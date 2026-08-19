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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Openda hemen gol attı: Juventus’tan Lyon’a kiralık transferin şartları

Juventus
Transfers
Lyon
I. Openda

Belçikalı oyuncu, yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde gol attı

Lois Openda, dün akşam Lyon formasıyla Şampiyonlar Ligi ön elemesi ilk maçında gol attı; Fransız ekibi Fenerbahçe deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Openda, geçen 28 Temmuz'da Juventus'tan ayrılmıştı. Aşağıda Juventus kulübünün, OL'ye satın alma opsiyonu olmadan yapılan kiralık transferi resmiyete döken açıklaması yer alıyor:


"Juventus Football Club S.p.A., Lois Openda'nın sportif hizmetlerine ilişkin haklarının 30 Haziran 2027'ye kadar geçici olarak devri konusunda Olympique Lyonnais ile, 3,5 milyon euro bedel karşılığında anlaşmaya varıldığını duyurur".

  • İşte Juventus’un 1 Eylül 2025’te Openda’nın Leipzig’den transfer edildiğini duyurduğu açıklama: "Juventus Football Club S.p.A., Ikoma-Loïs Openda’nın sportif haklarının 30 Haziran 2026’ya kadar geçici olarak devralınması konusunda RB Leipzig kulübüyle, 3,3 milyon euro bedel karşılığında anlaşmaya varıldığını duyurur. Ayrıca, belirli sportif hedeflere ulaşılması halinde toplam tutarı 0,8 milyon euroyu aşmayacak bonuslar da öngörülmektedir.


    Anlaşma ayrıca, 2025/2026 sezonu boyunca belirli koşulların gerçekleşmesi halinde Juventus’un oyuncunun sportif haklarını kalıcı olarak satın alma yükümlülüğünü de öngörmektedir. Olası kesin transfer için kararlaştırılan bedel, dört mali yıla yayılmış şekilde ödenecek 40,6 milyon euroya ek olarak 1,7 milyon euro yan giderdir".


    Daha sonra koşulların gerçekleşmesiyle birlikte Juventus, 2025-26 sezonunun sonlarına doğru Openda’yı bonservisiyle kadrosuna kattı.




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