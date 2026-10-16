Haaland ve Manchester United etrafındaki tartışma yeni değil. Eski teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Haaland'ın maliyeti hızla yükselmeden önce kulübün onu kadrosuna katmaya ne kadar yaklaştığını daha önce anlatmıştı. Solskjaer, vatandaşıyla Molde'de birlikte çalışmış ve forvetin potansiyelini dünyanın geri kalanı fark etmeden çok önce görmüştü.

Solskjaer, kulüple 2018 gibi erken bir tarihte iletişime geçtiğini söyleyerek yaşananları şöyle anlattı: “Haaland, Molde'de iki sezon benim oyuncumdu. Buraya gelmeden önceki yaz kulübü arayıp ‘Bu çocuğu transfer etmelisiniz. Üst düzey bir oyuncu olacak’ dedim. 2018'in haziran, temmuz aylarıydı ve hayır dediler. Oyuncular hakkında yeterince raporları vardı.”

Solskjaer sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonra geçici teknik direktör oldum ve Haaland'ı RB Salzburg'a satmıştık. Kulübe hemen, serbest kalma maddesi varken onu almalarını söyledim. Bunu o zaman biliyorduk ve başka kimse 20 milyon avroyu ödemezdi. Bu, çok kârlı bir transfer olurdu. O dönemde bu transferi gerçekleştirmeme kararı kulübe aitti. Salzburg'da gol atmaya başlayana kadar ona teklif yapmadık ya da transferi için girişimde bulunmadık. O zamana gelindiğinde Borussia Dortmund da Juventus da, herkes devredeydi. Serbest kalma bedeli o sırada hâlâ makuldü: 60 milyon avro.”