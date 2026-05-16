"Onunla her şampiyonluğu kazandım" - Hansi Flick, Robert Lewandowski'nin ayrılmasının Barcelona için "iyi" olduğunu kabul ederken, forvet yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını doğruladı

Barcelona'nın Real Betis ile oynayacağı La Liga maçı öncesinde konuşan Flick, İspanya'da manşetleri süsleyen haberlere değindi. Daha önce Bayern Münih'te Lewandowski'yi çalıştıran Alman teknik direktör, forvetin hem kendi kariyerine hem de Katalan kulübüne yaptığı katkılara hayranlığını dile getirdi.

"Konuşma iyi geçti. Takımla konuştu ve vedalaştı. Harika bir dönemdi. Ona, onunla birlikte tüm şampiyonlukları kazandığımı söyledim. Toplamda dokuz şampiyonluk. Onunla çalışmak bir ayrıcalıktı; o gerçek bir profesyonel. O bir rol model, kendine iyi bakıyor, bu yüzden bu seviyede oynuyor. Şimdi bir değişiklik istiyor, ayrılmak istiyor. Bu hem onun hem de kulüp için iyi. O harika bir insan ve harika bir oyuncu," dedi Flick gazetecilere.