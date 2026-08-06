Getty Images
Çeviri:
Operasyon başladı! Barcelona, Manchester City yıldızı Rodri La Liga'ya dönüşü düşünürken onu Real Madrid'in elinden çalmak için sansasyonel bir hamle planlıyor
Barcelona, City'nin göz bebeği için harekete geçti
The Athletic'e göre Barcelona, Rodri'yi transfer etmek için bir hamleyi değerlendiriyor ve bu durum Real Madrid'in uzun süredir devam eden planlarını bozma tehdidi yaratıyor. Haberde, Katalan devinin Camp Nou'ya olası ses getirecek bir transferin mali ve sportif şartlarını görüşmek üzere oyuncunun temsilcileriyle ön görüşmeler yaptığı belirtiliyor.
Barcelona'nın cazibesi, 30 yaşındaki oyuncu için büyük önem taşıyor. Oyuncu, İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki son zaferinden sekiz milli takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelecek; Lamine Yamal, Pedri ve Gavi gibi isimler onu soyunma odasında şimdiden bekliyor.
- Getty Images
Real Madrid beklenmedik bir rekabetle karşı karşıya
Aylar boyunca, Bernabeu'nun City yıldızı için tek gerçekçi adres olduğu görülüyordu. Real Madrid, eski Atletico Madrid oyuncusu için kişisel şartların engel olmayacağından emin şekilde transfer üzerinde perde arkasında çalışıyordu. Ancak kulüpler arasında resmî bir anlaşmanın olmaması, Joan Laporta'nın hamle yapması için kapıyı ardına kadar açık bıraktı.
City, yaklaşan fırtınanın tamamen farkında ve iddialara göre Madrid ile görüşmeleri yavaşlatmak için adımlar attı. Rodri ise giderek daha tereddütlü hale geliyor, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı bir Real Madrid'in kendisi için doğru sportif proje olup olmadığını sorguluyor.
Orta sahadaki kriz, Barcelona'yı harekete geçmeye zorluyor
The Athletic'in haberine göre Barcelona'nın piyasadaki ani aciliyeti, orta sahadaki derinleşen sakatlık krizinden kaynaklanıyor. Frenkie de Jong'un sağ dizindeki medial kollateral bağı yırtması nedeniyle önemli bir süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla birlikte kulübün, takımı ayakta tutacak kendini kanıtlamış dünya çapında bir pivotu bulunmuyor. Etihad'daki mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kalan Rodri ise nihai çözüm olarak görülüyor.
Rodri de geleceği hakkında açık konuştu ve eve dönme arzusuna işaret etti. "Sözleşmemde bir yılım kaldı, oturup konuşmamız gereken bir nokta olacak" dedi. La Liga devlerinden gelen ilgi özel olarak sorulduğunda ise sadece şunu ekledi: "Dünyanın en iyi kulüplerini geri çeviremezsiniz."
- Getty Images Sport
Bir miras, kazanılan kupalarla tanımlanır
Rodri, Etihad'dan ayrılması halinde bunu Manchester City'nin modern tarihindeki en çok kupa kazanan oyunculardan biri olarak yapacak. 2019'da Atletico'dan bu yana forma giyen İspanyol yıldız, 298 maça çıkarken 28 gol ve 32 asist üretti. Kazandığı kupalar arasında dört Premier League şampiyonluğu, iki FA Cup, üç Lig Kupası ve finalde galibiyet golünü attığı 2023 Şampiyonlar Ligi bulunuyor.
İngiltere'deki başarısına rağmen, La Liga'nın çekiciliği onun yazmak istediği son bölüm olmaya devam ediyor. Barcelona'nın ilgisi mali dengeyi sağlamak için önemli varlıkların satılmasını gerektiren bir kumar niteliğinde, ancak ezeli rakibini Ballon d'Or kazanan bir oyuncuda geride bırakma fırsatı göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir cazibe taşıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun