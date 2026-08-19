İşte Juventus’un 1 Eylül 2025’te Openda’nın Leipzig’den transfer edildiğini duyurduğu açıklama: "Juventus Football Club S.p.A., Ikoma-Loïs Openda’nın sportif haklarının 30 Haziran 2026’ya kadar geçici olarak devralınması konusunda RB Leipzig kulübüyle, 3,3 milyon euro bedel karşılığında anlaşmaya varıldığını duyurur. Ayrıca, belirli sportif hedeflere ulaşılması halinde toplam tutarı 0,8 milyon euroyu aşmayacak bonuslar da öngörülmektedir.





Anlaşma ayrıca, 2025/2026 sezonu boyunca belirli koşulların gerçekleşmesi halinde Juventus’un oyuncunun sportif haklarını kalıcı olarak satın alma yükümlülüğünü de öngörmektedir. Olası kesin transfer için kararlaştırılan bedel, dört mali yıla yayılmış şekilde ödenecek 40,6 milyon euroya ek olarak 1,7 milyon euro yan giderdir".





Daha sonra koşulların gerçekleşmesiyle birlikte Juventus, 2025-26 sezonunun sonlarına doğru Openda’yı bonservisiyle kadrosuna kattı.











