Goal.com
CanlıBiletler
Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Orada olmak istiyorum" - Gio Reyna, ABD Milli Takımı'nda Dünya Kupası kadrosuna girmek için yeterince çaba gösterdi mi? Cevabı kendisi bile bilmiyor

Analysis
G. Reyna
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
Mönchengladbach - Hoffenheim
Mönchengladbach
Hoffenheim
Bundesliga

Bu orta saha oyuncusu, Amerikan futbolundaki en hararetli tartışmalardan birinin odağında yer almaya devam ediyor ve bu tartışma yakında bir sonuca varmadan önce kendi görüşlerini dile getirdi.

Birkaç yıldır Gio Reyna tartışması Amerikan futbolunun üzerinde bir gölge gibi duruyor ve cevaplardan çok daha fazla soru ortaya çıkarıyor. Bu tartışma, görüşleri ikiye bölüyor ve bu da anlaşılabilir bir durum. Reyna, ABD Milli Takımı kadrosundaki en yetenekli oyunculardan biri olmaya devam ediyor, ancak birkaç yıldır bu yeteneğini istikrarlı bir şekilde sergilemek için yeterince fırsat bulamadı.

Bu nedenle, sorular giderek daha da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Bazı açılardan, bu sorulara cevap vermek neredeyse imkansız hale geldi - Reyna için bile.

Pazartesi günü, 23 yaşındaki oyuncuya şu soru doğrudan soruldu: Dünya Kupası'na gitmeyi hak ettiğini düşünüyor mu? Cevabı, sorunun kendisi gibi karmaşıktı.

"Hayır dersem, kendime güvenmediğim anlamına gelir, ama evet dersem, oraya gitmem gerektiğini düşündüğüm kibirli bir cevap olur," dedi. "Cevaplaması zor bir soru. Oldukça basit tutacağım: Teknik ekibi seviyorum, oyuncuları seviyorum, milli takımı seviyorum. Elbette, ne olursa olsun, olur. Orada olup takıma katkı sağlamak ve harika şeyler başarmak için gerçekten umutluyum ve bunu çok istiyorum, ama karar benim elimde değil. Açıkçası, sadece çağrıyı umutla bekliyorum. Bu benim için bir onur olur."

Reyna haklı: karar onun elinde değil. Karar, her zaman olduğu gibi USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya ait ve cevap yakında gelecek. Pochettino'nun kesin kararını vermesine sadece birkaç gün kaldı ve Reyna'nın yapabileceği tek şey beklemek ve istediği cevabı almak için kalan zamanını en iyi şekilde değerlendirmek.

"Kimsenin yeri garantili ya da güvende değil," dedi. "Basit: Orada olmak istiyorum. Kendi ülkenizde düzenlenen bir Dünya Kupası. Elbette, bunu sık sık düşünüyorsunuz. Bunun günümü ele geçirmesine ve beni çok fazla strese sokmasına izin vermemeye çalışıyorum, ama bu konu aklımın bir köşesinde duruyor, eminim diğer birçok oyuncu için de öyledir, ama evet, orada olmak istiyorum, ülkemi temsil etmek istiyorum, takıma her şeyimi vermek istiyorum."

"Kişisel olarak, milli takımla bir şeyler başarmak harika olurdu," diye ekledi. "Bu takım benim için çok önemli. Son birkaç yıldır bu takımla çok güzel anlar yaşadım. Evet, orada olmak isteriz. Takıma katkı sağlamak isteriz ve Dünya Kupası'nda ülkemi temsil etmek benim için bir rüya olur."

  • Gio Reyna World Cup USMNT disappointedGetty Images

    "Hepimiz çok, çok gençtik"

    2022 Dünya Kupası'nın Reyna'nın her zaman hayalini kurduğu turnuva olmadığı bir sır değil. O Dünya Kupası'nın yarattığı tartışmalar herkesin malumuydu, ancak bu tartışmaların ötesinde, turnuvanın saha içindeki gidişatı da planlandığı gibi gitmedi. Sonunda Reyna, ABD'nin zorlu Hollanda takımına karşı 16 turunda yenildiği dört maçta sadece 52 dakika oynadı.

