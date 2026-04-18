"Orada eksiklikler var" - Senne Lammens, Şampiyonlar Ligi'ne beklenen dönüş öncesinde Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu seviyede olmadığına dair acımasızca uyarıldı

İlginç bir şekilde Meulensteen, bu sezon gerçekten dikkat çeken bir kaleci olarak Sunderland'dan Robin Roefs'u gösterdi. Roefs, Black Cats'in Premier Lig'de ilk yarıyı üst sıralarda tamamlama mücadelesinde kilit rol oynadı; ancak Meulensteen, Sunderland'da oynamakla "Rüyalar Tiyatrosu"nda oynayanlardan beklenenler arasındaki büyük farkın farkında olduğunu da belirtti.

Hollandalı teknik adam, "Robin Roefs, Premier Lig'de harika bir ilk sezon geçirdi," dedi. "Ancak Sunderland'da oynamak, Manchester United'da oynamaktan tamamen farklı bir zorluktur. O çok iyi bir oyuncu. Onu Hollanda'dan tanıyorum çünkü Nijmegen'deki NEC'de yetişti ve Sunderland'da gösterdiği performansla büyük bir adım attı. Sunderland inanılmaz derecede harika bir sezon geçiriyor. Sunderland'a ve arka planda çalışan herkese övgüleri hak ediyorlar çünkü transferleri tam isabet oldu ve doğru şekilde oynamalarını sağlayacak doğru menajere sahipler."