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'Onun sözlerini kopyalayacağım!' - Marco Silva, hakem eşitliği talep ediyor ve Porto derbisinde beraberliği yasaklıyor
Silva, O Clássico karşılaşması için çıtayı yükseltti
Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, pazar günü Estádio do Dragão'da FC Porto'ya karşı oynanacak kritik O Clássico öncesinde açıklamalarda bulundu. Primeira Liga'da zirve artık çok yakın. Benfica, rakibinin iki puan gerisinde yer alıyor ve galibiyet halinde son şampiyonu geride bırakabilir.
Silva, orta saha oyuncusu Enzo Barrenechea'nın maç öncesi son bir fitness kontrolünden geçeceğini doğrularken, kadrodaki diğer tüm oyuncuların hazır olduğunu söyledi.
Porto'nun sahasında az da olsa avantajlı olduğunu kabul eden teknik adam, Benfica'nın bu maça tamamen üç puan hedefiyle çıkacağını vurguladı.
- ZUMA Press Wire
Teknik direktör, hakem eşitliği talep etti ve beraberlik seçeneğini reddetti
Hakem yönetimine yönelik incelemelere değinen Silva, Porto cephesindeki mevkidaşı Francesco Farioli'nin açıklamalarını açıkça tekrarladı ve maç görevlilerinden karşılaşma boyunca tam tarafsızlık talep etti. Ayrıca deplasmanda bir puana oynamak fikrini de net biçimde reddetti.
Her maç hazırlığının, gol yemeden galibiyeti almak üzerine kurulu olduğunu vurguladı.
Silva, "Yarım saat önce teknik direktör Farioli'nin söylediklerini tekrarlayacağım: Her iki takım için de her an eşitlik bekliyoruz" dedi. "Kazanmaktan başka bir sonuç için hazırlandığımız tek bir maç yok. Hedefimiz açıkça kazanmak."
Porto'nun savunma bloğunu açmak için tasarlanan taktik plan
Silva, Porto'nun iki aşamalı taktik düzenine dair detaylı bir analiz yaptı; fizik gücü yüksek orta sahalarını ve geride kurdukları beşli savunma hattını kabul etti. Ancak Benfica'nın, bire bir baskı düzenlerini aşmak için birden fazla hücum çözümüne sahip olduğunu vurguladı.
Ayrıca çok yönlü orta saha oyuncusu Fredrik Aursnes'in bekte değil, merkezde görev yapacağını da netleştirdi.
Silva, Aursnes hakkında, "İyi bir bek olabilir ama her zaman mükemmel bir orta saha oyuncusu olacaktır" dedi. "Onu sadece iyi olduğu bir pozisyona koymayacağız. O baskıyı aşmak için farklı çözümlerimiz var."
- NurPhoto
Avrupa zaferi derbide aşırı özgüven yaratmıyor
Hafta ortasında Avrupa Ligi maçları oynamanın yorgunluk ya da coşku yarattığı yönündeki iddiaları reddeden Silva, takımının ligdeki odağının sarsılmadığını vurguladı. Porto'nun tam bir haftalık antrenman yapmış olması nedeniyle belirgin bir avantaja sahip olduğu yönündeki görüşleri de çürüttü.
Benfica'nın ligin zirvesindeki hücum gücü, yüksek önem taşıyan bu karşılaşmada ligin en iyi savunmasını aşmayı hedefliyor.
Benfica, şampiyonluk yarışında kontrolü ele geçirmek için oyun planını sahaya yansıtmak istiyor.
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