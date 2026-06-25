"Onun yaşında yaptıklarını ancak o yapabilir" - Pedri, eski Barcelona takım arkadaşının 2026 Dünya Kupası'ndaki performanslarına yorum yaparken, 39 yaşındaki Lionel Messi'nin hâlâ "kaliteyle dolu" olduğunu belirtti

Yıllar geçmesine rağmen Messi, özellikle 2026 Dünya Kupası sırasında rekorları alt üst etmeye devam ettiği için futbol dünyasının odak noktası olmaya devam ediyor. 2020-21 sezonunda sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyla aynı soyunma odasını paylaşan eski Barcelona takım arkadaşı Pedri, Arjantinli yıldızın son başarılarını tanıdık bir hayranlıkla izliyor. İspanya'nın Uruguay ile oynayacağı kritik grup maçı öncesinde konuşan orta saha oyuncusu, yaşın Messi'nin en keskin silahlarını hiç de köreltmediğini hemen vurguladı.

Camp Nou'da Messi ile birlikte Copa del Rey'i kazanan Pedri, DSports'a verdiği röportajda efsanevi forvet oyuncusuna duyduğu hayranlığı dile getirdi. İspanyol yıldız, "Onunla birlikte oynama ve antrenman yapma şansına sahip oldum; bu deneyimden büyük keyif aldım ve ondan çok şey öğrendim. Şimdi de, evet, onun oyununu izlemekten büyük keyif alıyorum," diye açıkladı.