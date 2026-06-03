The Athletic'in haberine göre, Cucurella bu yaz Chelsea'den ayrılmak istiyor. Ve haberlere göre, uygun bir teklif gelirse Blues, sol bek oyuncusunun ayrılmasına engel olmayacak.
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Orada bir Alman teknik direktörü olacaktı: DFB'nin kabusu Marc Cucurella için muhteşem bir transfer mi yaklaşıyor?
The Athletic'e göre, Cucurella için üst düzey kulüpler şimdiden harekete geçmiş durumda. Bu kulüpler arasında FC Barcelona da İspanyol milli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Barça'nın sportif direktörü Deco'nun Cucurella'nın menajerleriyle temasa geçtiği bile söyleniyor; Deco ve teknik direktör Hansi Flick'in 27 yaşındaki oyuncuya büyük değer verdiği belirtiliyor.
İlginç olan ise, Cucurella'nın Barcelona'da Flick ile birlikte gelecekte bir Alman teknik direktöre sahip olacağı. Sonuçta, 2024'teki ev sahibi Avrupa Şampiyonası'nda Alman milli takımının kabusu haline gelmişti. İspanya ile DFB takımı arasındaki çeyrek final maçının uzatmalarında, skor 1-1 iken ceza sahası içinde yaptığı el faulü cezasız kaldı ve Almanya, aslında açık bir penaltı kazanamadı. Bunun yerine, İspanyollar uzatmaların bitimine kısa bir süre kala 2-1'lik galibiyet golünü attı ve ev sahibi takımın acı bir şekilde turnuvadan elenmesine neden oldu.
Cucurella için Barcelona'ya transfer olması, Katalan asıllı olması ve 14 yaşında Barça'nın altyapısına katılmış olması nedeniyle de özel bir anlam taşıyacaktır. Birkaç yıl sonra A takımına yükselmesi engellendiği için - A takımda sadece bir resmi maçta forma giydi - 2018/19 (Eibar'a) ve 2019/20 sezonunda (Getafe'ye) iki kez kiralandıktan sonra, Blaugrana 2020 yazında Cucurella'yı yaklaşık 12 milyon euro transfer ücreti karşılığında Getafe'ye kalıcı olarak sattı. Bir yıl sonra Premier League'e, Brighton & Hove Albion'a transfer oldu; bir yıl sonra ise Chelsea, 2022'de Cucurella'yı tam 65,3 milyon euro transfer ücreti karşılığında Londra'ya getirdi.
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Marc Cucurella, Chelsea'de mutsuz: Blues en az 70 milyon euro mu istiyor?
Stamford Bridge'de geçirdiği dört yılın ardından Cucurella, The Athletic'e göre giderek daha fazla hoşnutsuzluk duyuyor. Görünüşe göre, genç yeteneklerin transferine büyük önem veren Blues'un transfer stratejisi de onu rahatsız eden unsurlardan biri. "Deneyim eksikliği vardı. Birçok oyuncu için bu büyüklükte bir maç ilk kezdi ve bunun bedelini ödedik," dedi İspanyol oyuncu Mart ayında The Athletic'e, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain'e karşı (2-5 ve 0-3) hiç şansı olmamasının ardından. "Bunun kulübün politikası olduğunu anlıyorum. Ancak burada bulunan ve büyük şampiyonluklar kazanmak isteyen herkes için bu tür anlar cesaret kırıcı oluyor. Sadece genç oyuncuları transfer etmek, bunu zorlaştırabilir."
Ayrıca Cucurella, kulüp yönetimini yılın başında Enzo Maresca ile aceleci bir şekilde yollarını ayırmakla suçladı. Geçen yaz Londra ekibinin kulüpler arası Dünya Kupası'nı kazandığı İtalyan teknik direktöre daha fazla zaman tanınmasını isterdi. Maresca'nın halefi Liam Rosenior'un yönetiminde işler çok daha kötü gitti; Rosenior sadece birkaç ay sonra, Nisan ayında görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Sezon sonunda Chelsea, Premier League'de hayal kırıklığı yaratan bir şekilde 10. sırada kalarak uluslararası turnuvalara katılma şansını kaçırdı; bu da Cucurella'nın yeni bir kulüp aramasının bir başka olası nedeni olabilir.
