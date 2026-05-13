Orada forvet olarak planlanmıştı! Niklas Süle'nin gerçekleşmeyen transferiyle ilgili ilginç hikâye ortaya çıktı

Süle’nin babası Georg, 2016 yılında Bild gazetesine verdiği bir röportajda, oğlunun eskiden forvet olarak oynadığını açıklamıştı. “F-Gençler liginde bir sezonda 100 gol attı, biz de onu E-Gençler ligine aldık. Ama orada da hemen 70 gol attı,” demişti o zamanlar.

Süle, o zamanlar forvet olarak Kraichgau'ya transfer olmuştu. Babasına göre, daha sonra stoper olarak kendini kanıtlamasının nedeni şuydu: "Sonra U15 takımında stoperler sakatlandı, Niklas onların yerine geçti, arkada her şeyi kafayla uzaklaştırdı ve stoper olarak kaldı."

Yine de Georg Süle on yıl önce şöyle düşünüyordu: "Niki forvet olarak da başarılı olabilirdi."