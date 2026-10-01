"Onun yerini almaya geldim!" Marcelo, Real Madrid efsanesi Roberto Carlos'un Santiago Bernabeu'da yerinin doldurulmasına nasıl tepki verdiğini açıkladı

Real Madrid TV'nin Campo de Estrellas programına konuşan Marcelo, idolüyle tanışmanın gerçeküstü deneyimini anlattı. "Bir yere geliyorsunuz, idolünüz sizi sıcak bir şekilde karşılıyor; aynı mevkide oynadığınızı biliyor, benim 'Roberto Carlos'un halefi' olmaya geldiğimi biliyordu" dedi.

Efsane bek, yeni takım arkadaşının herhangi bir sorun yaşaması halinde kendisine doğrudan ulaşabilmesini de kısa sürede sağladı. Marcelo, vatandaşıyla arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı: "Marcelo, numaramı al ve kaydet. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara."

Bu sıcak yaklaşım, antrenman sahasının çok ötesine uzanarak genç oyuncunun yakın çevresi için de kritik bir istikrar sağladı. Marcelo, "Bana, eşime, kayınbiraderime, büyükbabama sanki ailesindenmişiz gibi davrandı" ifadelerini kullandı. "Birinin size bu kadar iyi davranması normal değil; özellikle de onun yerine oynamaya geliyorken. Teoride ben onun yerini almaya geliyordum ve bana çok yardım etti."



