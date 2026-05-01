"Onunla istediğini yapıyor": Toni Kroos, PSG maçında FC Bayern'in bir oyuncusundan çok etkilendi

Doğrudan rakibi Nuno Mendes, Olise'yi neredeyse hiç kontrol altına alamadı. Kroos, "O, benim için dünyanın en iyi sol bekine istediğini yapıyor" dedi. Oysa Mendes, yakın geçmişte "çok sayıda iyi sağ kanat oyuncusunu cebine koymuştu". Kroos, 23 yaşındaki Portekizli oyuncunun şöyle düşündüğünü tahmin etti: "Kahretsin, işte biri var, fiziksel olarak ondan daha iyi değilim - ve bu zaten zor."

Olise, bu sezon sürekli olarak olağanüstü performanslar sergileyerek Ballon d'Or adayları arasına girdi. 24 yaşındaki oyuncu, 47 resmi maçta 20 gol ve 29 asist kaydetti.

Fransız TV yorumcusu Christophe Dugarry, PSG'ye karşı oynanan galadan sonra Olise'yi ikon Zinedine Zidane ile karşılaştırdı. "Belki biraz abartıyorum ama bence bu adamda 'Zizou'dan bir şeyler var; topu kontrol etme şekli, vücudunu kullanma şekli, hatlar arasında hareket etme şekli ve oyun görüşü açısından," dedi Dugarry, RMC'de.