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"Onun yerini almaya geldim!" Marcelo, Real Madrid efsanesi Roberto Carlos'un Santiago Bernabeu'da yerinin doldurulmasına nasıl tepki verdiğini açıkladı
İspanya'nın başkentinde göz korkutan bir görev
Marcelo, 2007'de bir genç olarak Madrid'e ayak bastığında, dünya çapında bir süper yıldızın yerini alma gibi muazzam bir yük taşıyordu. Genç sol beke, çocukluk kahramanının bıraktığı boşluğu zamanla doldurma görevi verilmişti; söz konusu isim, Bernabeu'da yıllar boyunca kanada hükmetmişti.
Bu geçiş, iki Brezilyalı'nın sahada tam olarak aynı pozisyon için rekabet edecek olması nedeniyle kolaylıkla sert bir rekabeti tetikleyebilirdi. Ancak bunun yerine tecrübeli savunmacı, genci hemen kucakladı; onun Avrupa futboluna uyum sürecini kolaylaştırdı ve birlikte geçirdikleri tek sezonda hayati bir destek unsuru oldu.
- AFP
"Onun yerini almaya geldim!"
Real Madrid TV'nin Campo de Estrellas programına konuşan Marcelo, idolüyle tanışmanın gerçeküstü deneyimini anlattı. "Bir yere geliyorsunuz, idolünüz sizi sıcak bir şekilde karşılıyor; aynı mevkide oynadığınızı biliyor, benim 'Roberto Carlos'un halefi' olmaya geldiğimi biliyordu" dedi.
Efsane bek, yeni takım arkadaşının herhangi bir sorun yaşaması halinde kendisine doğrudan ulaşabilmesini de kısa sürede sağladı. Marcelo, vatandaşıyla arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı: "Marcelo, numaramı al ve kaydet. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara."
Bu sıcak yaklaşım, antrenman sahasının çok ötesine uzanarak genç oyuncunun yakın çevresi için de kritik bir istikrar sağladı. Marcelo, "Bana, eşime, kayınbiraderime, büyükbabama sanki ailesindenmişiz gibi davrandı" ifadelerini kullandı. "Birinin size bu kadar iyi davranması normal değil; özellikle de onun yerine oynamaya geliyorken. Teoride ben onun yerini almaya geliyordum ve bana çok yardım etti."
Brezilya'dan uzakta bayramlık bir kurtuluş
Bu babacan ilgi, Marcelo'nun İspanya'daki ilk kış tatilinde en net şekilde görüldü. Güney Amerika'ya geri dönmesini engelleyen yalnızca beş günlük kısa bir aralık varken, genç savunmacı beklenmedik bir davet almadan önce bayram dönemini yalnız geçirmekle karşı karşıyaydı.
Marcelo, "Ben onu hiç aramadım ama o beni aradı" diye hatırladı. "Bir Noel'de bana, 'Bak, Noel için Brezilya'ya gitmeye vaktimiz yok çünkü sadece beş gün var, benim evime gel' dedi.
"Noel'in aileler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Brezilya'dan uzakta olduğum için bir yuvaya sahip olmaya ve oranın kendi evim gibi hissettirmesine ihtiyacım vardı."
- AFP
Eşi benzeri olmayan bir mirası perçinlemek
Marcelo, erken dönemde kendisinden beklenenleri kesin olarak yerine getirerek Santiago Bernabeu'da modern dönemin büyüklerinden biri haline geldi. Sonunda beş Şampiyonlar Ligi zaferi ve altı La Liga şampiyonluğunu da içeren şaşırtıcı bir kupa koleksiyonu yaptı ve Avrupa futbolunda kalıcı bir iz bıraktı.
Brezilya'nın 2014'teki ağır elenişinin ardından Dünya Kupası kupası ona meşhur şekilde nasip olmasa da, kulüp seviyesindeki yeri tartışılmaz olmaya devam ediyor. Marcelo, artık emeklilikte oyunculuk günlerine dönüp bakarken, idolüyle birlikte Madrid'in en büyük savunmacıları arasında herkes tarafından anılıyor.
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