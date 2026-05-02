Eberl, Cumartesi günü 1. FC Heidenheim ile oynanan ve 3-3 berabere biten Bundesliga maçının ardından, bu konuların "karmaşık olmadığını" vurguladı. Eberl şöyle devam etti: "Sadece görüşmeler ve farklı bakış açıları söz konusu; şu anda bu konuda bir uzlaşmaya varılamıyor. Ancak aramızda herhangi bir husumet ya da gerginlik yok."
"Orada pek bir şey kaybetmeyiz": Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, kilit oyuncularından birinin bedelsiz ayrılma riskini şaşırtıcı bir şekilde sakin karşılıyor
Bayern, 2027'de sona erecek olan Laimer'in sözleşmesini uzatmak istiyor; ancak her ne pahasına olursa olsun değil. Bu yönde bir teklifin çoktan bu çok yönlü oyuncuya sunulduğu söyleniyor, ancak Laimer'in maaş beklentilerinin anlaşmanın imzalanmasının önünde engel teşkil ettiği belirtiliyor.
Avusturyalı oyuncunun, şu anki yaklaşık 10 milyon avroluk maaşının yıllık 15 milyon avroya çıkarılmasını talep ettiği söyleniyor. FCB ise buna karşı çıkarken, oyuncu tarafı ise Dayot Upamecano, Jamal Musiala ve Alphonso Davies'in çok kazançlı yeni sözleşmelerini göz önünde bulundurarak talebinde ısrarcı olduğu bildiriliyor.
"Sonuçta her zaman mesele takdir edilmektir. Son yıllarda sergilenen performansların bir yerlerde de takdir edilmesi," demişti Laimer, Nisan başında ServusTV'de karmaşık müzakereler hakkında konuşurken. "Kısa bir görüşme oldu, ondan sonra bir daha görüşme olmadı," diyerek FCB yöneticileriyle olan görüşmelerine değindi ve rahat bir tavır sergiledi: "Bayern'de futbol oynamak çok eğlenceli. Bakalım bu yolculuk bizi nereye götürecek."
- AFP
Laimer'in sözleşmesini uzatmaması durumunda, son zamanlarda 28 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağına dair spekülasyonlar yapılıyordu. Sonuçta, bu yaz Bayern için Laimer'in sözleşmesinin bir yıl sonra sona ermesinden önce, onun için makul bir transfer ücreti alabilmenin son şansı olacak.
Eberl ise "iki farklı bakış açısı" olduğunu ve "bir şekilde bir uzlaşma noktası bulunması gerektiğini" vurguladı. Sözleşmesinin uzatılmaması durumunda, Laimer'i 2027'de bedelsiz olarak kaybetmemek için satışa zorlanıp zorlanmayacağı sorulduğunda, Eberl şaşırtıcı bir şekilde sakin bir şekilde yanıt verdi: "O bedelsiz geldi, bu yüzden çok fazla bir şey kaybetmeyiz."
RB Leipzig ile sözleşmesi sona erdikten sonra Laimer, 2023 yılında bedelsiz olarak Münih'e gelmişti. Avusturya milli takım oyuncusu, istikrarlı performansı ve esnekliğiyle Alman rekortmeninde önemli bir rol kazandı; bu sezon da takımın en önemli oyuncularından biri. Bu nedenle, Laimer'in kaybı Bayern'i oldukça zor durumda bırakacaktır, zira kulüp, Laimer'in kadrodaki yerini doldurmak için muhtemelen maliyetli bir transfer arayışına girmek zorunda kalacaktır.
Eski Leipzig oyuncusu, bu sezon şu ana kadar 43 maçta 3 gol ve 12 asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain'e karşı (4-5), Alphonso Davies'in sol bek pozisyonunda tercih edilmesi nedeniyle Laimer sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer almadı. Laimer ikinci yarıda oyuna girdi; Çarşamba günü PSG ile oynanacak rövanş maçında Bayern'in ilk 11'inde yer alıp almayacağı ise henüz belli değil.
Konrad Laimer: FC Bayern Münih'teki istatistikleri
Oyunlar
132
Gol
7
Asist
20
Sarı kart
31