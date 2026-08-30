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'Orada dörtlü savunma yok!' - Gary Neville, Manchester United ile Michael Carrick'i savunmadaki büyük transfer kusurları konusunda uyardı
Neville, savunmaya takviye istiyor
Sky Sports'a konuşan Neville, Manchester United'ın savunmasına derhal öncelik vermesi gerektiğinde ısrar etti. Kulüp bu yaz Carlos Baleba, Andrey Santos ve Youri Tielemans gibi orta saha oyuncularına toplam 155 milyon £ harcadı, ancak savunma dörtlüsünü ihmal etti. Neville, bu dengesizliğin zorlu bir sezon boyunca Carrick için pahalıya mal olabileceğini vurguladı.
"Mükemmel bir dünyada, Michael Carrick'e 'bu yaz ne yapardın?' deseydiniz, o da 'orta sahayı yeniden kurardım ve savunmayı da yeniden kurardım' derdi," diye açıkladı Neville. Kulübün adım adım yeniden yapılanma stratejisini kabul etti, ancak savunmanın ihmal edilmesinin çok büyük bir risk olduğu uyarısında bulundu.
- Getty Images Sport
Derinlik eksikliği erkenden ortaya çıktı
Mevcut kadrodaki kusurlar, yeni yükselen Hull'a karşı sezonun açılış gününde alınan hayal kırıklığı yaratan yenilgide açıkça görüldü. Neville, takımda bireysel yetenek bulunduğunu ancak özellikle sakatlıklar yaşandığında zorlu bir sezonla başa çıkmak için gereken derinliğin kolektif yapıda olmadığını belirtti.
Şöyle dedi: "Bireysel olarak iyi sayılabilecek bazı savunmacıları var ama orada bir dörtlü savunma yok ve baskı altına girmeye başladığında, sezon içinde birkaç sakatlık da yaşadığında sizi yarı yolda bırakır. Michael bunu şu anda biliyor. Eğer transfer dönemi kapanmadan önce bir stoper ve bir bek alabilirlerse, bunun göreceğimizi bildiğimiz sorunları durduracağını düşünüyorum."
Transfer hareketsizliği nedeniyle yaşanan hayal kırıklığı
Neville, Manchester United ve Liverpool'ın savunma transferlerini şampiyonluk yarışındaki rakipleri Arsenal'la kıyaslandığında nasıl yönettiği karşısında duyduğu şaşkınlığı da dile getirdi. Neville, "United'ın savunmaya takviye yapmamış olmasına şaşırıyorum. Liverpool'ın da iki bek almamış olmasına şaşırıyorum çünkü iki beke ihtiyaçları var" dedi.
"Arsenal, zaten zirvedeyken güçleniyor. Manchester United ve Liverpool o konumda değil. Bu yüzden bu iki büyük kulübün transfer dönemlerine şaşırdım." Şu anda Luke Shaw, Carrick'in elindeki tek kıdemli sol bek konumunda ve bu durum, gerektiğinde Diogo Dalot ile Noussair Mazraoui gibi oyuncuların geçici çözüm olarak burada görev yapmasına neden oluyor.
- Getty Images Sport
Son teslim tarihine doğru
Manchester United'ın salı gününe kadar gelecek transferlerini sonuçlandırması gerekiyor. Kulüp, daha önce Ian Maatsen ve Lewis Hall için girişimde bulunmuş olmasının ardından sol bek piyasasını yakından izlemeyi sürdürüyor. Son tarih öncesinde uygun bir seçenek ortaya çıkmazsa Carrick, kış transfer dönemi açılana kadar mevcut geçici çözümlerine güvenmek zorunda kalacak ve bu da iç sahada ve Avrupa'da daha fazla puan kaybı riskini beraberinde getirecek.
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