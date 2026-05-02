"Orada pek bir şey kaybetmeyiz": Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, kilit oyuncularından birinin bedelsiz ayrılma riskini şaşırtıcı bir şekilde sakin karşılıyor

Bayern, 2027'de sona erecek olan Laimer'in sözleşmesini uzatmak istiyor; ancak her ne pahasına olursa olsun değil. Bu yönde bir teklifin çoktan bu çok yönlü oyuncuya sunulduğu söyleniyor, ancak Laimer'in maaş beklentilerinin anlaşmanın imzalanmasının önünde engel teşkil ettiği belirtiliyor.

Avusturyalı oyuncunun, şu anki yaklaşık 10 milyon avroluk maaşının yıllık 15 milyon avroya çıkarılmasını talep ettiği söyleniyor. FCB ise buna karşı çıkarken, oyuncu tarafı ise Dayot Upamecano, Jamal Musiala ve Alphonso Davies'in çok kazançlı yeni sözleşmelerini göz önünde bulundurarak talebinde ısrarcı olduğu bildiriliyor.

"Sonuçta her zaman mesele takdir edilmektir. Son yıllarda sergilenen performansların bir yerlerde de takdir edilmesi," demişti Laimer, Nisan başında ServusTV'de karmaşık müzakereler hakkında konuşurken. "Kısa bir görüşme oldu, ondan sonra bir daha görüşme olmadı," diyerek FCB yöneticileriyle olan görüşmelerine değindi ve rahat bir tavır sergiledi: "Bayern'de futbol oynamak çok eğlenceli. Bakalım bu yolculuk bizi nereye götürecek."