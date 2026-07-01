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"Onun yerinde olsam, bunu yapardım!" - Lamine Yamal, "harika oyuncu" Julian Alvarez'in Atlético Madrid'den Barcelona'ya transferini tamamlamasını destekliyor
Yamal, Alvarez’e teklifini sunuyor
Yamal, Barcelona’da Alvarez ile birlikte oynama olasılığı konusunda heyecanını gizlemedi. İspanya’nın Dünya Kupası kampından El Larguero’ya konuşan kanat oyuncusu, Atlético Madrid’in forvetinin bu yaz Katalonya’ya transfer olmaya karar vermesi halinde Blaugrana kadrosu tarafından kollarını açarak karşılanacağını açıkça belirtti.
Potansiyel transfer hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Yamal, “Şu anda bu konuyu çok fazla düşünmüyorum ama umarım gerçekleşir, çünkü o harika bir oyuncu,” dedi. "Gelirse, onu kollarımızı açarak karşılarız. Bence dünyanın en iyi kulübüne, dünyanın en iyi taraftarlarına ve dünyanın en iyi şehrine geliyor. Yani, onun yerinde olsam bunu yapardım. Gelmek istiyorsa, onu bekliyoruz, hadi gel."
- Getty Images Sport
Simeone, ayrılığa izin vermeye hazır
Arjantinli milli oyuncunun transferi, İspanya’nın başkentinde gerginliğin oldukça yüksek olduğu bir dönemde gündeme geldi. Haberlere göre Diego Simeone, forvetin La Liga’daki rakiplerine transfer olmak için kamuoyu önünde yaptığı girişimlerin ardından sabrının sınırına ulaştı. Sarsılmaz bir bağlılık talep etmesiyle tanınan Atlético teknik direktörü, soyunma odasındaki uyumu korumak için Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun ayrılmasına izin vermeye hazır görünüyor.
Alvarez, Simeone yönetiminde iki sezon geçirdikten sonra Metropolitano’dan ayrılma niyetini çoktan dile getirmişti. Sahadaki verimliliğine rağmen oyuncu, hücumda tartışmasız başrolü üstlenebileceği yeni bir meydan okuma arıyor; Barcelona ise forvet hattının uzun vadeli geleceğini planlarken ona bu rolü sunmaya can atıyor.
Camp Nou’daki soyunma odasındaki ortak görüş
Yamal, eski Manchester City oyuncusunun olası transferi hakkında görüşlerini dile getiren tek Barcelona yıldızı değil. Orta saha ustası Pedri, bu olası transferle ilgili olarak “kulüpte en iyi oyuncuların olmasını istediğini” açıkça itiraf etse de, anlaşmanın resmileştirilebilmesi için hâlâ birçok mali engelin olduğunu da belirtti.
Katalan devinin, Robert Lewandowski’nin ideal halefi olarak gördüğü bu oyuncuyu kadrosuna katmak için devasa bir teklif hazırladığı bildiriliyor. Ancak kulüp yönetimi, La Liga şampiyonluğu yarışında doğrudan bir rakibe oyuncu satılması nedeniyle Atletico’nun talep ettiği önemli bir ek ücret de dahil olmak üzere, kulübün taleplerini karşılamak için karmaşık bir mali durumu aşmak zorunda.
- Getty Images Sport
Başkentte çıkmaz
Oyuncunun isteği net olsa da, Atlético sert bir tavır sergilemeye hazır. Kulüp yönetimi, yıldız oyuncusunu bir rakibe güç kazandırmaktansa yurtdışındaki bir alıcıya satmayı tercih ediyor ve çıkarlarını korumak için yüksek bir serbest kalma bedeli belirlemiş durumda. Bu yaz Joan Laporta ve Deco için en büyük zorluk, bir orta yol bulmak olacak.
Şu an için bu hikaye, Dünya Kupası sonrası transfer döneminin en önemli olaylarından biri olmaya aday görünüyor. Yamal ve diğer takım arkadaşlarının kamuoyu önünde kırmızı halıyı sermesiyle birlikte, dünyanın en çok aranan forvetlerinden birini Camp Nou’ya getirip Madrid’deki serüvenine son vermek için gerekli fonu bulma baskısı, Barcelona yönetim kurulunun omuzlarında.