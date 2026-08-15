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'Orada olacağız' - Michael Carrick'ten hayal kırıklığı yaratan AC Milan yenilgisinin ardından Man Utd taraftarlarına birlik çağrısı
Polonya'da savunma zaafları ortaya çıktı
Manchester United'ın yeni Premier League sezonu öncesindeki son hazırlıkları, son derece etkili bir AC Milan karşısında dağılarak ağır darbe aldı. Carrick'in takımı maça ilk etapta iyi başladı ve Harry Maguire, Bruno Fernandes'in kullandığı kornerde henüz ikinci dakikada en yükseğe çıkarak kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak Milan, 37. dakikada Goncalo Ramos'un hazırladığı pozisyonda Samuel Chukwueze'nin attığı golle skora denge getirdi.
United, devre arasına önde girmek için altın bir fırsat yakaladı ancak Fernandes'in sert kullandığı penaltıyı kaleci kurtardı ve ilk yarı eşitlikle sona erdi. Patrick Dorgu, Filippo Terracciano'nun hatalı geri pasını değerlendirerek United'ı yeniden öne geçirmeyi başardı, fakat sonrasında savunma düzeni tamamen çöktü. United, Chukwueze'nin sağ kanattan Carrick'in takımını darmadağın ettiği bir anda Alphadjo Cisse'nin arka direkte boş koşuyla gelmesiyle bir kez daha yakalandı. Nijeryalı kanat oyuncusu ardından Ramos'un kafayla Milan'ı maçta ilk kez öne geçiren golünü hazırladı. Ruben Loftus-Cheek de aynı zayıf kanadı değerlendirerek skoru dörde getirdi ve baskın bir performansı noktaladı.
- AFP
Carrick acil gelişim talep ediyor
Çöküşün endişe verici doğasına rağmen Carrick, 22 Ağustos'ta Premier League'de Hull City deplasmanındaki açılış maçı öncesinde olumlu bakış açısını korurken performansa da hızlıca değindi. United patronu, Polonya'daki performansın Old Trafford'da beklenen standartların çok altında kaldığını kabul etti, ancak sonucun kamptaki havayı bozmasına izin vermedi.
"Bugün bundan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bugün iyi oynamadık. Bunun nedenleri var ve gelişmemiz gerekiyor. Bazı çocuklar ilk dakikalarını oynuyordu. Farklı nedenler var ama mazeret yok. Çok iyi oynamadık" diyen Carrick, son düdüğün ardından gazetecilere konuştu.
Odak Premier League açılış maçına kayıyor
Yeni sezonun başlaması yaklaşırken United, Milan’ın ortaya çıkardığı taktiksel sorunları hızla çözmek zorunda. Bu yenilgi öncesinde Carrick’in ekibi, sezon öncesinde inişli çıkışlı sonuçlar almış, Leeds United ile 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltılarda kazanmış, Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalmış ve Atletico Madrid’i 2-1 yenmişti. Bu aksiliğe rağmen Carrick, kadrosunun dirençliliği konusunda kendine güvenmeye devam ediyor.
Carrick, “Genel olarak gelecek hafta için hazırız. Oyuncuların birçoğu aldıkları sürelerle daha iyi duruma gelecek. Antrenman sahasında çok çalıştık, maçlardaki performanslar da oldukça iyiydi. Gelecek haftaya hâlâ moralli giriyoruz” diyerek, Milan sonucunun daha derin bir krizin işareti olmaktan ziyade tek seferlik bir aksilik olduğu fikrini güçlendirdi.
- Getty Images Sport
Taraftarlara cesur bir söz
Yeni sezon için geri sayım başlarken, ilk 11'deki yerler için rekabet kızışıyor. Marcus Rashford, 60. dakikada 9 numaralı formayla oyuna sonradan girerek 20 ay sonra ilk kez United forması giydi. Bu, oyuncunun Aralık 2024'ten bu yana kulüp adına çıktığı ilk maç oldu; o dönemde Amorim, Old Trafford'daki görevine yeni başlamıştı. Lisandro Martinez ve Kobbie Mainoo'nun dönüşleriyle birlikte Rashford'un geri dönüşü de Carrick'e bol seçenek sunuyor, ancak İtalyan ekibi karşısındaki savunma zaafları hâlâ temel endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
“İyi bir kadromuz var. Verilmesi gereken kararlar var. Elbette var. Önümüzdeki haftaya hazırlanmak için bir haftalık daha antrenmanımız var. Sezonun ilk lig maçı olduğunda bambaşka bir hava oluyor. Biz hazır olacağız” diyerek sözlerini tamamladı Carrick.
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