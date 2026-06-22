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hall of fame peleGetty Images
Paolo Camedda

Çeviri:

Onur Listesi XIV – Pelé, Futbolun Kralı: Efsanevi bir yıldız ve ilk evrensel efsane

Brezilya
FEATURES
Hall of Fame
Santos FC

Pelé’nin bitmeyen masalı: Ginga’dan Santos’a, Brezilya ile kazandığı üç Dünya Kupası’na kadar

«Sen, kuralımı doğrulayan istisnasın. On beş dakika sürmek yerine on beş yüzyıl sürecek tek ünlü sensin

Andy Warhol 1977’de bu sözleri söylediğinde, dünya bu efsaneyi çoktan tanıyordu. Neredeyse yirmi yıldır, onun ışıltılı gülümsemesi her kıtadaki parlak dergi kapaklarını, televizyon sahnelerini ve stadyumları aydınlatıyordu. Üç Dünya Kupası kazanmış, bin golün üzerinde gol atmış ve futbolu küresel bir şova dönüştürmüştü. Ancak Pop Art’ın babası bir spor şampiyonundan bahsetmiyordu. Bir kültürel fenomenden bahsediyordu.

Sosyal ağlardan çok önce, milyarlarca dolarlık sponsorluklardan çok önce ve kişisel marka kavramı günlük dilimize girmeden çok önce, dünya ilk gerçek anlamda evrensel sporcuyu çoktan tanımıştı. Pelé.


  • BİR EFSANENİN DOĞUŞU

    Başlangıçta sadece Dico vardı; bu, anne babasının ona sevgiyle taktığı takma addı. 23 Ekim 1940’ta Minas Gerais eyaletindeki küçük bir kasaba olan Três Corações’ta dünyaya gelen Dico, çocukluğunu yoksulluk içinde, fedakârlıklar, hayaller ve derme çatma toplarla geçirdi. 

    Ancak dünya çapında tanınan bir efsane haline gelmesini sağlayan başka bir takma ad olacaktı.

    “Üç yaşındayken babam Vasco de São Lourenço’da oynuyordu,” diye anlatır 2006 tarihli otobiyografisinde. “Beni antrenmanlara götürürdü ve ben takımımızın kalecisi Bilé’ye hayran kalırdım. Her kurtarışında ‘Aferin Bilé!’ diye bağırırdım. Ancak çoğu zaman ismini ‘Pilé’ ya da ‘Pelé’ diye yanlış telaffuz ederdim. Böylece bir süre sonra benden büyük çocuklar bana Pelé demeye başladı.”

    Başlangıçta bu isim hiç hoşuna gitmemişti. Kulağına bir alay gibi geliyordu. Brezilya’nın iç kesimlerindeki küçük bir kasabanın futbol sahasında bir telaffuz hatasından doğan o dört harfin, yirminci yüzyılın en ünlü isimlerinden biri haline geleceğini kimse tahmin edemezdi.

    On yıllar sonra, Başkan Lula bunu mükemmel bir şekilde özetleyecekti: “Pelé, Brezilya’yı dünyaya bağlayan dört harf.”

    Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamak için, 1946’da ailesinin taşındığı São Paulo eyaletindeki Bauru’ya dönmek gerekir. Edson Arantes do Nascimento, “Dondinho” lakaplı João Ramos do Nascimento ile Celeste Arantes’in oğlu olarak, “Zoca” lakaplı kardeşi Jair ve kız kardeşi Maria Lucia ilebirlikte orada büyüdü. Bir yanda, ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle kariyeri yarıda kalan yetenekli eski forvet babası; diğer yanda ise çocuklarına, futbolun kocasına sunabildiğinden daha istikrarlı bir hayat sağlamak için kararlı, sert ve koruyucu annesi vardı.

    Dondinho ona futbola olan sevgisini aşılarsa da, Dona Celeste okulun ve çalışmanın önemini vurgulayarak onu frenler. 

