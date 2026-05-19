"Onunla ve onun için Dünya Kupası'nı kazanmayı umuyorum" - Portekizli takım arkadaşı Vitinha, Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki etkisini anlattı
Küresel şöhret hayali
Vitinha, Portekiz milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası’na hazırlanırken Ronaldo’nun takım üzerindeki etkisinden bahsetti. Şu anda Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında forma giyen Ronaldo, kariyerinin son dönemlerine yaklaşmasına rağmen Portekiz için hâlâ kilit bir isim olmaya devam ediyor.
Kuzey Amerika'da düzenlenecek genişletilmiş turnuva için hazırlıklar sürerken, milli takım kadrosundaki varlığı, takımın hedeflerini şekillendirmeye devam ediyor. FIFA'ya konuşan Vitinha, Portekizli oyuncuların kaptanlarının elde edemediği tek büyük uluslararası kupayı kazanma fırsatından motivasyon aldıklarını açıkça belirtti.
Vitinha, Ronaldo’nun takım içindeki etkisini ortaya koyuyor
Vitinha, Ronaldo’nun liderlik vasıflarının ve profesyonelliğinin takımı ileriye taşımaya devam ettiğini açıkladı. Bazı gözlemcilerin onun ilk 11’deki yerinin devam edip etmeyeceğine dair sorularına rağmen, orta saha oyuncusu forvetin çalışma ahlakının hâlâ eşsiz olduğunu söylüyor.
"O [Ronaldo] tarihin en büyük oyuncularından biri," dedi Vitinha. "Onunla aynı soyunma odasını paylaşmaktan, ondan bir şeyler öğrenmekten ve her gün profesyonelliğine tanık olmaktan çok gurur duyuyorum. Umarım onunla ve onun için Dünya Kupası'nı kazanabiliriz."
"Özellikle futbola yaklaşımı: son derece profesyonel ve ciddi. Hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Sahaya, yüzde 100 hazır olduğunu ve takım için elinden gelen her şeyi yaptığını bilerek çıkıyor."
"Sadece kazanmak istiyoruz"
Vitinha, Portekiz'in hedefinin Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu, ancak bu hedefe ulaşmanın kolay olmayacağını da kabul etti. Takımın şu anki odak noktasının maçları tek tek kazanmak olduğunu vurguladı.
"Sadece kazanmak istiyoruz," dedi. "Zor olacağını biliyoruz, ancak şu anda final veya kupayı kaldırmayı çok fazla düşünmenin bir anlamı olmadığını da biliyoruz, her ne kadar bu bizim hedefimiz olsa da. İşleri adım adım halletmeliyiz. En iyi yaklaşım her zaman budur. Şu anda odak noktamız grup aşaması olmalı. Orada iyi bir performans sergilersek, daha ileriye bakmaya başlayabiliriz."
Portekiz, gençlik ve tecrübe arasında denge kuruyor
Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'ndaki hedefleri, kadronun yeni yetenekleri Ronaldo'nun liderliğiyle ne kadar iyi harmanlayabileceğine bağlı olacak. Teknik direktör Roberto Martinez'in, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva için nihai kadrosunu bugün ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor. Portekiz, yaklaşan Dünya Kupası'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile birlikte K Grubu'nda yer alıyor.