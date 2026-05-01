Kroos, "Einfach mal Luppen"adlı podcast'inde, Olise'nin ilk yarıdaki performansını "tek kelimeyle etkileyici" olarak nitelendirdi. Fransız sağ kanat oyuncusu, penaltı faulünden önce Luis Diaz'ı gol pozisyonuna soktu (20. dakika), Joao Neves'in kendi kalesine atmasına ramak kalan bir pozisyonu kışkırttı (32. dakika) ve muhteşem bir driplingin ardından skoru 2-2'ye getirdi (41. dakika).
"Onunla istediğini yapıyor": Toni Kroos, PSG maçında FC Bayern'in bir oyuncusundan çok etkilendi
Doğrudan rakibi Nuno Mendes, Olise'yi neredeyse hiç kontrol altına alamadı. Kroos, "O, benim için dünyanın en iyi sol bekine istediğini yapıyor" dedi. Oysa Mendes, yakın geçmişte "çok sayıda iyi sağ kanat oyuncusunu cebine koymuştu". Kroos, 23 yaşındaki Portekizli oyuncunun şöyle düşündüğünü tahmin etti: "Kahretsin, işte biri var, fiziksel olarak ondan daha iyi değilim - ve bu zaten zor."
Olise, bu sezon sürekli olarak olağanüstü performanslar sergileyerek Ballon d'Or adayları arasına girdi. 24 yaşındaki oyuncu, 47 resmi maçta 20 gol ve 29 asist kaydetti.
Fransız TV yorumcusu Christophe Dugarry, PSG'ye karşı oynanan galadan sonra Olise'yi ikon Zinedine Zidane ile karşılaştırdı. "Belki biraz abartıyorum ama bence bu adamda 'Zizou'dan bir şeyler var; topu kontrol etme şekli, vücudunu kullanma şekli, hatlar arasında hareket etme şekli ve oyun görüşü açısından," dedi Dugarry, RMC'de.
5-4'lük heyecan verici maçın ardından sadece Michael Olise değil, herkes coşkuyla kutlanıyor
Ancak uluslararası uzmanlar arasında, bu 5-4'lük muhteşem maçın en iyi oyuncusunun kim olduğu konusunda genel bir fikir birliği yoktu. Mats Hummels, Münihli Luis Diaz'ı "sahadaki en iyi oyuncu" olarak nitelendirirken, Clarence Seedorf ise PSG'nin sol kanat oyuncusu Kvicha Kvaratskhelia'yı "dünyanın en iyi oyuncusu" ilan etti. UEFA ise, şu anki Dünya Futbolcusu Ousmane Dembele'yi Maçın Adamı seçti.
FC Bayern ile PSG arasında merakla beklenen rövanş maçı, önümüzdeki Çarşamba saat 21:00'de Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.