    Reyna, o maçta ABD'nin biraz naif davrandığını söylüyor. O kış, kendisinin de öyle olduğunu itiraf ediyor.

    "Bence hem bireysel hem de toplu olarak, o zamanlar hepimiz çok, çok gençtik ve belki biraz da deneyimsizdik," dedi. "Sonunda, biraz daha deneyimli, biraz daha iyi, oyuna biraz daha hakim olan Hollanda takımıyla karşılaştık ve sonuçta bu bizim için neredeyse çok ağır geldi.

    "Bu bir Dünya Kupası. Açıkçası, inanılmaz bir deneyim. Oradan çok şey öğrendim. Elbette, yaklaşan turnuvada daha fazla oynamak isterim, ama aynı zamanda öğreniyorsunuz ve sadece takıma yardımcı olmak için elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz. Bütün ülkeniz büyük bir şey için mücadele ediyor. Turnuva kendi ülkemizde de düzenleniyor, bu yüzden orada olmak bile bir hayalin gerçekleşmesi demek. Önemli olan kolektif. Önemli olan, takımın her hafta ülkemiz için özel bir şey yapmak için çaba göstermesi."

    Reyna, daha sonra özel bir şeyin parçası olmak istediğini belirterek bu noktaya geri dönüyor. Bu Dünya Kupası'nın Amerikan futbolu için ne anlama geleceğini abartmak mümkün değil ve Reyna da dahil olmak üzere herkesin bunun bir parçası olmak istediği inkar edilemez. Babası Claudio, 1994'te ABD'deki bu büyüme dalgasını başlatan takımdaydı, ancak efsanevi orta saha oyuncusu, sonraki turnuvalarda gerçek bir yıldız olarak ortaya çıkmadan önce, o yaz sakatlığı nedeniyle oynamamıştı.

    Reyna'nın önünde böyle bir gelecek varsa, öyle olsun. O, elinden gelen her şekilde bunun bir parçası olmaya hazır olduğunu söylüyor.

    "Takımın büyük bir başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum," dedi. "İster ilk 11'de başlayıp 90 dakika oynayayım, ister yedek kulübesinden destek verip hiç oynamayayım. Bence hepimizin zihniyeti bu ve bence bu bizim güçlü yanlarımızdan biri ve bu da hep birlikte bizi başarıya taşıyabilir."

    Ancak Reyna'nın bu başarının önemli bir parçası olma şansı var. Geçtiğimiz hafta sonu bunun nasıl olabileceğini gösterdi.

    • Reklam
  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Gerekçelendirme

    Reyna'nın yeteneği konusunda hiçbir zaman bir tartışma olmamıştır. Sahneye çıktığı günden beri, önce Claudio'nun oğlu olarak, sonra da kendi kimliğiyle Avrupa'da yoluna devam ederken, bu yetenek herkesin gözü önündeydi. Sorun, özellikle son birkaç yıldır, bu yeteneğin parlaması için çok az fırsat bulmuş olmasıdır.

    Bu yüzden geçen yaz, daha fazla fırsat bulmak umuduyla Borussia Dortmund'dan Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. Ancak her zaman istediği fırsatları bulamadı. Toplamda, Reyna bu sezon ligde sadece 487 dakika oynadı. Bu, geçen sezon oynadığından daha fazla ve sezonun sonuna doğru yarı önemli bir performans sergilerse, 2023-24 sezonunda oynadığından da fazla olacak. Yine de bu, beklentilerin altında, çünkü Reyna 2020-21 sezonundan bu yana bir sezonda 1.000 dakika ligde oynamadı.

    Bu kötü haber. İyi haber ise, Gladbach'ın Augsburg'a 3-1 yenildiği maçta son dakikalarda attığı golle son dakikalarda sahada kaldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirmiş olması. Evet, bu bir teselli golüydü, ama aynı zamanda Ocak 2025'ten bu yana kulüp formasıyla attığı ilk goldu. O an için pek bir anlam ifade etmiyordu, ama genel tabloda önemliydi. Bu, onun doğru yolda olabileceğinin bir işaretiydi.