    Babası hastanede sedye taşıyıcısı olarak çalışır ve ailesini geçindirmek için zar zor yeterli parayı kazanır; annesi ise ev işleriyle ve çocuklarının eğitimiyle ilgilenir. Küçük Dico ders çalışmayı pek sevmez: bu yüzden ayakkabı parlatır, elinden geldiğince anne babasına yardım eder ve çocukluk arkadaşlarıyla sokakta, paçavra ve kağıttan yapılmış derme çatma toplarla oynar. 

    Futbolun temellerini ona Dondinho öğretecektir. 1950’de, Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nı, ünlü Maracanazo maçında Uruguay’a yenilerek kaybettiği sırada Pelé henüz dokuz yaşındadır. Babasının ağladığını görür. Bu, asla unutmayacağı bir sahnedir. Babasına yaklaşır ve ona bir söz verir: Bir gün Brezilya ile Dünya Kupası’nı kazanacaktır.

    Sekiz yıl sonra, bu söz tutulacaktı.


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  • ONU SUÇLU YA DA MASUM YAPAN GINGA

    Pelé’yi diğer tüm futbolculardan ayıran bir şey vardı. Brezilyalılar bunu tanımlamak için bir kelime kullanırlar: ginga. Bu terimi çevirmek zordur, çünkü belirli bir teknik hareketi ifade etmez. Bu, hareket etme, dengeyi koruma ve engelleri yaratıcılık ve doğaçlama ile aşma biçimidir. Bu terim, Brezilya’daki Afrikalı kölelerin Portekiz egemenliğine karşı fiziksel ve kültürel bir direniş biçimi olarak uyguladıkları eski bir dans-dövüş sanatı olan capoeira’nın argosundan türemiştir ve “futbol bailado”ya uyarlanan temel adımı ifade eder.

    Pelé, bu hareketin en mükemmel örneğiydi. O sadece koşmazdı: sallanırdı. Sadece top sürmezdi: hareket edeceği yönü önceden okurdu. Topun peşinden koşmak yerine onu önceden tahmin ediyor gibi görünür ve her hareketini rakipler için öngörülemez bir şeye dönüştürürdü. Yön değiştirmelerinde, vücut hareketleriyle yaptığı aldatmalarda, ani dönüşlerinde, topuk vuruşlarında ve karşı konulmaz akrobatik sıçramalarında, futbolunu dünyanın her köşesinde anında tanınır kılan o eşsiz zarafet ve güç birleşimi ortaya çıkardı.

    Kafa vuruşları, basit atletik sıçramalardan ibaret değildi. Ters vuruşları, yarı ters vuruşları ve havadan vuruşları, rakiplerinden önce yerçekimine meydan okuyor gibiydi. Onda bir dansçının hafifliği ile bir güreşçinin gücü, Bauru’nun küçük sahalarında büyüyen bir çocuğun içgüdüsü ile dünyayı fethetmeye yazgılı bir şampiyonun zekası bir arada bulunuyordu.

    Yıllar sonra Jorge Valdano bu hissi tarif etmeye çalışacaktı.

    Vücudu, topun kaprisli hareketine uyumlu bir şekilde, atavik ve zenciye özgü bir ritimle hareket ediyordu. Kas gücü, ona her türlü mucizeyi gerçekleştirme imkânı veriyordu; örneğin, Pelé’nin topu tam ortasından vurmak için yerden mi yükseldiğini yoksa gökten mi indiğini, kaleciyi kurban, ağları da nihai hedef olarak belirleyerek, asla bilemeyeceğiz.”


  • SANTOS VE BREZİLYA İLE İLK ADIMLAR

    Dondinho, oğlunun yeteneğini çok erken fark eder. On üç yaşındayken onu, eski Brezilya milli takım oyuncusu ve yetenek avcısı Waldemar de Brito’nun antrenörlüğünü yaptığı Bauru Genç Takımı’na götürür. Pelé’nin olağanüstü potansiyelini ilk fark eden ve gelişimine yön veren kişi odur.

