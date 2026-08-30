Sky Sports'a konuşan Neville, Manchester United'ın savunmasına derhal öncelik vermesi gerektiğinde ısrar etti. Kulüp bu yaz Carlos Baleba, Andrey Santos ve Youri Tielemans gibi orta saha oyuncularına toplam 155 milyon £ harcadı, ancak savunma dörtlüsünü ihmal etti. Neville, bu dengesizliğin zorlu bir sezon boyunca Carrick için pahalıya mal olabileceğini vurguladı.

"Mükemmel bir dünyada, Michael Carrick'e 'bu yaz ne yapardın?' deseydiniz, o da 'orta sahayı yeniden kurardım ve savunmayı da yeniden kurardım' derdi," diye açıkladı Neville. Kulübün adım adım yeniden yapılanma stratejisini kabul etti, ancak savunmanın ihmal edilmesinin çok büyük bir risk olduğu uyarısında bulundu.