    "Uzun zaman olmuştu, ama sonuçta gol attığım için mutluyum," dedi Reyna. "Sonuçta çok da önemli değildi, ama ondan da öte, uzun süre sahada kalmak güzeldi ve genel olarak oldukça iyi bir performans sergilediğimi hissettim. Tabii ki, bunu bir golle taçlandırmak güzel, ama biraz daha büyük bir etki yaratıp belki de maçı çevirerek beraberlik ya da galibiyet elde etmek harika olurdu, ama sonuçta bireysel performansımdan ve tabii ki attığım golden memnunum."

    Milli takım düzeyinde, kulüp formundan bağımsız olarak bireysel performansları genellikle iyi olmuştur. Daha bu Kasım ayında Reyna, Ekvador'a karşı bir gol attı ve ardından Uruguay'a karşı bir asist yaptı, bu da ABD Milli Takımı'ndaki yerini sağlamlaştırdı. O maç ile geçen hafta sonu attığı gol arasında birkaç olumlu an yaşandı, ancak Pochettino, Reyna'yı potansiyel bir fark yaratıcı olarak değerlendirirken bu anları kesinlikle aklında tutacaktır.

    "Son birkaç hafta, daha fazla süre alıp iyi performanslar sergilemem açısından benim için çok iyi geçti," dedi Reyna. "Sezon artık sona eriyor, umarım bu hafta sonu takım için bir iyi maç daha yaparak sezonu güçlü bir şekilde bitirebiliriz. Kişisel olarak da Dünya Kupası'na gitmeyi ve şu anda geliştirdiğimi hissettiğim formumu sürdürmeyi umuyorum, o zaman ne olursa olsun hazır olacağız."

    Reyna, fiziksel ve zihinsel olarak o büyük an için her zamankinden daha hazır hissettiğini söylüyor. Bu hissi uzun zamandır bekliyordu.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Zor anlar, iyi dostlar

    Reyna şu anda fiziksel olarak kendini iyi hissediyor. Tüm yıl boyunca yüksek seviyede antrenman yapmanın ve maçların getirdiği yıpranma göz önüne alındığında hiçbir oyuncunun yüzde 100 formda olamayacağını söylüyor, ancak o bu seviyeye oldukça yakın olduğunu düşünüyor.

    "90 dakika oynamaya hazırım ve şu anda elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi hissediyorum," dedi. "Sanırım yüzde 100 formda olduğumu söyleyebiliriz. Kendimi çok, çok formda hissediyorum. Çok zinde hissediyorum. Tek istediğim bunu sahada göstermek."

    Son yıllarda sakatlıklar ilerlemesini sınırladığı için her zaman bu şansı bulamadı. Son Dünya Kupası'ndan bu yana Reyna, sakatlık nedeniyle 43 maçı kaçırdı. Oynayabileceği sayısız başka maçta da kondisyon eksikliğinden etkilendi. Reyna'nın bahsedilen yüzde 100'e yakın hissettiği çok az dönem oldu.

    "Tabii ki bu sakatlıklar çok can sıkıcı ve kimse sakatlanmak istemez, ama her sakatlıktan alabileceğimi almaya çalışıyorum," dedi. "Evet, bazen sakatlıkların süresi ve zamanlaması konusunda biraz şanssızdım, ama şu anda kendimi iyi hissediyorum. Formumu korumak ve antrenmanlarda ve iyileşme sürecinde elimden gelenin en iyisini yapmak için 24 saat boyunca elimden geleni yapıyorum."

    O zor anlarda, dayanabileceği pek çok insan vardı. En çok dayandığı kişilerden biri, NYCFC'deki genç takımlardan başlayıp USMNT'de takım arkadaşı oldukları döneme ve şimdi de Borussia Mönchengladbach'a kadar her zaman yanında olan Joe Scally'dir. Scally ile oynama şansı, Reyna'nın Gladbach ile sözleşme imzalamasının en büyük nedenlerinden biriydi. Bu, en büyük destekçilerinden birinin yanında yeni bir başlangıç yapma şansıydı.