Chelsea, Cucurella'nın sözleşmesinin 2029'a kadar sürmesi nedeniyle bu konuda oldukça rahat. Bu nedenle İngilizler, olası transfer bedelini oldukça yüksek tutabilirler. Duyumlara göre, Blues yetkilileri Cucurella'nın ayrılması durumunda en az 70 milyon euro satış bedeli talep etmeyi planlıyor.
Marc Cucurella için girişimler mi? Barça'nın önce bir oyuncu satması gerekiyor
Önümüzdeki sezon hazırlıkları kapsamında göreve gelen Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun, son haftalarda Cucurella ile defalarca temasa geçtiği söyleniyor. The Athletic'e göre, eski Leverkusen teknik direktörü İspanyol oyuncuyu gelecekteki kadrosunda görmek istese de, onun transfer isteğinin farkında. Bu durumun nasıl gelişeceği merak konusu.
Barcelona'nın Cucurella için çabalarını yoğunlaştırıp yoğunlaştırmayacağı ise, İspanyol şampiyonunun mevcut savunma oyuncularından birini daha önce satıp satmayacağına büyük ölçüde bağlı. The Athletic'e göre ancak o zaman eski genç oyuncuyu gerçekten geri getirebilecek kapasiteye sahip olacaklar. Ve şu anda özellikle belirsizlikler var.
Son zamanlarda gelişimi durgunlaşan Alejandro Balde'nin transfer isteği olması durumunda Barcelona'nın buna engel olmayacağı söyleniyor. Fransız Dünya Kupası oyuncusu Jules Kounde de prensipte ayrılabilir, ancak son zamanlarda geleceğini hala Barcelona'da gördüğünü vurguladı. Geçtiğimiz altı ayda Al-Hilal'den kiralanan Joao Cancelo ise mümkünse kalıcı olarak transfer edilecek.
Cucurella için olası bir yarışta Barça'nın önemli rakipleri var. The Athletic'e göre, sol ayaklı oyuncu için öncelikle Atletico Madrid de devreye girmiş durumda. Yaz aylarında öncelikli olarak yeni bir sol bek arayışında olan Colchoneros'ta Cucurella'nın ismi istek listesinin en üst sıralarında yer alıyor ve görüşmelerin çoktan başladığı belirtiliyor. Barça'nın aksine, Atletico'nun Cucurella'yı transfer etmek için önce oyuncu satması gerekmiyor.
Real Madrid de ilgilenenler arasında sayılıyor, Manchester City ise Cucurella'ya ilgi duyan üst düzey kulüpler listesini tamamlıyor. Bilindiği gibi Skyblues'ta eski Chelsea teknik direktörü Maresca'nın Pep Guardiola'nın yerine geçmesi bekleniyor; bu nedenle City ile Cucurella arasındaki temaslar daha da yoğunlaşabilir.
Kulüpteki geleceği belli olmadan önce Cucurella, şimdilik Avrupa şampiyonu İspanya'nın şampiyonluk için en büyük favorilerden biri olduğu Dünya Kupası'na odaklanıyor. Cucurella şu ana kadar 23 kez milli formayı giydi, iki yıl önceki Avrupa Şampiyonası'nda ilk 11'in değişmez ismiydi ve 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası finallerinde de önemli bir rol üstlenecek gibi görünüyor. Turnuva öncesinde, Almanya'nın grup rakibi Ekvador'u şampiyonluğun gizli favorisi olarak gösterdi. İspanya, grup aşamasında Uruguay, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.
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Marc Cucurella: Chelsea'deki istatistikleri
Oyunlar
163
Gol
9
Asist
13