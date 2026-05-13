Sport Bild gazetesi böyle bildiriyor. Habere göre olay 2010 yılında yaşandı; Süle o zamanlar 14 yaşındaydı.
Çeviri:
Orada forvet olarak planlanmıştı! Niklas Süle'nin gerçekleşmeyen transferiyle ilgili ilginç hikâye ortaya çıktı
Süle o dönemde SV Darmstadt 98'in altyapısında oynuyordu. Kulüple transfer konusunda anlaşmaya varmış olduğu söyleniyordu.
Ancak Süle, FCN ile işbirliği yapan Bertolt-Brecht-Schule'de yer bulamadığı için transfer gerçekleşmedi. Bu nedenle ailesi, Frankenland'a taşınmayı engelledi.
İlginç olan şu ki: Nürnberg'de Süle'nin forvet olarak planlandığı ve bu pozisyonda eğitilmeye devam edeceği düşünülüyordu. Nürnberg yerine Süle, sonunda TSG Hoffenheim'a gitti.
Süle kariyerine forvet olarak başladı
Süle’nin babası Georg, 2016 yılında Bild gazetesine verdiği bir röportajda, oğlunun eskiden forvet olarak oynadığını açıklamıştı. “F-Gençler liginde bir sezonda 100 gol attı, biz de onu E-Gençler ligine aldık. Ama orada da hemen 70 gol attı,” demişti o zamanlar.
Süle, o zamanlar forvet olarak Kraichgau'ya transfer olmuştu. Babasına göre, daha sonra stoper olarak kendini kanıtlamasının nedeni şuydu: "Sonra U15 takımında stoperler sakatlandı, Niklas onların yerine geçti, arkada her şeyi kafayla uzaklaştırdı ve stoper olarak kaldı."
Yine de Georg Süle on yıl önce şöyle düşünüyordu: "Niki forvet olarak da başarılı olabilirdi."
Süle, McDonald's poşeti yüzünden son röportajını yarıda kesti
Geçen hafta eski milli futbolcu, sezonun ardından aktif futbol hayatına son vereceğini açıklamıştı. Bunu "Spielmacher" adlı podcast'te duyurdu.
BVB ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Röportajda, 13 yıllık profesyonel kariyerinin en güzel anlarından ve sürekli tekrarlanan kilo sorunlarından bahsetti, ancak röportajın sonuna doğru sözünü kesip yan odadan ağzına kadar dolu bir McDonalds poşeti getirdi.
Birkaç dakika önce Süle, kilo sorunlarının kariyerinde ne kadar büyük bir yük oluşturduğunu açıklamıştı. FC Bayern München'de oynadığı dönemde, haftalık tartılmadan önceki gün oruç tutmak ve saunada yağmurluk giyerek kilo vermek zorunda kalmıştı.
Niklas Süle: Kariyerindeki performans verileri ve istatistikler
İstatistik BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Maçlar 110 171 117 Goller 3 7 8 Asist 5 5 4 Oynama süresi 7.499 12.654 9.813