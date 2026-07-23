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"Onun sözlerini hoş karşılamadım" - Orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'nin eski teknik direktörü Antonio Conte'ye yönelik sert eleştirisinin ardından Napoli yöneticisi, De Bruyne'nin geleceği hakkında konuştu
De Bruyne ile Conte arasındaki anlaşmazlık gün yüzüne çıktı
De Bruyne, büyük ölçüde eski teknik direktörüyle futbol felsefesi konusunda yaşadığı uyuşmazlık nedeniyle Serie A’da zorlu bir ilk sezon geçirdi. Belçikalı yayın organı Het Nieuwsblad’a samimi bir şekilde konuşan oyun kurucu, ikilinin futbola çok farklı bakış açılarına sahip olduğunu açıkça ortaya koydu ve şunları söyledi: “Elbette benim için zordu, çünkü Conte’nin futbola bakış açısı benimkinden çok farklı; bu konuda lafı dolandırmamalıyız.” Ayrıca, İtalyan teknik adamın yönetiminde hiçbir zaman en iyi pozisyonunda oynatılmadığını hissettiğini ve sahada her şeyini verdiğini söylediği bu sezonda bile etkisinin sınırlı kaldığını belirtti.
Belçikalı oyuncu, özellikle Napoli’nin defans düzenini eleştirdi. “Çok defansif oynuyoruz. 5-4-1 dizilişinde her maçta bir gol atarsanız... Bu pek de iyi değil," dedi ve takımın en golcü oyuncusunun sezon boyunca sadece 10 gol atabildiğine dikkat çekti. Conte’nin ayrılmasına rahatladığını açıkça sorulduğunda De Bruyne çekinmeden şöyle cevap verdi: "Conte’nin ayrılmasına sevindim mi? Benim için evet. Bana kalırsa, kalması gerekmiyordu."
- Getty Images Sport
Manna, De Bruyne'nin geleceği konusunda açıklama yaptı
Napoli yöneticisi Manna, bir basın toplantısı sırasında bu sözler konusunda sıkıştırıldı ve kulübün konuyu dikkate aldığını kabul etti; ancak bunun kalıcı bir yankı yaratmayacağını hemen vurguladı. Football Italia'nın aktardığı açıklamalarda Manna, "Söylediği bazı sözleri hoş karşılamadım, ancak bir sorun yok," dedi ve kamuoyuna yapılan açıklamalardan bağımsız olarak De Bruyne'nin durumunun net olduğunu vurguladı. Manna, kulüp açısından konunun fiilen çözüldüğünün kanıtı olarak, orta saha oyuncusunun iki yıl süreli ve üçüncü yıl opsiyonlu sözleşmesine işaret etti.
Manna, De Bruyne’nin Allegri yönetimindeki yeni projede yerini teyit ederek, oyuncunun kendi geleceği üzerinde herhangi bir söz hakkı olduğu yönündeki iddiaları da reddetti. "Kevin kalıp kalmayacağına karar vermek zorunda değil; o bu projenin bir parçası ve diğer tüm oyuncular gibi teknik direktörün emrine amade olacak," dedi. Genel menajer, De Bruyne'nin geçen sezon potansiyeline göre düşük bir performans sergilediğini kabul etse de, kulübün onu hâlâ önemli bir yatırım olarak gördüğünü vurguladı. Ayrıca Belçikalı oyuncunun henüz Allegri ile görüşmediğini, ancak sezon öncesi antrenmanlar başladığında görüşmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.
Manna, Lukaku ve Anguissa hakkında da konuşuyor
Manna, Dünya Kupası’nda Belçika formasıyla gösterdiği performansın ardından Napoli’deki geleceği hakkında spekülasyonların odağında yer alan bir başka oyuncu olan Romelu Lukaku’nun durumuna da değindi. “Lukaku, başarılı bir Dünya Kupası’nın ardından tatilde; dolayısıyla geri döndüğünde ne olacağını göreceğiz,” diyen Manna, forvetin geleceği konusunda yakın zamanda bir görüşme yapılacağına dair herhangi bir ipucu vermedi.
Andre Frank Zambo Anguissa konusunda da Manna aynı derecede net konuştu ve orta saha oyuncusunun bu yaz satılabileceğine dair tüm iddiaları reddetti. “Frank Anguissa’nın Napoli ile sözleşmesi var, bu yüzden onunla pazarlık yapmaya gerek görmüyorum. O satılık değil,” diyen Manna, her iki oyuncuyu çevreleyen spekülasyonlara kesin bir son verdi ve De Bruyne ile birlikte bu oyuncuların da Allegri yönetimindeki kulübün planlarının bir parçası olmaya devam ettiklerini vurguladı.
- Getty Images Sport
Sakatlık sorunlarının gölgesinde Allegri dönemi başlıyor
Conte’den Allegri’ye geçiş yeni bir sayfa açıyor; ancak kulüp şimdiden ciddi bir sakatlık darbesiyle sarsıldı. Defans oyuncusu Alessandro Buongiorno, menisküs sorunu nedeniyle ameliyat olmak zorunda ve üç aya kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Manna, bu sakatlığın bir “sürpriz” olduğunu kabul etse de, kulübün savunma seçeneklerini değerlendirirken Sam Beukema’nın sezon öncesi hazırlıklarının ilerleyen dönemlerinde kadroya katılması beklendiğini doğruladı.
Manna, yeni teknik direktör hakkında şunları söyledi: “Motivasyonu yüksek ve ilk kez hedefine ulaşamadığı bir sezonu geride bıraktı. Her turnuvada sonuna kadar gidebiliriz. Her teknik direktörün farklı bir çalışma yöntemi vardır; milli takım oyuncuları antrenmanlara başlayana kadar bekleyeceğiz ve ardından durumu değerlendireceğiz.”
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