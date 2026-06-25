AFP
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"Onun yaşında yaptıklarını ancak o yapabilir" - Pedri, eski Barcelona takım arkadaşının 2026 Dünya Kupası'ndaki performanslarına yorum yaparken, 39 yaşındaki Lionel Messi'nin hâlâ "kaliteyle dolu" olduğunu belirtti
Pedri, Messi’nin eşsiz yeteneğini övüyor
Yıllar geçmesine rağmen Messi, özellikle 2026 Dünya Kupası sırasında rekorları alt üst etmeye devam ettiği için futbol dünyasının odak noktası olmaya devam ediyor. 2020-21 sezonunda sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyla aynı soyunma odasını paylaşan eski Barcelona takım arkadaşı Pedri, Arjantinli yıldızın son başarılarını tanıdık bir hayranlıkla izliyor. İspanya'nın Uruguay ile oynayacağı kritik grup maçı öncesinde konuşan orta saha oyuncusu, yaşın Messi'nin en keskin silahlarını hiç de köreltmediğini hemen vurguladı.
Camp Nou'da Messi ile birlikte Copa del Rey'i kazanan Pedri, DSports'a verdiği röportajda efsanevi forvet oyuncusuna duyduğu hayranlığı dile getirdi. İspanyol yıldız, "Onunla birlikte oynama ve antrenman yapma şansına sahip oldum; bu deneyimden büyük keyif aldım ve ondan çok şey öğrendim. Şimdi de, evet, onun oyununu izlemekten büyük keyif alıyorum," diye açıkladı.
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Messi'nin uzun kariyerinin sırrı
Birçok oyuncu doğal olarak azalan fiziksel özelliklere güvenirken, Messi’nin oyun stili, eşsiz alan okuma ve zamanlama becerilerine odaklanacak şekilde gelişmiştir. Pedri, 39 yaşındaki oyuncuyu televizyondan izlerken, onun sadece hıza değil, zekâsına dayanarak oyunu nasıl yönlendirdiğinin açıkça görüldüğünü belirtti. Onun yirmi yıl boyunca Avrupa’ya damgasını vurmasını sağlayan bu vizyon, şimdi Kuzey Amerika’daki dünya sahnesinde de işine yarıyor.
"Bence çoğu zaman maçı televizyondan izlerken, gözünüzü ona diktiğinizde, boşlukların nerede olduğunu ya da tek başına pas alabileceği yeri aradığını görürsünüz; çünkü o, diğerlerinden çok daha fazla kaliteye sahip. Oyunu diğerlerinden biraz daha önce öngörüyor ve gol atmak için nerede olması gerektiğini biliyor," diye devam etti Pedri. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bu oyuncuyu şöyle özetledi: "Bence onun yaşında yaptıklarını, sadece o yapabilir."
Dünya Kupası’nda rekorlar kırılıyor
Messi’nin bu turnuvadaki performansı tam anlamıyla tarihi nitelikte. Arjantin’in hücumunu öncülük ederek, takımın şu ana kadar attığı beş golün tamamını kaydetti; Cezayir karşısında kusursuz bir hat-trick ve Avusturya karşısında bir çift gol attı. Bu katkıları sadece göz alıcı olmakla kalmadı; 2022 şampiyonluğunu korumayı hedefleyen Arjantin’in eleme turlarına yükselmesinde hayati öneme sahip oldu.
İstatistiklere bakıldığında, Inter Miami yıldızı bambaşka bir seviyeye yükseldi. Toplam 18 golle, şu anda Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda. Ayrıca en fazla galibiyet (18), en fazla oynanan maç (28) ve sahada geçirilen en fazla dakika (2489) rekorlarının da sahibi.
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Elieme turunda yaşanabilecek olası bir karşılaşma
Turnuva ilerledikçe, bu iki eski takım arkadaşının yolları sonunda kesişebilir. Arjantin, cumartesi günü Dallas Stadyumu’nda Ürdün ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak; İspanya ise Meksika’daki Guadalajara Stadyumu’nda Uruguay ile oynayacağı maçla ilk aşamayı bitirecek. Suudi Arabistan’ı 4-0 mağlup ettikten ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldıktan sonra, Pedri’nin takımı turnuvada ilerlemek için iyi bir konumda bulunuyor.
Eşleşmelerin nasıl şekilleneceğine bağlı olarak, İspanya ve Arjantin'in yolları kesişebilir. Yarı final veya finalde karşılaşmaları halinde Pedri, idolüyle doğrudan karşı karşıya kalacak. Şu an için İspanyol genç oyuncu, imkansızı sıradanmış gibi gösteren bu adamın hayranı olmaya devam ediyor. İster Barcelona'da ister dünya sahnesinde olsun, sonuç aynı: Messi, 39 yaşında kesinlikle mümkün olmaması gereken şeyler yapıyor.