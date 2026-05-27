"Onu geçen yıl fark etmiştim. Çok iyi bir stoper ve özellikle de sahada bir karizma yayıyor. Kimse onunla oynamak ya da onunla bire bir mücadeleye girmek istemez," dedi eski orta saha oyuncusu, 25 yaşındaki oyuncu hakkında 'Einfach mal Luppen' adlı podcast'inde hayranlıkla.
Çeviri:
"Onunla oynamak istemezsin": Toni Kroos, 2026 Dünya Kupası kadrosunda bu DFB yıldızını özlüyor
Kardeşi ve podcast'in diğer sunucusu Felix de Bisseck'in Dünya Kupası kadrosunda yer almasını isterdi, ancak genel olarak iki kardeş de milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kadro kararlarından temelde memnun olduklarını dile getirdi: "Bu normal, bu konuda daha iyi bildiğimizi iddia edemeyiz," diye özetledi Kroos.
Bisseck, Alman milli takımı için şu ana kadar sadece bir kez milli maçta forma giydi, ancak Köln doğumlu oyuncu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva için adaylar arasında gösteriliyordu.
Bu stoper, kulübü Inter Milan'da düzenli olarak ilk 11'de yer alıyor. Geçtiğimiz sezon tüm turnuvalarda 36 kez sahaya çıktı (3 gol, 3 asist) ve Nerazzurri'nin lig ve kupa zaferinde önemli bir rol oynadı.
- Getty Images Sport
Bisseck, Anton, Rüdiger ve Thiaw karşısında yenik düştü
Nagelsmann, stoper pozisyonunda Bisseck yerine Jonathan Tah (FC Bayern Münih) ve Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) ikilisini tercih etti; bu ikilinin arkasında ise Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid) ve Malick Thiaw (Newcastle United) yedek olarak yer alıyor.
2026 Dünya Kupası'nda Almanya, E Grubu'nda Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak.