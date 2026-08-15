Yeni sezonun başlaması yaklaşırken United, Milan’ın ortaya çıkardığı taktiksel sorunları hızla çözmek zorunda. Bu yenilgi öncesinde Carrick’in ekibi, sezon öncesinde inişli çıkışlı sonuçlar almış, Leeds United ile 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltılarda kazanmış, Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalmış ve Atletico Madrid’i 2-1 yenmişti. Bu aksiliğe rağmen Carrick, kadrosunun dirençliliği konusunda kendine güvenmeye devam ediyor.

Carrick, “Genel olarak gelecek hafta için hazırız. Oyuncuların birçoğu aldıkları sürelerle daha iyi duruma gelecek. Antrenman sahasında çok çalıştık, maçlardaki performanslar da oldukça iyiydi. Gelecek haftaya hâlâ moralli giriyoruz” diyerek, Milan sonucunun daha derin bir krizin işareti olmaktan ziyade tek seferlik bir aksilik olduğu fikrini güçlendirdi.