"Orada biraz kendimi kaybettim": Tom Bischof, FC Bayern'deki özel anı anlatıyor

Bischof, eski kulübü TSG Hoffenheim'da çoğunlukla orta sahanın ortasında oynamıştı. Münih'te ise Kompany, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Leon Goretzka'nın oluşturduğu yoğun rekabet nedeniyle onu öncelikle bek olarak sahaya sürdü.

"Şu anda sol veya sağ bek oynadığımı asla hayal edemezdim," dedi Bischof. "Bununla takıma çok yardımcı olabildiğimi düşünüyorum. Başlangıçta bunu kabullenmekte biraz zorlandım. Özellikle ilk bir iki maçta, sonra örneğin Joshua Kimmich ile birkaç kez konuştum. Bana şansımın geleceğini söyledi. Bu işe yaradı ve şimdi sol tarafta da destek olup takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum."

Kimmich de genç yaşlarda orta saha oyuncusu olarak FC Bayern'e transfer olmuştu, ancak orada ilk başta bek olarak görev aldı. Şu anda ise takımın ikinci kaptanı olarak orta sahada yer alıyor.