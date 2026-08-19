Lois Openda, dün akşam Lyon formasıyla Şampiyonlar Ligi ön elemesi ilk maçında gol attı; Fransız ekibi Fenerbahçe deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Openda, geçen 28 Temmuz'da Juventus'tan ayrılmıştı. Aşağıda Juventus kulübünün, OL'ye satın alma opsiyonu olmadan yapılan kiralık transferi resmiyete döken açıklaması yer alıyor:
"Juventus Football Club S.p.A., Lois Openda'nın sportif hizmetlerine ilişkin haklarının 30 Haziran 2027'ye kadar geçici olarak devri konusunda Olympique Lyonnais ile, 3,5 milyon euro bedel karşılığında anlaşmaya varıldığını duyurur".