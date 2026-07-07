"Onun suçu değil" - Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, ABD Milli Takımı'nın forveti Folarin Balogun'un Dünya Kupası'ndan elenmesi ve FIFA'nın kırmızı kartı askıya alma kararı konusunda sessizliğini bozması üzerine onun savunmasına koştu

Bu arada Balogun, maç öncesi hazırlıklarını gölgeleyen bu garip durumla ilgili olarak nihayet sessizliğini bozdu. ABD Milli Takımı’nın kilit oyuncusu, bir futbolcu olarak sorumluluğunun sadece sahada görevlerini yerine getirmek olduğunu vurguladı.

Maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kırmızı kart gördüğünüzde, genellikle protokol gereği bir sonraki maçta oynamazsınız. Sonra bu karar bozulduğunda, elbette tartışmalara yol açacaktır. Bu yüzden beni pek şaşırtmadı. Ancak bir oyuncu olarak benim görevim sahaya çıkıp işime odaklanmak. Bugün kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradım."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Kırmızı kart gördüğümde kararı kabul ettim, sonra da oynayabileceğim söylendiğinde bu kararı da kabul ettim. Bu konuda söyleyebileceğim başka pek bir şey yok. Her şeye rağmen, bugün Belçika daha iyi bir takımdı. Bizden çok daha iyi oynadılar."