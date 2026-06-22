Onur Listesi XIV – Pelé, Futbolun Kralı: Efsanevi bir yıldız ve ilk evrensel efsane

Dünya onu 1958 yazında keşfetti. On yedi yaşındaydı, utangaç bir gülümsemesi ve Brezilya’da harikalar vaat eden bir yeteneği vardı. Ancak Seleção İsveç’e ayak bastığında, Pelé henüz tarihin ölümsüzleştireceği o başrol oyuncusu değildi.

Dünya Kupası öncesinde dizinden sakatlanmıştı ve turnuvaya en iyi formundan uzak bir şekilde gelmişti. Teknik direktör Vicente Feola, başlangıçta İtalyan futbolunun geleceğin Mazzola’sı olarak görülen José Altafini’ye güvenmeye karar verdi. Avusturya ve İngiltere ile oynanan ilk iki maçta, Santos’un genç fenomeni bu nedenle yedek kulübesinde kaldı.

Bu ihtiyatlı bir tercihti. Ve belki de kaçınılmazdı. Ancak Pelé’nin yeteneği, uzun süre yedek kulübesinde kalmak için fazla büyüktü.

Feola, risk alma zamanının geldiğini sezdi ve Sovyetler Birliği ile oynanacak belirleyici maç öncesinde Brezilya’nın hücumunu yeniden düzenledi: Altafini’nin yerine Pelé ve Garrincha sahaya çıktı. Bu, Seleção tarihinin en önemli kararlarından biriydi.

O andan itibaren Brezilya’nın Dünya Kupası’ndaki yüzü değişti. Çeyrek finalde Galler karşısında Pelé, Seleção’yu bir üst tura taşıyan golü attı. Yarı finalde ise golcü Just Fontaine’in yer aldığı Fransa’yı üç golle ezip geçti. Ardından ev sahibi İsveç ile final maçı geldi.

Stockholm’da o öğleden sonra, Bauru’lu genç artık sadece gelecek vaat eden bir oyuncu olmaktan çıkıp bir efsaneye dönüştü.

Skor 3-1 iken ceza sahasında topu kontrol etti, defans oyuncusunun üzerinden kaldırdı ve yere değmeden havada vurdu. Bu hareket, sonraki yıllarda neye dönüşeceğini özetliyordu: yaratıcılık, cesaret, içgüdü ve doğallık. Maçın sonlarında aynı hareketi tekrarlayarak, kaleciye hiçbir şans tanımayan muhteşem bir ters vuruşla Güney Amerikalıların beşinci golünü attı.

Bu, Brezilya sokaklarında öğrendiği “ginga”ydı; futboldan sanata dönüşmüştü. Brezilya maçı 5-2 kazandı ve tarihindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti. Maçın bitiş düdüğü çalındığında Pelé, sahada gözyaşlarına boğuldu. Etrafında takım arkadaşları kutlama yaparken, okyanusun öbür tarafında ise bütün bir ülke nihayet kendini dünya şampiyonu olarak görüyordu.

Babası Dondinho’ya verdiği söz tutulmuştu. O Rei doğmuştu.

Sonraki yıllarda Santos, tüm dünyanın Pelé’yi tanımasının aracı haline geldi. Bugün her maçı televizyondan izlemeye alışkınız. 1960’larda durum böyle değildi. Bu muhteşem gösteriyi izlemek için orada olmak gerekiyordu.

Böylece Santos seyahat etmeye başladı. Afrika, Avrupa, Asya, Orta Doğu, Amerika. Angelo Moratti’nin Inter’i, ardından Umberto Agnelli’nin Juventus’u onu transfer etmeye çalıştı, ancak Peixe her seferinde transferi reddetti. Zaten Pelé nereye giderse gitsin stadyumlar dolup taşıyordu. İnsanlar takımdan çok onu sahada görmek istiyordu. Juventus’un 10 numaralı oyuncusu küresel bir efsane haline geliyordu.

Ancak Santos, sadece beş kıtaya şov götüren gezici bir topluluk değildi. Aynı zamanda neredeyse kusursuz bir makineydi. Pelé sahadayken 26 kupa kazandı: 10 eyalet şampiyonluğu, 6 kupa (5 Taça Brasil ve bir Torneio Roberto Gomes Pedrosa) ve 5 ulusal kupa, arka arkaya iki Copa Libertadores, iki Kıtalararası Kupa ve bir Kıtalararası Şampiyonlar Süper Kupası, böylece dünyanın en güçlü takımlarından biri olarak kendini kanıtladı.

1962’de Şili’de ise Pelé, Brezilya ile ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı; ancak Çekoslovakya ile oynanan ikinci maçta adduktor kasında yaşadığı yırtık nedeniyle turnuvanın geri kalanında sahaya çıkamadı ve maçı seyirci olarak izlemek zorunda kaldı. 1966’da durumu daha da kötüye gitti; performansını olumsuz etkileyen çok sert faullere maruz kaldı ve Brezilya, grup aşamasında elendi.

Santos formasıyla kazanmaya devam ediyordu. Ve gol atmaya da. Yine yüzlerce uluslararası dostluk maçı oynadı. İnsanlar onun şovunu izlemek için bilet parası ödüyordu. O da bitmek bilmeyen bir repertuarla karşılık veriyordu: çalımlar, tüneller, sombrero hareketleri, kafa vuruşları ve muhteşem goller.

Onun adıyla anılan efsanelerin çoğu o yıllarda ortaya çıktı. En ünlüsü, Nijerya iç savaşı sırasında herkesin onun maçını izleyebilmesi için ateşkes ilan edildiği hikayesidir. Hiçbir futbolcu onun kadar ünlü olmamıştı.

19 Kasım 1969’da kariyerinin en ikonik anlarından biri yaşandı: Bininci golü attı.

Brezilya haftalardır geri sayım yapıyordu. Her maç ulusal bir olay haline gelmişti. Maracanã’da fırsat ortaya çıktığında – Vasco da Gama’ya karşı verilen bir penaltı – zaman durmuş gibi göründü. Pelé penaltı noktasına gitti, koşuyu yaptı ve golü attı.

Ardından büyük bir coşku patladı. Saha taraftarlarla doldu. Fotoğrafçılar, gazeteciler, televizyon kameramanları ve taraftarlar o anı toplu bir kutlamaya dönüştürdü. Ancak o geceyi gerçekten özel kılan, başrol oyuncusunun sözleriydi.

“Benim için büyük bir duygu dolu bu anda, kimsenin yoksul çocukları, muhtaçları ve hayır işlerini unutmaması için bir çağrıda bulunuyorum. Yoksulları koruyalım, yardıma muhtaç çocukları koruyalım. Tanrı aşkına, hepimize yardım edelim.”

Şampiyon, insan yönünü ön plana çıkardı. Halkın idolü, artık kesin olarak ulusal bir simgeye dönüştü.



