"Onun yerinde olsam, bunu yapardım!" - Lamine Yamal, "harika oyuncu" Julian Alvarez'in Atlético Madrid'den Barcelona'ya transferini tamamlamasını destekliyor

Arjantinli milli oyuncunun transferi, İspanya’nın başkentinde gerginliğin oldukça yüksek olduğu bir dönemde gündeme geldi. Haberlere göre Diego Simeone, forvetin La Liga’daki rakiplerine transfer olmak için kamuoyu önünde yaptığı girişimlerin ardından sabrının sınırına ulaştı. Sarsılmaz bir bağlılık talep etmesiyle tanınan Atlético teknik direktörü, soyunma odasındaki uyumu korumak için Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun ayrılmasına izin vermeye hazır görünüyor.

Alvarez, Simeone yönetiminde iki sezon geçirdikten sonra Metropolitano’dan ayrılma niyetini çoktan dile getirmişti. Sahadaki verimliliğine rağmen oyuncu, hücumda tartışmasız başrolü üstlenebileceği yeni bir meydan okuma arıyor; Barcelona ise forvet hattının uzun vadeli geleceğini planlarken ona bu rolü sunmaya can atıyor.