    Performansı, kısa sürede en önemli kulüplerin dikkatini çeker. Bunların arasında Santos da vardır. Dona Celeste’nin başlangıçtaki tereddütlerinin ardından, Waldemar de Brito aileyi ikna etmeyi başarır ve çocuğu seçmelere götürür; Pelé bu seçmeleri büyük bir başarıyla geçer.

    Vila Belmiro’daki misafirhaneye taşınan Pelé, hızla yükselişe geçti. 7 Eylül 1956’da Corinthians de Santo André ile oynanan dostluk maçında A Takım’da ilk kez forma giydi ve toplam 1.281 golünün ilkini hemen attı. Ertesi yıl ilk on birde kalıcı bir yer edindi ve 7 Temmuz 1957’de Brezilya milli takımında ilk kez forma giydi; Arjantin’e karşı 2-1 yenildikleri maçta yine gol attı.

    Bauru'lu gencin yükselişi daha yeni başlamıştı, ancak hisler çoktan belliydi: Brezilya futbolu yeni fenomenini bulmuştu.


  • PELÉ’NİN AYAKLARININ DIBİNDEKİ DÜNYA

    Dünya onu 1958 yazında keşfetti. On yedi yaşındaydı, utangaç bir gülümsemesi ve Brezilya’da harikalar vaat eden bir yeteneği vardı. Ancak Seleção İsveç’e ayak bastığında, Pelé henüz tarihin ölümsüzleştireceği o başrol oyuncusu değildi.

    Dünya Kupası öncesinde dizinden sakatlanmıştı ve turnuvaya en iyi formundan uzak bir şekilde gelmişti. Teknik direktör Vicente Feola, başlangıçta İtalyan futbolunun geleceğin Mazzola’sı olarak görülen José Altafini’ye güvenmeye karar verdi. Avusturya ve İngiltere ile oynanan ilk iki maçta, Santos’un genç fenomeni bu nedenle yedek kulübesinde kaldı.

    Bu ihtiyatlı bir tercihti. Ve belki de kaçınılmazdı. Ancak Pelé’nin yeteneği, uzun süre yedek kulübesinde kalmak için fazla büyüktü.

    Feola, risk alma zamanının geldiğini sezdi ve Sovyetler Birliği ile oynanacak belirleyici maç öncesinde Brezilya’nın hücumunu yeniden düzenledi: Altafini’nin yerine Pelé ve Garrincha sahaya çıktı. Bu, Seleção tarihinin en önemli kararlarından biriydi.

    O andan itibaren Brezilya’nın Dünya Kupası’ndaki yüzü değişti. Çeyrek finalde Galler karşısında Pelé, Seleção’yu bir üst tura taşıyan golü attı. Yarı finalde ise golcü Just Fontaine’in yer aldığı Fransa’yı üç golle ezip geçti. Ardından ev sahibi İsveç ile final maçı geldi.

    Stockholm’da o öğleden sonra, Bauru’lu genç artık sadece gelecek vaat eden bir oyuncu olmaktan çıkıp bir efsaneye dönüştü.

    Skor 3-1 iken ceza sahasında topu kontrol etti, defans oyuncusunun üzerinden kaldırdı ve yere değmeden havada vurdu. Bu hareket, sonraki yıllarda neye dönüşeceğini özetliyordu: yaratıcılık, cesaret, içgüdü ve doğallık. Maçın sonlarında aynı hareketi tekrarlayarak, kaleciye hiçbir şans tanımayan muhteşem bir ters vuruşla Güney Amerikalıların beşinci golünü attı.

