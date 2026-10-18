Basın mensuplarına konuşan Iraola, Wirtz'in neden ideal oyuncu olduğunu açıkladı: Kendi ceza sahasında on kişiyle savunma yapan rakipleri çözmek için. Iraola, “Orada bir oyuncuya ihtiyacınız varsa Flo'ya ihtiyacınız var,” dedi.

“Çok az alan, dar boşluklar ve topla oynayacak çok az zaman var. Brentford ceza sahasını gerçekten çok ama çok iyi savunduğu için bazı ince çözümler bulmanız gerekiyor.”

“Flo, Rio [Ngumoha] ve Victor gibi fark yaratabilecek oyunculara ihtiyacınız var.”