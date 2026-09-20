24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1071272531.jpgAction Plus
Alvino Hanafi
Çeviri:

'Onun sözlerini kopyalayacağım!' - Marco Silva, hakem eşitliği talep ediyor ve Porto derbisinde beraberliği yasaklıyor

FC Porto - Benfica
FC Porto
Benfica
Portugal Lig
Marco Silva

Benfica teknik direktörü Marco Silva, pazar günü FC Porto'ya karşı oynanacak O Clássico öncesi hakem yönetiminde tam eşitlik talep ederken beraberliğe razı olmayacaklarını söyledi. Fulham'ın eski teknik direktörü ayrıca, şampiyonların agresif presini aşmaya yönelik taktik planını da anlattı.

  • Silva, O Clássico karşılaşması için çıtayı yükseltti

    Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, pazar günü Estádio do Dragão'da FC Porto'ya karşı oynanacak kritik O Clássico öncesinde açıklamalarda bulundu. Primeira Liga'da zirve artık çok yakın. Benfica, rakibinin iki puan gerisinde yer alıyor ve galibiyet halinde son şampiyonu geride bırakabilir.

    Silva, orta saha oyuncusu Enzo Barrenechea'nın maç öncesi son bir fitness kontrolünden geçeceğini doğrularken, kadrodaki diğer tüm oyuncuların hazır olduğunu söyledi.

    Porto'nun sahasında az da olsa avantajlı olduğunu kabul eden teknik adam, Benfica'nın bu maça tamamen üç puan hedefiyle çıkacağını vurguladı.

    • Reklam
  • imago-sport-1083246692.jpgZUMA Press Wire

    Teknik direktör, hakem eşitliği talep etti ve beraberlik seçeneğini reddetti

    Hakem yönetimine yönelik incelemelere değinen Silva, Porto cephesindeki mevkidaşı Francesco Farioli'nin açıklamalarını açıkça tekrarladı ve maç görevlilerinden karşılaşma boyunca tam tarafsızlık talep etti. Ayrıca deplasmanda bir puana oynamak fikrini de net biçimde reddetti.

    Her maç hazırlığının, gol yemeden galibiyeti almak üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

    Silva, "Yarım saat önce teknik direktör Farioli'nin söylediklerini tekrarlayacağım: Her iki takım için de her an eşitlik bekliyoruz" dedi. "Kazanmaktan başka bir sonuç için hazırlandığımız tek bir maç yok. Hedefimiz açıkça kazanmak."


  • Porto'nun savunma bloğunu açmak için tasarlanan taktik plan

    Silva, Porto'nun iki aşamalı taktik düzenine dair detaylı bir analiz yaptı; fizik gücü yüksek orta sahalarını ve geride kurdukları beşli savunma hattını kabul etti. Ancak Benfica'nın, bire bir baskı düzenlerini aşmak için birden fazla hücum çözümüne sahip olduğunu vurguladı.

    Ayrıca çok yönlü orta saha oyuncusu Fredrik Aursnes'in bekte değil, merkezde görev yapacağını da netleştirdi.

    Silva, Aursnes hakkında, "İyi bir bek olabilir ama her zaman mükemmel bir orta saha oyuncusu olacaktır" dedi. "Onu sadece iyi olduğu bir pozisyona koymayacağız. O baskıyı aşmak için farklı çözümlerimiz var."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1067470830.jpgNurPhoto

    Avrupa zaferi derbide aşırı özgüven yaratmıyor

    Hafta ortasında Avrupa Ligi maçları oynamanın yorgunluk ya da coşku yarattığı yönündeki iddiaları reddeden Silva, takımının ligdeki odağının sarsılmadığını vurguladı. Porto'nun tam bir haftalık antrenman yapmış olması nedeniyle belirgin bir avantaja sahip olduğu yönündeki görüşleri de çürüttü.

    Benfica'nın ligin zirvesindeki hücum gücü, yüksek önem taşıyan bu karşılaşmada ligin en iyi savunmasını aşmayı hedefliyor.

    Benfica, şampiyonluk yarışında kontrolü ele geçirmek için oyun planını sahaya yansıtmak istiyor.

Portugal Lig
FC Porto crest
FC Porto
POR
Benfica crest
Benfica
BEN