Messi’nin 19 Dünya Kupası golüyle başı çektiği tüm zamanların golcü listesinde Kane şu anda 13 golle yer alıyor ve böylece Brezilya efsanesi Pelé’yi (on iki) geride bıraktı. "O bizim kaptanımız, liderimiz. İnanılmaz vuruşlarla maçların kaderini belirliyor," diye övdü Tuchel. MagentaTV yorumcusu Jürgen Klopp da hayranlığını dile getirdi: "İngiltere'de henüz heykelleri dikilmiş mi bilmiyorum, ama kesinlikle dikilecek. Harry Kane'in sahip olduğu bu etkiyi daha önce hiç görmemiştim."

Önümüzdeki Pazartesi gecesi (02.00 MESZ), İngilizler sekizinci finalde Meksiko'da Meksikalı ortak ev sahibi takımla karşılaşacak. Tuchel bu vesileyle en genç taraftarların ebeveynlerine bir ricada bulundu: "Okula mazeret notu yazın ve çocuklarınızın futbol izlemesine izin verin. Hadi ama – okula gitmek için hâlâ yeterince zaman var. Ama Dünya Kupası sadece dört yılda bir düzenleniyor. Dört gün sonra devasa bir maç var ve hepimizin desteğine ihtiyacımız var. Özellikle de çocukların."