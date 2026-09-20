'Onun sözlerini kopyalayacağım!' - Marco Silva, hakem eşitliği talep ediyor ve Porto derbisinde beraberliği yasaklıyor

Silva, Porto'nun iki aşamalı taktik düzenine dair detaylı bir analiz yaptı; fizik gücü yüksek orta sahalarını ve geride kurdukları beşli savunma hattını kabul etti. Ancak Benfica'nın, bire bir baskı düzenlerini aşmak için birden fazla hücum çözümüne sahip olduğunu vurguladı.

Ayrıca çok yönlü orta saha oyuncusu Fredrik Aursnes'in bekte değil, merkezde görev yapacağını da netleştirdi.

Silva, Aursnes hakkında, "İyi bir bek olabilir ama her zaman mükemmel bir orta saha oyuncusu olacaktır" dedi. "Onu sadece iyi olduğu bir pozisyona koymayacağız. O baskıyı aşmak için farklı çözümlerimiz var."