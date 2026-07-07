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"Onun suçu değil" - Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, ABD Milli Takımı'nın forveti Folarin Balogun'un Dünya Kupası'ndan elenmesi ve FIFA'nın kırmızı kartı askıya alma kararı konusunda sessizliğini bozması üzerine onun savunmasına koştu
Balogun’un kırmızı kart tartışması
Balogun’un turnuvaya katılımıyla ilgili haberler, FIFA’nın Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın ardından kendisine verilen bir maçlık cezasını beklenmedik bir şekilde askıya almasının ardından manşetleri süsledi. Bu karar, bunu turnuva tarihinde tehlikeli ve haksız bir emsal olarak gören Belçika Futbol Federasyonu ve uluslararası yorumcuların şiddetli tepkilerine yol açtı. Balogun nihayetinde maça ilk on birde başladıysa da, forvetin sahada olması ev sahibi ülkelerden birini ağır bir yenilgiden kurtaramadı.
- AFP
Garcia, rakip forveti savunuyor
Maçın bitiminden sonra basına konuşan Garcia, oyuncuya karşı herhangi bir kırgınlık duymadığını açıkladı ve ABD’li forvetin olgun tavrını övdü. Garcia şöyle konuştu: “Balogun benimle konuşmaya geldi, bunu takdir ettim. Bu onun suçu değil, suçlanacak kişi o değil. Ona da bunu söyledim. Benimle konuşmaya gelmesini takdir ediyorum.”
Ayrıca teknik direktör, rakip forvetin etrafındaki dış gürültünün takımına bir motivasyon kaynağı olduğunu reddetti ve şunları ekledi: "(Motivasyon açısından) buna gerek yoktu, gerekli de değildi. Bizim için asıl önemli olan oyun planımızdı. Öne çıkmak istiyorduk; ABD takımı dinamik ve enerji dolu. Kevin [De Bruyne]'ye ihtiyacımız yoktu, goller attık."
"Bu beni pek şaşırtmadı"
Bu arada Balogun, maç öncesi hazırlıklarını gölgeleyen bu garip durumla ilgili olarak nihayet sessizliğini bozdu. ABD Milli Takımı’nın kilit oyuncusu, bir futbolcu olarak sorumluluğunun sadece sahada görevlerini yerine getirmek olduğunu vurguladı.
Maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kırmızı kart gördüğünüzde, genellikle protokol gereği bir sonraki maçta oynamazsınız. Sonra bu karar bozulduğunda, elbette tartışmalara yol açacaktır. Bu yüzden beni pek şaşırtmadı. Ancak bir oyuncu olarak benim görevim sahaya çıkıp işime odaklanmak. Bugün kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradım."
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Kırmızı kart gördüğümde kararı kabul ettim, sonra da oynayabileceğim söylendiğinde bu kararı da kabul ettim. Bu konuda söyleyebileceğim başka pek bir şey yok. Her şeye rağmen, bugün Belçika daha iyi bir takımdı. Bizden çok daha iyi oynadılar."
- (C)Getty Images
İspanya, çeyrek finalde Belçika'yı bekliyor
Seattle’da elde edilen bu ezici galibiyet, Belçika’nın çeyrek finallere yükselmesini kesinleştirdi ve 10 Temmuz Cuma günü Los Angeles’ta Avrupa şampiyonu İspanya ile zorlu bir karşılaşma yaşanacak. İki gol atan kahraman Charles De Ketelaere’nin etkili performansı ve Romelu Lukaku’nun gol sevinci, Garcia’nın takımına çok önemli bir ivme kazandırdı. Kırmızı Şeytanlar, La Roja’nın hücum tehdidini etkisiz hale getirmek ve yarı finale yükselmeyi garantilemek için bu üstün performans seviyesini sürdürmek zorundalar.
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