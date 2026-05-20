"Bunu önceden bilseydim, hemen imzalamıştım," dedi 20 yaşındaki çok yönlü oyuncu Sky'a. Bischof, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde önemli bir rotasyon oyuncusu olarak kendini kanıtladı. 37 maçta 1654 dakika sahada kaldı ve bu süre zarfında 3 gol ve 3 asist kaydetti. "Genel olarak çok memnunum çünkü çok şey öğrendim. Daha çok yönlü bir oyuncu oldum."
"Orada biraz kendimi kaybettim": Tom Bischof, FC Bayern'deki özel anı anlatıyor
Bischof, eski kulübü TSG Hoffenheim'da çoğunlukla orta sahanın ortasında oynamıştı. Münih'te ise Kompany, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Leon Goretzka'nın oluşturduğu yoğun rekabet nedeniyle onu öncelikle bek olarak sahaya sürdü.
"Şu anda sol veya sağ bek oynadığımı asla hayal edemezdim," dedi Bischof. "Bununla takıma çok yardımcı olabildiğimi düşünüyorum. Başlangıçta bunu kabullenmekte biraz zorlandım. Özellikle ilk bir iki maçta, sonra örneğin Joshua Kimmich ile birkaç kez konuştum. Bana şansımın geleceğini söyledi. Bu işe yaradı ve şimdi sol tarafta da destek olup takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum."
Kimmich de genç yaşlarda orta saha oyuncusu olarak FC Bayern'e transfer olmuştu, ancak orada ilk başta bek olarak görev aldı. Şu anda ise takımın ikinci kaptanı olarak orta sahada yer alıyor.
Tom Bischof, Allianz Arena'da FC Bayern formasıyla attığı ilk gol hakkında
Bischof, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarıyla "çocukluk hayalini" gerçekleştirdi. "O zamanlar, evimizde bir gol atıp o hissi yaşamak benim için çok önemliydi," diyor. Nisan başında SC Freiburg'a karşı 3-2 kazanılan deplasman maçında iki gol atan Bischof, son maç gününde 1. FC Köln'e karşı 5-1 kazanılan maçta Allianz Arena'daki ilk golünü attı. "Sanırım bunu herkes fark etti, o anda biraz kendimi kaybettim. Ama içimdeki her şeyi dışarı çıkarmam gerekiyordu. Bu benim için hala büyük bir hedefti."
Cumartesi günü FC Bayern ile DFB Kupası finalinde VfB Stuttgart ile karşılaşacak. Dünya Kupası için Alman kadrosunda yer alıp almayacağı ise henüz belirsiz. "Zihnimde, içimden gelen hisle, bunun için her şeyi yaptım, kendimi iyi hazırladım," dedi Bischof. "Orada olmak bir rüya olurdu." Perşembe günü saat 13:00'te milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann kadrosunu resmi olarak açıklayacak.