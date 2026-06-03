Orada bir Alman teknik direktörü olacaktı: DFB'nin kabusu Marc Cucurella için muhteşem bir transfer mi yaklaşıyor?

The Athletic'e göre, Cucurella için üst düzey kulüpler şimdiden harekete geçmiş durumda. Bu kulüpler arasında FC Barcelona da İspanyol milli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Barça'nın sportif direktörü Deco'nun Cucurella'nın menajerleriyle temasa geçtiği bile söyleniyor; Deco ve teknik direktör Hansi Flick'in 27 yaşındaki oyuncuya büyük değer verdiği belirtiliyor.

İlginç olan ise, Cucurella'nın Barcelona'da Flick ile birlikte gelecekte bir Alman teknik direktöre sahip olacağı. Sonuçta, 2024'teki ev sahibi Avrupa Şampiyonası'nda Alman milli takımının kabusu haline gelmişti. İspanya ile DFB takımı arasındaki çeyrek final maçının uzatmalarında, skor 1-1 iken ceza sahası içinde yaptığı el faulü cezasız kaldı ve Almanya, aslında açık bir penaltı kazanamadı. Bunun yerine, İspanyollar uzatmaların bitimine kısa bir süre kala 2-1'lik galibiyet golünü attı ve ev sahibi takımın acı bir şekilde turnuvadan elenmesine neden oldu.

Cucurella için Barcelona'ya transfer olması, Katalan asıllı olması ve 14 yaşında Barça'nın altyapısına katılmış olması nedeniyle de özel bir anlam taşıyacaktır. Birkaç yıl sonra A takımına yükselmesi engellendiği için - A takımda sadece bir resmi maçta forma giydi - 2018/19 (Eibar'a) ve 2019/20 sezonunda (Getafe'ye) iki kez kiralandıktan sonra, Blaugrana 2020 yazında Cucurella'yı yaklaşık 12 milyon euro transfer ücreti karşılığında Getafe'ye kalıcı olarak sattı. Bir yıl sonra Premier League'e, Brighton & Hove Albion'a transfer oldu; bir yıl sonra ise Chelsea, 2022'de Cucurella'yı tam 65,3 milyon euro transfer ücreti karşılığında Londra'ya getirdi.