle, sözleşmenin uzatılmasına ilişkin görüşmelerin henüz acil bir gerekliliği yok. Brezilya milli takım oyuncusu, bu sezon da iyi performanslarıyla dikkat çekiyor. Birkaç kez sakatlıklarla geriye düşmesine rağmen, Raphinha 31 resmi maçta 19 gol ve 8 asist kaydetti.

    Geçtiğimiz haftalarda uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Raphinha, Mart sonundan bu yana ilk kez CA Osasuna'ya karşı 2-1 kazanılan maçta kadroda yer aldı. Raphinha, Pazar günü Real Madrid ile oynanacak Clasico'da, Barça'nın şampiyonluğu kesinleştirebileceği maçta sahalara geri dönebilir.

  • Raphinha: FC Barcelona'daki performans verileri ve istatistikleri

    Oyunlar175
    Gol73
    Asist59