    İkili bu yıl daha da yakınlaştı. Reyna'nın eşi ve Scally'nin nişanlısı sık sık birlikte vakit geçiriyor. Köpekleri de öyle. Her gün antrenmana birlikte arabayla gidiyorlar ve bu yolculuklar sırasında ikili takım arkadaşı olarak değil, arkadaş olarak sohbet edebiliyor.

    "Konuşmalarımızın yüzde 95 ila 99'u normalde futbol dışında oluyor," diyor Reyna. "Kişisel hayatlarımızla ilgili. Futbol dışında da yakın arkadaşız. Elbette Dünya Kupası hakkında konuştuk, ama konuştuğumuz pek çok şey var ve bunlar elbette aramızda kalıyor.  Birbirimizi destekliyoruz ve ikimizin de orada olmak istediğini biliyoruz. Orada birlikte olmak harika olurdu. Birlikte büyüdük, birlikte oynadık ve şimdi aynı takımda oynuyoruz; bu, bizim ve ailelerimiz için harika bir hikaye."

    Scally şunları ekledi: "Hiçbir günü hafife aldığımızı sanmıyorum. Antrenman sahasındaki günlerin, soyunma odasındaki anların, her gün yaptığımız araba yolculuklarının tadını çıkarıyoruz. Her günün tadını çıkarıyoruz çünkü bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyoruz. Sonsuza kadar aynı takımda birlikte oynamayacağız."

    Scally, Reyna gibi, Dünya Kupası kadrosuna girmek için mücadele ediyor. Yıllardır Gladbach'ta hiç eksik olmayan bir isim olan Scally, kısa süre önce kulüpte 150. maçına çıktı. Ancak ikisi de, yazlarını ve bir bakıma gelecekteki hayatlarını belirleyecek kararı beklerken, önlerinde gergin birkaç hafta geçirecek.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Uzun zamandır beklenen cevap

    Mart ayında Pochettino’ya, Reyna’nın Belçika ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçları için ABD Milli Takımı kadrosuna çağrılmasıyla ilgili bir soru yöneltildi. Bu çağrı, sınırlı süre almasına rağmen yapıldı; ancak Pochettino’ya göre bu hem yararlı hem de gerekli bir karardı.

    USMNT teknik direktörü, "O çok yetenekli bir oyuncu ve milli takıma nasıl katkı sağlayabileceğini biliyoruz" dedi. "Ayrıca bizimle birlikte iyi performans gösterebilecek kapasiteye sahip. Tekrar söylüyorum, onun çok özel bir yetenek ve çok özel bir oyuncu olduğunu gerçekten biliyoruz. Kulübünde çok fazla oynamasa bile ona bu fırsatı vermek bizim için çok faydalı olabilir."

    Ancak şimdi takvim Mayıs ayını gösteriyor, bu da büyük kararın ufukta olduğu anlamına geliyor. 26 Mayıs'ta USMNT, New York'ta Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak. Kimlerin kadroda yer alacağına ve kimlerin almayacağına dair henüz net bir işaret yok. Bu durum Reyna için de geçerli. Şu anda kadroya girip girmeyeceği belirsiz görünüyor, yani o da herkes gibi bir çağrı bekliyor.

    Bu çağrı, eğer gelirse, yıllardır süren bir sorunun cevabını verecek. Reyna'nın yeteneğinin formunu telafi etmeye yetecek mi, son golü Pochettino'ya fırsat verilirse neler sunabileceğini hatırlatmaya yetecek mi, bunu gösterecek. En önemlisi, Reyna'ya, hatırlayabildiği kadarıyla peşinde koştuğu Dünya Kupası fırsatını yakalayabilecek mi, bunu söyleyecek.

    "Kişisel olarak, her gün daha da iyi olmaya çalışıyorum," dedi. "Gerçekten yapabileceğiniz tek şey bu."

    Reyna tüm cevaplara sahip değil, en azından şimdilik, ama yakında bulacaktır.

Bundesliga
Mönchengladbach crest
Mönchengladbach
BMG
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG