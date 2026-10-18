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Alvino Hanafi
Çeviri:

“Orada bir oyuncuya ihtiyacınız varsa Flo’ya ihtiyacınız var!” Andoni Iraola’dan rekor kıran Liverpool yıldızına övgü

Liverpool
A. Iraola
F. Wirtz
Premier Lig
Brentford - Liverpool
Brentford

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Florian Wirtz'in Brentford karşısında Premier League'de son 15 yılın olağanüstü bir pozisyon yaratma rekoruna imza atmasının ardından Alman millî futbolcuyu övdü. Iraola, Wirtz'in geriye iyice çekilmiş rakip savunmalarını açma konusundaki eşsiz yeteneğini vurguladı.

  • Wirtz'den ustalık dersi: Brentford'un geride kurduğu savunma bloğunu çözdü

    Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, cumartesi günü Brentford karşısında alınan 2-1'lik galibiyetteki performansının ardından Florian Wirtz'e övgüler yağdırdı. Alman oyun kurucu, Victor Munoz'un beraberlik golünün asistini yaparken Alexander Isak, Gtech Community Stadium'da üç puanı getiren golü attı.

    Opta'ya göre Wirtz, duran toplar dışındaki pozisyonlarda dokuz gol fırsatı yarattı. Bu, Premier League'de son 15 yılı aşkın sürede deplasmanda oynayan bir futbolcunun ulaştığı en yüksek sayı oldu.

    Iraola, Brentford'un organize savunma düzenini aşmada Wirtz'in teknik kalitesinin belirleyici olduğunu vurguladı.

  • imago-sport-1082746718.jpgCrystal Pix

    Iraola, Wirtz'in dar alanlardaki becerisini anlattı

    Basın mensuplarına konuşan Iraola, Wirtz'in neden ideal oyuncu olduğunu açıkladı: Kendi ceza sahasında on kişiyle savunma yapan rakipleri çözmek için. Iraola, “Orada bir oyuncuya ihtiyacınız varsa Flo'ya ihtiyacınız var,” dedi.

    “Çok az alan, dar boşluklar ve topla oynayacak çok az zaman var. Brentford ceza sahasını gerçekten çok ama çok iyi savunduğu için bazı ince çözümler bulmanız gerekiyor.”

    “Flo, Rio [Ngumoha] ve Victor gibi fark yaratabilecek oyunculara ihtiyacınız var.”

  • Teknik direktör, kaçan fırsatlara rağmen hücumdaki tehdidi çok beğeniyor

    Iraola, üst direğe takılıp birkaç fırsatı kaçırmasına rağmen Bradley Barcola'nın hücumdaki etkisini de övdü. Iraola, “Bradley muhtemelen net fırsatlar kaçırdı... ama bu kadar çok fırsat bulmasını ve o pozisyonlara girmesini seviyorum” dedi.

    “Bunun ardından Rio ve Flo, özellikle 10 kişiye karşı oynarken o anda sahada olmasını isteyeceğiniz oyuncular.”

    “İyi pozisyonlar buluyorduk ve oyunu gerçekten çok iyi kontrol ediyorduk.”

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    Yaratıcı yıldızlar Anfield'daki Avrupa gecesine hazırlanıyor

    Wirtz yaratıcılığının zirvesindeyken Liverpool, her savunmanın kilidini açabilecek, rakipleri için korkutucu bir hücum yeteneği çeşitliliğine sahip.

    Iraola'nın ekibi, Avrupa maçlarına döndüğünde hücumdaki uyumunu daha da geliştirmeyi hedefleyecek.

    Liverpool, kritik öneme sahip bir galibiyet daha almak için salı akşamı Villarreal'i Anfield'da ağırlayacak.

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