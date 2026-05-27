"Onunla oynamak istemezsin": Toni Kroos, 2026 Dünya Kupası kadrosunda bu DFB yıldızını özlüyor

Kardeşi ve podcast'in diğer sunucusu Felix de Bisseck'in Dünya Kupası kadrosunda yer almasını isterdi, ancak genel olarak iki kardeş de milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kadro kararlarından temelde memnun olduklarını dile getirdi: "Bu normal, bu konuda daha iyi bildiğimizi iddia edemeyiz," diye özetledi Kroos.

Bisseck, Alman milli takımı için şu ana kadar sadece bir kez milli maçta forma giydi, ancak Köln doğumlu oyuncu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva için adaylar arasında gösteriliyordu.

Bu stoper, kulübü Inter Milan'da düzenli olarak ilk 11'de yer alıyor. Geçtiğimiz sezon tüm turnuvalarda 36 kez sahaya çıktı (3 gol, 3 asist) ve Nerazzurri'nin lig ve kupa zaferinde önemli bir rol oynadı.