"Onun ve kariyeri için doğru karar": FC Bayern Münih için endişe dolu bir Dünya Kupası son 16 maçı

Davies, Cuma günü yapılan ve hiçbir sorun göstermeyen MR taramasına rağmen kendini iyi hissetmemiş ve “uyluk kasları konusunda endişeleri vardı”.

Marsch şöyle devam etti: "Alphonso şu anda vücuduna güvenmeyi öğreniyor. Ne kadar oynamak istese de ve biz de onun oynamasını ne kadar istesek de, bu riske girmeye değmezdi. Bu, hem kendisi hem de kariyeri için doğru karardı."

Marsch, Davies’in yokluğunu makul bir şekilde açıklasa da, bu kadar yetenekli bir bek oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin soru işaretleri azalmış ya da ortadan kalkmış gibi görünmüyor. Ayrıca FC Bayern, Marsch’ın açıklamalarından hiç de hoşnut olmayacaktır.

Alman rekor şampiyonu kulübün yöneticileri arasında da Davies’in fiziksel durumuna olan güvenin giderek azaldığı söyleniyor. Son bir buçuk yıldır 25 yaşındaki oyuncu sürekli sakatlıklarla boğuştu. İlk olarak çapraz bağ yırtılması nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalan Davies, geri dönüşünden bu yana da kas sakatlıkları nedeniyle defalarca forma giyemedi.