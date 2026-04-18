"Orada eksiklikler var" - Senne Lammens, Şampiyonlar Ligi'ne beklenen dönüş öncesinde Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu seviyede olmadığına dair acımasızca uyarıldı
Acil transferden ilk tercihe
Lammens'in ilk 11'e yükselişi biraz beklenmedik oldu. Andre Onana ve Altay Bayindir'in sezon başlangıcında kabus gibi bir performans sergilemesi üzerine United, transfer döneminin son günlerinde Lammens'i kadrosuna kattı. Başlangıçta rekabet ortamı yaratmak amacıyla transfer edilen Lammens, kısa sürede teknik ekibi etkiledi ve tartışmasız bir numaralı kaleci haline geldi. Performansı o kadar istikrarlıydı ki, Onana sonunda Türk takımı Trabzonspor'a kiralandı; Bayindir ise yedek kulübesinde seyirci konumuna düştü. Geçen yaz Royal Antwerp'ten 18 milyon sterlinlik bir transferle gelen Lammens, hem Ruben Amorim hem de Carrick yönetiminde düzenli olarak forma giydi, ancak herkes onun performanslarından ikna olmuş değil.
Meulensteen, Lammens'in niteliklerini sorguluyor
Kulübün eski yardımcı teknik direktörü Rene Meulensteen, Lammens'in kulübün birinci kalecisi olarak uzun vadeli geleceğine ilişkin şüphelerini dile getirdi. BetGoat'a konuşan Meulensteen, 23 yaşındaki oyuncunun mevcut yeteneklerini değerlendirirken açık sözlüydü. "Senne Lammens iyi bir performans sergilese de, kişilik, liderlik ve kaleciliğin belirli yönleri açısından henüz Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu seviyede değil," diye açıkladı. "Hala bazı zayıflıkları olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, şu anda Avrupa'da yer almıyorsunuz, bu da Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlara karşı oynamak zorunda kaldığınızda bambaşka bir zorluk yaratıyor. Bana göre, kupa kazanan her iyi ve başarılı takımın olağanüstü bir kalecisi, kesinlikle olağanüstü bir kalecisi vardı."
Sunderland'ın yıldızı Roefs büyük övgüler topladı
İlginç bir şekilde Meulensteen, bu sezon gerçekten dikkat çeken bir kaleci olarak Sunderland'dan Robin Roefs'u gösterdi. Roefs, Black Cats'in Premier Lig'de ilk yarıyı üst sıralarda tamamlama mücadelesinde kilit rol oynadı; ancak Meulensteen, Sunderland'da oynamakla "Rüyalar Tiyatrosu"nda oynayanlardan beklenenler arasındaki büyük farkın farkında olduğunu da belirtti.
Hollandalı teknik adam, "Robin Roefs, Premier Lig'de harika bir ilk sezon geçirdi," dedi. "Ancak Sunderland'da oynamak, Manchester United'da oynamaktan tamamen farklı bir zorluktur. O çok iyi bir oyuncu. Onu Hollanda'dan tanıyorum çünkü Nijmegen'deki NEC'de yetişti ve Sunderland'da gösterdiği performansla büyük bir adım attı. Sunderland inanılmaz derecede harika bir sezon geçiriyor. Sunderland'a ve arka planda çalışan herkese övgüleri hak ediyorlar çünkü transferleri tam isabet oldu ve doğru şekilde oynamalarını sağlayacak doğru menajere sahipler."
Chelsea'ye karşı zorlu bir sınav yaklaşıyor
Lammens için eleştirenlerini susturma fırsatı bu hafta sonu geliyor. United şu anda Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi açısından hayati önem taşıyan bir maçta Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi gecesi sergileyeceği başarılı bir performans, bu formayı taşıyabileceğini ve eleştirenlerinin vurguladığı liderlik beklentilerini karşılayabileceğini kanıtlaması açısından büyük önem taşıyacak.