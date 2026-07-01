"Dünya Kupası'ndaki bu büyük oyuncular – birbirlerine bakıp şöyle mi düşünüyorlar: 'Hayır, benimle olmaz. Sonra da gol atıp hat-trick mi yapacağım?' Orada aslında neler oluyor? Bu çılgınlık," dedi İngiltere milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası son 16 turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı 2:1 (0:1) galibiyetinin ardından.
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"Orada aslında neler oluyor?!" Thomas Tuchel, Dünya Kupası'ndaki bir trend karşısında hayrete düşüyor
Kane, geriye düşen takımını 75. ve 86. dakikalarda attığı iki golle maçı çevirdi; bunlar turnuvadaki dördüncü ve beşinci golleriydi. Böylece, turnuvayı şu ana kadar domine eden diğer süperstarlar Kylian Mbappé (Fransa/altı gol), Lionel Messi (Arjantin/altı gol) ve Erling Haaland (Norveç/beş gol) ile aynı seviyede yer aldı. "Hepsi köpekbalığı gibi. Kan kokusunu aldıklarında saldırıp gol atıyorlar," dedi Tuchel.
- AFP
Harry Kane, efsane Pele’yi geride bıraktı – Klopp heykel dikilmesini istiyor
Messi’nin 19 Dünya Kupası golüyle başı çektiği tüm zamanların golcü listesinde Kane şu anda 13 golle yer alıyor ve böylece Brezilya efsanesi Pelé’yi (on iki) geride bıraktı. "O bizim kaptanımız, liderimiz. İnanılmaz vuruşlarla maçların kaderini belirliyor," diye övdü Tuchel. MagentaTV yorumcusu Jürgen Klopp da hayranlığını dile getirdi: "İngiltere'de henüz heykelleri dikilmiş mi bilmiyorum, ama kesinlikle dikilecek. Harry Kane'in sahip olduğu bu etkiyi daha önce hiç görmemiştim."
Önümüzdeki Pazartesi gecesi (02.00 MESZ), İngilizler sekizinci finalde Meksiko'da Meksikalı ortak ev sahibi takımla karşılaşacak. Tuchel bu vesileyle en genç taraftarların ebeveynlerine bir ricada bulundu: "Okula mazeret notu yazın ve çocuklarınızın futbol izlemesine izin verin. Hadi ama – okula gitmek için hâlâ yeterince zaman var. Ama Dünya Kupası sadece dört yılda bir düzenleniyor. Dört gün sonra devasa bir maç var ve hepimizin desteğine ihtiyacımız var. Özellikle de çocukların."