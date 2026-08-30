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Harry Maguire Michael Carrick Manchester UnitedGetty Images
Moataz Elgammal

Çeviri:

'Orada dörtlü savunma yok!' - Gary Neville, Manchester United ile Michael Carrick'i savunmadaki büyük transfer kusurları konusunda uyardı

M. Carrick
G. Neville
M. United
Premier Lig

Eski savunmacı Gary Neville, yeni transferler yapılmaması halinde Manchester United'a mevcut savunma hattının teknik direktör Michael Carrick'in işini ciddi şekilde zora sokacağı uyarısında bulundu. Orta saha ve hücum hattına son dönemde yapılan büyük yatırımlara rağmen kulüp savunmada hâlâ kırılganlığını koruyor ve transfer dönemi kapanmadan önce acilen bir stoper ile bir sol bek transfer edilmesi gerekiyor.

  • Neville, savunmaya takviye istiyor

    Sky Sports'a konuşan Neville, Manchester United'ın savunmasına derhal öncelik vermesi gerektiğinde ısrar etti. Kulüp bu yaz Carlos Baleba, Andrey Santos ve Youri Tielemans gibi orta saha oyuncularına toplam 155 milyon £ harcadı, ancak savunma dörtlüsünü ihmal etti. Neville, bu dengesizliğin zorlu bir sezon boyunca Carrick için pahalıya mal olabileceğini vurguladı.

    "Mükemmel bir dünyada, Michael Carrick'e 'bu yaz ne yapardın?' deseydiniz, o da 'orta sahayı yeniden kurardım ve savunmayı da yeniden kurardım' derdi," diye açıkladı Neville. Kulübün adım adım yeniden yapılanma stratejisini kabul etti, ancak savunmanın ihmal edilmesinin çok büyük bir risk olduğu uyarısında bulundu.

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    Derinlik eksikliği erkenden ortaya çıktı

    Mevcut kadrodaki kusurlar, yeni yükselen Hull'a karşı sezonun açılış gününde alınan hayal kırıklığı yaratan yenilgide açıkça görüldü. Neville, takımda bireysel yetenek bulunduğunu ancak özellikle sakatlıklar yaşandığında zorlu bir sezonla başa çıkmak için gereken derinliğin kolektif yapıda olmadığını belirtti.

    Şöyle dedi: "Bireysel olarak iyi sayılabilecek bazı savunmacıları var ama orada bir dörtlü savunma yok ve baskı altına girmeye başladığında, sezon içinde birkaç sakatlık da yaşadığında sizi yarı yolda bırakır. Michael bunu şu anda biliyor. Eğer transfer dönemi kapanmadan önce bir stoper ve bir bek alabilirlerse, bunun göreceğimizi bildiğimiz sorunları durduracağını düşünüyorum."

  • Transfer hareketsizliği nedeniyle yaşanan hayal kırıklığı

    Neville, Manchester United ve Liverpool'ın savunma transferlerini şampiyonluk yarışındaki rakipleri Arsenal'la kıyaslandığında nasıl yönettiği karşısında duyduğu şaşkınlığı da dile getirdi. Neville, "United'ın savunmaya takviye yapmamış olmasına şaşırıyorum. Liverpool'ın da iki bek almamış olmasına şaşırıyorum çünkü iki beke ihtiyaçları var" dedi.

    "Arsenal, zaten zirvedeyken güçleniyor. Manchester United ve Liverpool o konumda değil. Bu yüzden bu iki büyük kulübün transfer dönemlerine şaşırdım." Şu anda Luke Shaw, Carrick'in elindeki tek kıdemli sol bek konumunda ve bu durum, gerektiğinde Diogo Dalot ile Noussair Mazraoui gibi oyuncuların geçici çözüm olarak burada görev yapmasına neden oluyor.

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    Son teslim tarihine doğru

    Manchester United'ın salı gününe kadar gelecek transferlerini sonuçlandırması gerekiyor. Kulüp, daha önce Ian Maatsen ve Lewis Hall için girişimde bulunmuş olmasının ardından sol bek piyasasını yakından izlemeyi sürdürüyor. Son tarih öncesinde uygun bir seçenek ortaya çıkmazsa Carrick, kış transfer dönemi açılana kadar mevcut geçici çözümlerine güvenmek zorunda kalacak ve bu da iç sahada ve Avrupa'da daha fazla puan kaybı riskini beraberinde getirecek.

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