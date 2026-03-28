Operazione Nostalgia'nın ilk kapalı salon buluşması yaklaşıyor, günler sayılı. Etkinliğin sadık takipçileri ve daha fazlası, sayfanın 10. yılını kutlayan bu etkinliği sabırsızlıkla bekliyor; sayfa bu özel gün için büyük bir organizasyon hazırladı. Buluşma, hem İtalyan hem de yabancı futbol efsanelerinin sahne alacağı 5'er kişilik üçlü turnuvanın düzenleneceği Roma'da gerçekleşecek. Etkinlik, Sportitalia kanalında ücretsiz olarak izlenebilecek.
Operazione Nostalgia'yı televizyonda ve internet üzerinden nerede izleyebilirim: kanal, saat ve kadrolar
ROMA'DA "OPERAZIONE NOSTALGIA" TOPLANMASI: MAÇ TARİHİ VE SAATİ
Roma'da düzenlenen Operazione Nostalgia kapalı salon turnuvası bugün, 28 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek. Fan Village, saat 10:00'dan itibaren çeşitli etkinlikler ve eğlencelerle açılacak ve taraftarları saat 18:00'deki ön eleme maçlarına hazırlayacak; ardından saat 20:00'de üçlü turnuvanın başlama düdüğü çalınacak. Roma'daki Operazione Nostalgia buluşmasının kapalı salon üçlü turnuvası için seçilen tesis, EUR bölgesindeki Piazzale Pier Luigi Nervi, 1 adresinde bulunan Palazzo dello Sport'tur.
ROMA'DAKİ "OPERAZIONE NOSTALGIA" BULUŞMASINDA KİM OYNUYOR? ESKİ FUTBOLCULARIN İSİMLERİ
Bu sporu sevenler için son haberler heyecan verici: Operazione Nostalgia'nın sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurduğu üzere, Alessandro Nesta, EUR Spor Salonu'nda düzenlenecek 5'e 5 kapalı salon üçlü turnuvasında yer alacak futbolcular arasında yer alacak. Bu önemli isme, bir başka sansasyonel haber daha ekleniyor: Nesta ve Totti, aynı takımda, tabii ki İtalya'da yer alacaklar. Roma'da, ikisini aynı forma ile birlikte görmek, 16 Aralık 1998'deki İtalya-Dünya'nın Geri Kalanı dostluk maçından beri gerçekleşmemişti.
NOSTALJİ OPERASYONU: TV KANALI VE CANLI YAYIN
Maç: Üçlü Turnuva
Tarih: 28 Mart 2026 Cumartesi
Saat: 20.00
TV kanalı: Sportitalia (dijital karasal yayın 60. kanal)
Canlı Yayın: Sportitalia
OYUNCU LİSTESİ
Aşağıda, kramponlarını giyerek kampa katılacak isimler yer almaktadır: Toplamda 27 kişi olacak, şu ana kadar 19'u açıklandı
Aldair
Marco Amelia
Zvonimir Boban
Vincent Candela
Edgar Davids
German Denis
Antonio Di Natale
Stefano Fiore
Sebastien Frey
Diego Fuser
Hernanes
Giorgos Karagounis
Alessandro Nesta
David Pizarro
Dario Simic
Damiano Tommasi
Francesco Totti
Juan Sebastian Veron
Javier Zanetti
ROMA'DAKİ "OPERAZIONE NOSTALGIA" ETKİNLİĞİ BİLETLERİ: NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, FİYATLAR, NEREDEN VE NASIL SATIN ALINIR
5'er kişilik futbol turnuvasında İtalya, Avrupa ve Dünyanın Geri Kalanı olmak üzere 3 takım karşı karşıya gelecek; bu takımların kaptanlıkları sırasıyla Francesco Totti, Zvonimir Boban ve Javier Zanetti tarafından üstlenilecek. 28 Mart'ta Roma'da düzenlenecek Operazione Nostalgia kapalı salon etkinliğine katılmak için biletler satışa çıktı ve Ticketone ile FanSale üzerinden satın alınabilir: ilgili bağlantılara tıklayarak bilet fiyatlarını da görebilirsiniz.