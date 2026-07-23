"Onun sözlerini hoş karşılamadım" - Orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'nin eski teknik direktörü Antonio Conte'ye yönelik sert eleştirisinin ardından Napoli yöneticisi, De Bruyne'nin geleceği hakkında konuştu

De Bruyne, büyük ölçüde eski teknik direktörüyle futbol felsefesi konusunda yaşadığı uyuşmazlık nedeniyle Serie A’da zorlu bir ilk sezon geçirdi. Belçikalı yayın organı Het Nieuwsblad’a samimi bir şekilde konuşan oyun kurucu, ikilinin futbola çok farklı bakış açılarına sahip olduğunu açıkça ortaya koydu ve şunları söyledi: “Elbette benim için zordu, çünkü Conte’nin futbola bakış açısı benimkinden çok farklı; bu konuda lafı dolandırmamalıyız.” Ayrıca, İtalyan teknik adamın yönetiminde hiçbir zaman en iyi pozisyonunda oynatılmadığını hissettiğini ve sahada her şeyini verdiğini söylediği bu sezonda bile etkisinin sınırlı kaldığını belirtti.

Belçikalı oyuncu, özellikle Napoli’nin defans düzenini eleştirdi. “Çok defansif oynuyoruz. 5-4-1 dizilişinde her maçta bir gol atarsanız... Bu pek de iyi değil," dedi ve takımın en golcü oyuncusunun sezon boyunca sadece 10 gol atabildiğine dikkat çekti. Conte’nin ayrılmasına rahatladığını açıkça sorulduğunda De Bruyne çekinmeden şöyle cevap verdi: "Conte’nin ayrılmasına sevindim mi? Benim için evet. Bana kalırsa, kalması gerekmiyordu."



