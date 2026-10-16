AFP
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“Onunla ilgilenmiyorum bile!” Manchester United efsanesi Paul Parker, Erling Haaland’ı neden reddedeceğini açıklayıp kulübe onun yerine Manchester City’nin genç yıldızını hedefleme çağrısı yaptı
Parker, Haaland'ın neden reddedildiğini açıkladı
Haaland kalibresinde bir golcüye neredeyse her üst düzey kulübün ihtiyaç duyduğu futbol dünyasında Parker, Old Trafford taraftarları arasında tartışma yaratacak aykırı bir görüş ortaya koydu. 1990'ların başında Manchester United'da kupalarla dolu bir dönem geçiren eski bek, Manchester City'nin yıldızını United'a getirme fırsatını geri çevireceğini söyledi. Haaland'ın gol istatistikleri modern futbolda rakipsiz olsa da Parker, forvetin oyuncu profilinin United'da görmek istediği takıma uygun olduğuna ikna olmuş değil.
Norveçli futbolcunun olası transferi hakkında konuşan Parker, kadroda kimi görmek istediğine ilişkin net bir değerlendirme yaptı. "Zaten muhtemelen gerçekçi değil ama Haaland'ı Manchester United'a almazdım. Oynayış biçimi nedeniyle onu kulüpte görmek istemem. Ona hayır derdim. Herkesin aklına kolayca gelen bir isim ama benim tercihim olmazdı. Onunla ilgilenmiyorum bile" dediği açıklamasında Mirror'a konuştu.
- AFP
Savunma hattı için transfer hedefleri belirlendi
Parker'a göre Manchester United'ın önceliği, ses getirecek hücum transferleri yerine savunma hattını istikrara kavuşturmak olmalı. Parker, sık sık kırılgan görünen savunmaya gereken sertliği ve soğukkanlılığı katabileceğini düşündüğü iki oyuncuyu özellikle belirledi.
Bu oyunculara ilgisini açıkça dile getiren Parker, şunları söyledi: “Nico O'Reilly ve Marc Guehi'ye yönelirdim. Nico O'Reilly harika bir oyuncu. Elliot Anderson hiç ilgimi çekmiyor. Guehi, Crystal Palace'taki hâlindeki oyuncu değil ama Manchester United'ın dörtlü savunmasını düzene sokması gerekiyor. Benim yönelirdim isim o.”
Solskjaer'in kaçırdığı fırsat
Haaland ve Manchester United etrafındaki tartışma yeni değil. Eski teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Haaland'ın maliyeti hızla yükselmeden önce kulübün onu kadrosuna katmaya ne kadar yaklaştığını daha önce anlatmıştı. Solskjaer, vatandaşıyla Molde'de birlikte çalışmış ve forvetin potansiyelini dünyanın geri kalanı fark etmeden çok önce görmüştü.
Solskjaer, kulüple 2018 gibi erken bir tarihte iletişime geçtiğini söyleyerek yaşananları şöyle anlattı: “Haaland, Molde'de iki sezon benim oyuncumdu. Buraya gelmeden önceki yaz kulübü arayıp ‘Bu çocuğu transfer etmelisiniz. Üst düzey bir oyuncu olacak’ dedim. 2018'in haziran, temmuz aylarıydı ve hayır dediler. Oyuncular hakkında yeterince raporları vardı.”
Solskjaer sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonra geçici teknik direktör oldum ve Haaland'ı RB Salzburg'a satmıştık. Kulübe hemen, serbest kalma maddesi varken onu almalarını söyledim. Bunu o zaman biliyorduk ve başka kimse 20 milyon avroyu ödemezdi. Bu, çok kârlı bir transfer olurdu. O dönemde bu transferi gerçekleştirmeme kararı kulübe aitti. Salzburg'da gol atmaya başlayana kadar ona teklif yapmadık ya da transferi için girişimde bulunmadık. O zamana gelindiğinde Borussia Dortmund da Juventus da, herkes devredeydi. Serbest kalma bedeli o sırada hâlâ makuldü: 60 milyon avro.”
- Getty Images
Rekor kıran gerçek
United taraftarları neler olabileceğini düşünürken Haaland, İngiltere'de geçirdiği sürede karşısına çıkan tüm rekorları kırdı. City'deki etkisi tarihe geçti; takımının birden fazla Premier League şampiyonluğu ve uzun zamandır beklediği Avrupa şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Son dönemdeki performansıyla Lionel Messi de dahil olmak üzere futbol tarihinin en büyük isimlerinden bazılarını geride bıraktı. İstatistiklere göre Haaland, Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında 60 gole yalnızca 60 maçta ulaştı. Messi ise Barcelona'daki parlak kariyeri sırasında aynı sayıya 80 maçta ulaşmıştı.
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