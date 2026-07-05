Kanada’nın Dünya Kupası hayali son 16 turunda sona erdi. Ancak Fas’a karşı alınan hayal kırıcı 0-3’lük yenilgiye rağmen, turnuvada beklenmedik bir şekilde güçlü bir performans sergilemeleri nedeniyle maçın bitiminden kısa bir süre sonra bile memnuniyet hakimdi.
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"Onun ve kariyeri için doğru karar": FC Bayern Münih için endişe dolu bir Dünya Kupası son 16 maçı
"Çok gurur duyuyorum. Bence harika bir turnuva geçirdik," dedi orta saha oyuncusu Stephen Eustaquio. Fas maçının ilk yarısında "inanılmaz bir performans" izleyen baş antrenör Jesse Marsch de "gururlu" olduğunu belirtti.
Ancak sözde süperstar Alphonso Davies yine sahada yer almadı. FC Bayern Münih’in sol ayağıyla oynayan oyuncunun sahaya çıkması genel olarak bekleniyordu, ancak 25 yaşındaki oyuncu 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.
Onun üzücü Dünya Kupası bilançosu: Güney Afrika’ya karşı oynanan son 16 turunda 15 dakika (1-0). Davies, turnuvaya uyluk sorunlarıyla gelmişti, ancak yine de zamanla daha fazla süre alabileceği umuluyordu. Fas’a karşı elenmenin ardından hem taraftarlar hem de basın temsilcileri şaşkınlıklarını dile getirdi. Davies neden oynamamıştı? Marsch bu konuyu açıkladı.
- AFP
Alphonso Davies, Dünya Kupası son 16 turunda oynamayacak: "Bu riske değmezdi"
Davies, Cuma günü yapılan ve hiçbir sorun göstermeyen MR taramasına rağmen kendini iyi hissetmemiş ve “uyluk kasları konusunda endişeleri vardı”.
Marsch şöyle devam etti: "Alphonso şu anda vücuduna güvenmeyi öğreniyor. Ne kadar oynamak istese de ve biz de onun oynamasını ne kadar istesek de, bu riske girmeye değmezdi. Bu, hem kendisi hem de kariyeri için doğru karardı."
Marsch, Davies’in yokluğunu makul bir şekilde açıklasa da, bu kadar yetenekli bir bek oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin soru işaretleri azalmış ya da ortadan kalkmış gibi görünmüyor. Ayrıca FC Bayern, Marsch’ın açıklamalarından hiç de hoşnut olmayacaktır.
Alman rekor şampiyonu kulübün yöneticileri arasında da Davies’in fiziksel durumuna olan güvenin giderek azaldığı söyleniyor. Son bir buçuk yıldır 25 yaşındaki oyuncu sürekli sakatlıklarla boğuştu. İlk olarak çapraz bağ yırtılması nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalan Davies, geri dönüşünden bu yana da kas sakatlıkları nedeniyle defalarca forma giyemedi.
FC Bayern: Ismael Saibari konusunda da kötü haberler mi var?
Bayern’in Nathaniel Brown’u çok yüksek bir bedel karşılığında yeni sol bek olarak kadrosuna katması boşuna değil. Eintracht Frankfurt’tan 50 milyon avroluk sabit transfer ücreti karşılığında transfer edilen Alman milli oyuncu, sol bek pozisyonunda Davies’in yerini alabilir. Tabii Kanadalı oyuncunun Münih’te kalması şartıyla. Zira duyumlara göre, son gelişmelerin ardından Davies’in bu yaz satılması hiç de imkansız görülmüyor.
Bu arada Bayern, Cumartesi günü Fas cephesinden de, Säbener Straße’deki yetkililerin hiç hoşuna gitmeyecek bir haberle sarsıldı: Sadece birkaç gün önce transferi kesinleşen 50 milyon avroluk yeni transfer Ismael Saibari, Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi ülkelerden birine karşı oynanan maçın başlarında sakatlandı ve 20 dakikadan biraz fazla bir süre sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Saibari, uyluk kasında bir sakatlık geçirmiş gibi görünüyordu ve sahadan ayrılırken oldukça morali bozuktu; formasını yüzüne çekmişti. Bu, muhtemelen daha ciddi bir sakatlık geçirdiğini düşündüğünün bir göstergesi olabilir. Ancak kesin bir teşhis henüz konulmadı.
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