    Bu, Brezilya sokaklarında öğrendiği “ginga”ydı; futboldan sanata dönüşmüştü. Brezilya maçı 5-2 kazandı ve tarihindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti. Maçın bitiş düdüğü çalındığında Pelé, sahada gözyaşlarına boğuldu. Etrafında takım arkadaşları kutlama yaparken, okyanusun öbür tarafında ise bütün bir ülke nihayet kendini dünya şampiyonu olarak görüyordu.

    Babası Dondinho’ya verdiği söz tutulmuştu. O Rei doğmuştu. 

    Sonraki yıllarda Santos, tüm dünyanın Pelé’yi tanımasının aracı haline geldi. Bugün her maçı televizyondan izlemeye alışkınız. 1960’larda durum böyle değildi. Bu muhteşem gösteriyi izlemek için orada olmak gerekiyordu.

    Böylece Santos seyahat etmeye başladı. Afrika, Avrupa, Asya, Orta Doğu, Amerika. Angelo Moratti’nin Inter’i, ardından Umberto Agnelli’nin Juventus’u onu transfer etmeye çalıştı, ancak Peixe her seferinde transferi reddetti. Zaten Pelé nereye giderse gitsin stadyumlar dolup taşıyordu. İnsanlar takımdan çok onu sahada görmek istiyordu. Juventus’un 10 numaralı oyuncusu küresel bir efsane haline geliyordu.

    Ancak Santos, sadece beş kıtaya şov götüren gezici bir topluluk değildi. Aynı zamanda neredeyse kusursuz bir makineydi. Pelé sahadayken 26 kupa kazandı: 10 eyalet şampiyonluğu, 6 kupa (5 Taça Brasil ve bir Torneio Roberto Gomes Pedrosa) ve 5 ulusal kupa, arka arkaya iki Copa Libertadores, iki Kıtalararası Kupa ve bir Kıtalararası Şampiyonlar Süper Kupası, böylece dünyanın en güçlü takımlarından biri olarak kendini kanıtladı.

    1962’de Şili’de ise Pelé, Brezilya ile ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı; ancak Çekoslovakya ile oynanan ikinci maçta adduktor kasında yaşadığı yırtık nedeniyle turnuvanın geri kalanında sahaya çıkamadı ve maçı seyirci olarak izlemek zorunda kaldı. 1966’da durumu daha da kötüye gitti; performansını olumsuz etkileyen çok sert faullere maruz kaldı ve Brezilya, grup aşamasında elendi. 

    Santos formasıyla kazanmaya devam ediyordu. Ve gol atmaya da. Yine yüzlerce uluslararası dostluk maçı oynadı. İnsanlar onun şovunu izlemek için bilet parası ödüyordu. O da bitmek bilmeyen bir repertuarla karşılık veriyordu: çalımlar, tüneller, sombrero hareketleri, kafa vuruşları ve muhteşem goller.

    Onun adıyla anılan efsanelerin çoğu o yıllarda ortaya çıktı. En ünlüsü, Nijerya iç savaşı sırasında herkesin onun maçını izleyebilmesi için ateşkes ilan edildiği hikayesidir. Hiçbir futbolcu onun kadar ünlü olmamıştı.

    19 Kasım 1969’da kariyerinin en ikonik anlarından biri yaşandı: Bininci golü attı.

    Brezilya haftalardır geri sayım yapıyordu. Her maç ulusal bir olay haline gelmişti. Maracanã’da fırsat ortaya çıktığında – Vasco da Gama’ya karşı verilen bir penaltı – zaman durmuş gibi göründü. Pelé penaltı noktasına gitti, koşuyu yaptı ve golü attı.

    Ardından büyük bir coşku patladı. Saha taraftarlarla doldu. Fotoğrafçılar, gazeteciler, televizyon kameramanları ve taraftarlar o anı toplu bir kutlamaya dönüştürdü. Ancak o geceyi gerçekten özel kılan, başrol oyuncusunun sözleriydi.

