Operazione Nostalgia'yı televizyonda ve internet üzerinden nerede izleyebilirim: kanal, saat ve kadrolar

5'er kişilik futbol turnuvasında İtalya, Avrupa ve Dünyanın Geri Kalanı olmak üzere 3 takım karşı karşıya gelecek; bu takımların kaptanlıkları sırasıyla Francesco Totti, Zvonimir Boban ve Javier Zanetti tarafından üstlenilecek. 28 Mart'ta Roma'da düzenlenecek Operazione Nostalgia kapalı salon etkinliğine katılmak için biletler satışa çıktı ve Ticketone ile FanSale üzerinden satın alınabilir: ilgili bağlantılara tıklayarak bilet fiyatlarını da görebilirsiniz.








