"Orada olmak istiyorum" - Gio Reyna, ABD Milli Takımı'nda Dünya Kupası kadrosuna girmek için yeterince çaba gösterdi mi? Cevabı kendisi bile bilmiyor

Birkaç yıldır Gio Reyna tartışması Amerikan futbolunun üzerinde bir gölge gibi duruyor ve cevaplardan çok daha fazla soru ortaya çıkarıyor. Bu tartışma, görüşleri ikiye bölüyor ve bu da anlaşılabilir bir durum. Reyna, ABD Milli Takımı kadrosundaki en yetenekli oyunculardan biri olmaya devam ediyor, ancak birkaç yıldır bu yeteneğini istikrarlı bir şekilde sergilemek için yeterince fırsat bulamadı.

Bu nedenle, sorular giderek daha da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Bazı açılardan, bu sorulara cevap vermek neredeyse imkansız hale geldi - Reyna için bile.

Pazartesi günü, 23 yaşındaki oyuncuya şu soru doğrudan soruldu: Dünya Kupası'na gitmeyi hak ettiğini düşünüyor mu? Cevabı, sorunun kendisi gibi karmaşıktı.

"Hayır dersem, kendime güvenmediğim anlamına gelir, ama evet dersem, oraya gitmem gerektiğini düşündüğüm kibirli bir cevap olur," dedi. "Cevaplaması zor bir soru. Oldukça basit tutacağım: Teknik ekibi seviyorum, oyuncuları seviyorum, milli takımı seviyorum. Elbette, ne olursa olsun, olur. Orada olup takıma katkı sağlamak ve harika şeyler başarmak için gerçekten umutluyum ve bunu çok istiyorum, ama karar benim elimde değil. Açıkçası, sadece çağrıyı umutla bekliyorum. Bu benim için bir onur olur."

Reyna haklı: karar onun elinde değil. Karar, her zaman olduğu gibi USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya ait ve cevap yakında gelecek. Pochettino'nun kesin kararını vermesine sadece birkaç gün kaldı ve Reyna'nın yapabileceği tek şey beklemek ve istediği cevabı almak için kalan zamanını en iyi şekilde değerlendirmek.

"Kimsenin yeri garantili ya da güvende değil," dedi. "Basit: Orada olmak istiyorum. Kendi ülkenizde düzenlenen bir Dünya Kupası. Elbette, bunu sık sık düşünüyorsunuz. Bunun günümü ele geçirmesine ve beni çok fazla strese sokmasına izin vermemeye çalışıyorum, ama bu konu aklımın bir köşesinde duruyor, eminim diğer birçok oyuncu için de öyledir, ama evet, orada olmak istiyorum, ülkemi temsil etmek istiyorum, takıma her şeyimi vermek istiyorum."

"Kişisel olarak, milli takımla bir şeyler başarmak harika olurdu," diye ekledi. "Bu takım benim için çok önemli. Son birkaç yıldır bu takımla çok güzel anlar yaşadım. Evet, orada olmak isteriz. Takıma katkı sağlamak isteriz ve Dünya Kupası'nda ülkemi temsil etmek benim için bir rüya olur."