    “Benim için büyük bir duygu dolu bu anda, kimsenin yoksul çocukları, muhtaçları ve hayır işlerini unutmaması için bir çağrıda bulunuyorum. Yoksulları koruyalım, yardıma muhtaç çocukları koruyalım. Tanrı aşkına, hepimize yardım edelim.” 

    Şampiyon, insan yönünü ön plana çıkardı. Halkın idolü, artık kesin olarak ulusal bir simgeye dönüştü.


  • SON BAŞYAPIT: 1970 DÜNYA KUPASI

    Pelé’nin son büyük futbol şaheseri bir yıl sonra ortaya çıktı. Meksika 1970. Birçokları için Jairzinho, Gérson, Tostão, Rivelino ve tabii ki Pelé’nin yer aldığı, tüm zamanların en güçlü Brezilya milli takımıydı.

    İtalya ile oynanan final maçında, spor tarihinin en ikonik görüntülerinden biri yaşandı. 18. dakikada Rivelino sol kanattan ikinci direğe bir orta açtı, O Rei Tarcisio Burgnich’i havada geçip, inanılmaz bir zıplamayla kafayla topa vurdu ve kaleci Albertosi’yi mağlup etti.

    Dönemin en iyi kalecilerinden biri olan Burgnich, bu gol karşısında hiçbir şey yapamadı: “Maçtan önce kendime şöyle diyordum: O da herkes gibi etten ve kemikten ibaret. Sonra bunun böyle olmadığını anladım.”

    Valdano’nun da yazacağı gibi, o kafa vuruşunu izlerken onun yerden yükselip yükselmediğini ya da gökten alçalıp alçalmadığını anlamak gerçekten imkansızdı.

    Boninsegna skoru eşitledi, ancak Brezilya takımı 4-1’lik nihai skora kadar farkı açtı. Pelé, birçokları tarafından Dünya Kupası tarihinin en güzel gollerinden biri olarak kabul edilen, Carlos Alberto’nun dördüncü golünü atmasına yol açan pozisyona da katkıda bulundu. Maçın bitiş düdüğü çaldığında üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı; bu, bugün bile kimsenin eşitemediği bir rekor.

    Ama her şeyden öte, bu olay bir dünya efsanesinin kesin olarak taçlandırılmasıydı. Herkes için Brezilya’nın 10 numarası artık “O Rei” olmuştu.

    Bir yıldan biraz fazla bir süre sonra, 18 Temmuz 1971’de, Maracanã’da 100 binden fazla seyircinin önünde Seleção forması giydiği son maçı oynadı. Zaten her şeyi kazanmıştı. Yine de kimse ona veda etmeye gerçekten hazır değildi.

    Alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldığında, henüz otuz yaşındaydı ve 92 maçta attığı 77 golle Seleção tarihinin en golcü oyuncusuydu. Rekoru, Eylül 2023’te Neymar tarafından kırılana kadar yarım asırdan fazla bir süre boyunca kırılamayacaktı.


  • FUTBOLUN ÖTESİNDE

    1977’de, Warhol’un New York’ta onun portresini çizdiği sırada, şampiyonluktan ikonluğa geçiş çoktan tamamlanmıştı. 70'lerin başında, spot ışıkları altında geçen bir hayatın yükünü hissetmeye başlamıştı. Bitmek bilmeyen turneler, bütün bir ülkenin beklentileri ve tüm dünyanın ilgisi, futbolu sürekli bir sorumluluk haline getirmişti. 1974'te, sahadaki kariyerinin sonuna geldiğine inanarak Santos'tan emekli olacağını açıkladı.

    Bu karar uzun sürmedi. Bir yıl sonra, Kuzey Amerika NASL ligindeki New York Cosmos’un teklifini kabul etti ve kariyerinin son görevine başladı: futbolu Amerika Birleşik Devletleri’nin kalbine taşımak.

