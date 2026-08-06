The Athletic'e göre Barcelona, Rodri'yi transfer etmek için bir hamleyi değerlendiriyor ve bu durum Real Madrid'in uzun süredir devam eden planlarını bozma tehdidi yaratıyor. Haberde, Katalan devinin Camp Nou'ya olası ses getirecek bir transferin mali ve sportif şartlarını görüşmek üzere oyuncunun temsilcileriyle ön görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Barcelona'nın cazibesi, 30 yaşındaki oyuncu için büyük önem taşıyor. Oyuncu, İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki son zaferinden sekiz milli takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelecek; Lamine Yamal, Pedri ve Gavi gibi isimler onu soyunma odasında şimdiden bekliyor.