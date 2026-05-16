Getty Images Sport
Çeviri:
"Onunla her şampiyonluğu kazandım" - Hansi Flick, Robert Lewandowski'nin ayrılmasının Barcelona için "iyi" olduğunu kabul ederken, forvet yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını doğruladı
Flick, 'gerçek bir profesyonele' saygılarını sundu
Barcelona'nın Real Betis ile oynayacağı La Liga maçı öncesinde konuşan Flick, İspanya'da manşetleri süsleyen haberlere değindi. Daha önce Bayern Münih'te Lewandowski'yi çalıştıran Alman teknik direktör, forvetin hem kendi kariyerine hem de Katalan kulübüne yaptığı katkılara hayranlığını dile getirdi.
"Konuşma iyi geçti. Takımla konuştu ve vedalaştı. Harika bir dönemdi. Ona, onunla birlikte tüm şampiyonlukları kazandığımı söyledim. Toplamda dokuz şampiyonluk. Onunla çalışmak bir ayrıcalıktı; o gerçek bir profesyonel. O bir rol model, kendine iyi bakıyor, bu yüzden bu seviyede oynuyor. Şimdi bir değişiklik istiyor, ayrılmak istiyor. Bu hem onun hem de kulüp için iyi. O harika bir insan ve harika bir oyuncu," dedi Flick gazetecilere.
- Getty Images Sport
Polonyalı keskin nişancının görevi tamamlandı
Lewandowski'nin kararı, 2022 yılında Almanya'dan 50 milyon avroya transfer olduğu verimli bir dönemin sonunu işaret ediyor. 37 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan ayrıldığını doğrulayarak, İspanya'da geçirdiği dört yıl boyunca üç La Liga şampiyonluğu ve üç İspanya Süper Kupası da dahil olmak üzere yedi kupa kazandıktan sonra görevini tamamladığını hissettiğini belirtti. İlk sezonu, Pichichi Ödülü'nü kazanarak Barça'yı lig şampiyonluğuna taşımasıyla özellikle etkileyiciydi, ancak etkisi bunun çok ötesine uzanıyordu. Forvet, kulübün 2024-25 sezonundaki üçlü kupada da kilit bir rol oynadı ve o tek sezonda inanılmaz bir şekilde 42 gol atarak Blaugrana hücumunun temel taşı olarak mirasını pekiştirdi.
Flick, kararın karşılıklı olduğunu ve Camp Nou'daki yönetim tarafından saygı gördüğünü yineledi. "Karar bu şekilde alındı. Başka olasılıkları değerlendirmedik. Karara saygı duyuyoruz," diye ekledi.
Forvetin, stadyumdaki son maçına hazırlanırken antrenman sahasında takım arkadaşlarına duygusal bir veda konuşması yaptığı bildirildi.
Efsanevi bir şahsiyetin yerini almak
191 maçta attığı 119 golle kulübün tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde 14. sırada yer alan bu soğukkanlı Polonyalı oyuncunun yerine birini bulmak, Barcelona yönetimi için hiç de kolay bir iş olmayacak. Flick, kulübün oyuncu izleme departmanının şimdiden geleceğe yöneldiğini kabul etse de, yaz transfer dönemi öncesinde bu arayışın zorluğunun farkında olduğunu belirtti.
"Robert'ın kalibresinde birini bulmanın kolay olmadığı açık. O harika bir profesyonel ve harika bir insan. Onu özleyeceğiz, ancak yapımızı yenilememiz gerekiyor," diye açıkladı Flick. Ayrıca, kulübün bir yedek bulmak için gerekli zamana sahip olduğunu da belirtti: "Onun yerini doldurmak için zamanımız var. O, layık olduğu bir veda törenini hak ediyor. O ilk 11'de oynayacak, bunu hak ediyor. Transfer piyasasını inceleyeceğiz. Zamanımız var."
- Getty Images Sport
Sıkı çalışma ve liderliğin mirası
Gollerin ötesinde, Flick, Lewandowski’nin soyunma odasına kattığı zihinsel güç ve liderlik özelliklerini özellikle vurgulamak istedi. Tecrübeli bir isim olarak, kulübün geçirdiği geçiş dönemi ve mali zorluklar sırasında Barcelona’nın genç nesil yıldızlarına yol gösterici oldu.
"O harika bir rol model. Her şeyini ortaya koyuyor. Onunla çalışmak ve ne kadar sıkı çalıştığını görmek bir ayrıcalıktı. Zor zamanlarda her zaman yanımızdaydı," diye konuştu Flick. MLS kulüpleri de ilgilerini göstermiş olsa da, haberlere göre Suudi Pro Ligi'nin devlerinden Al-Hilal, tecrübeli oyuncuya resmi bir sözleşme teklifi sunmuş durumda. Riyad merkezli kulüp, sezon başına 90 milyon euro civarında bir maaş ödemeye hazır.