    1977’de son vedanın zamanı da geldi. New York Cosmos formasıyla 64 maçta attığı 37 golle ABD’de futbolun yaygınlaşmasına katkıda bulunan Pelé, artık döngüyü tamamlamanın zamanının geldiğine karar verdi.

    1 Ekim’de, New York’taki Giants Stadyumu’nda 75 binden fazla seyircinin önünde, bir dostluk maçından çok bir kutlamaya benzeyen bir maç sahnelendi. Bir tarafta Cosmos, diğer tarafta Santos; hayatının iki takımı. 

    “O Rei”, her iki formayla da birer devre oynadı; önce Cosmos formasıyla, ardından Santos formasıyla. Sahadan kesin olarak ayrıldığında, futbol dünyası en büyük isimlerinden birine veda etti.

    Otuz altı yaşındaydı; toplamda 1281 gol atmıştı; resmi maçlarda 816 karşılaşmada 757 gol kaydetmişti; maç başına 0,93 gol ortalamasına sahipti ve hiçbir rakamın tam olarak ölçemeyeceği bir miras bırakmıştı.

    Uluslararası bir ünlülüğe ulaşmış, Brezilya’nın bir sembolü ve küresel bir marka haline gelmişti. Devlet başkanları, sanatçılar ve sinema yıldızlarıyla bir araya geliyordu. Görünüşte birbirinden çok uzak dünyalar arasında bu kadar doğal bir şekilde geçiş yapabilen başka hiçbir sporcu yoktu.

    Yıllar sonra bunu şöyle özetleyecekti: “Pelé ölümsüzdür. Pelé bir idoldür. Dünyadaki herhangi birine Pelé’yi duymuş mu diye sorabilirsiniz. Hiç kimse hayır demeyecektir.”

    Hollywood da onu fark etti. 1981’de, futbol ve sinema yıldızlarını beyazperdede bir araya getiren “Zafer İçin Kaçış” filminderol aldı. Sylvester Stallone, Michael Caine ve Bobby Moore’un yanında Pelé, izleyicilere spor sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerinden birini yaşattı.

    Onbaşı Luis Fernández rolünde 4-4’lük skoru belirleyen mükemmel ters vuruş, zamansız bir görüntü haline geldi. Sahneyi çekmeden önce yönetmen John Huston ona şöyle dedi: “Elimizde kilometrelerce film var, istediğin kadar deneme yapabilirsin.” O da şöyle cevap verdi: “Merak etme, bana sadece birkaç metre yeter.” İlk çekim yeterli oldu.

    Bu ikonik ve muhteşem hareket, Santos ya da Seleção’nun maçlarını hiç izlememiş olanların gözünde bile efsanesini beslemeye katkıda bulundu. Pelé, bir kez daha futbolun sınırlarını aşmıştı.

    Aynı şeyi siyasette de yaptı; Spor Bakanı olarak Brezilya futbolunu boğan yolsuzlukla mücadele etmeye çalıştı. Brezilya için bir kurtuluş sembolüydü. Futbol için bir elçiydi. Dünya için ise ilk gerçek anlamda küresel ünlülerden biriydi.

    20. yüzyılın sonunda resmi takdirler de geldi. FIFA, IOC ve IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistik Enstitüsü) onu “Yüzyılın Futbolcusu” ilan etti. Ancak dünya, Pelé’nin kim olduğunu çok daha önceden anlamıştı.

    29 Aralık 2022’de, uzun süren bir hastalığın ardından vefat etmesi, efsanevi bir futbol yıldızının dünyadaki yaşamını sona erdirdi, ancak evrensel efsanesini sona erdirmedi. Brezilya’da üç gün ulusal yas ilan edilirken, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan ona saygılarını sundu.

    Dico adındaki o çocuk artık yoktu. Ama Pelé yaşamaya devam ediyordu.

    Sonuçta, Jorge Valdano haklıydı: O Rei oynarken, onun yerden yükselip yükselmediğinin ya da gökten inip inmediğinin hiç belli olmazdı.


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