"Onun sınırı yok!" - Angel Di Maria, Lionel Messi'nin Arjantin ile geçireceği muhteşem 2026 Dünya Kupası'nın ardından "daha nice yıllar" boyunca oynamaya devam edeceğini söyledi

Di Maria, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası’ndaki duygusal serüveninin ardından, uzun süredir takım arkadaşı olan Messi’nin geleceği konusunda net bir mesaj verdi. Tecrübeli forvet 40’lı yaşlarına yaklaşmasına rağmen, Di Maria, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun futbolun en üst seviyesinde kariyerini sonlandırmaktan çok uzak olduğuna inanıyor. Rosario Central'ın Belgrano'ya 2-1 yenildiği maçın ardından konuşan kanat oyuncusu, kaptanın sahada hâlâ kendi kaderini belirlediğinde ısrarcı oldu.

Eski Real Madrid ve PSG forveti, "Leo, istediği sürece devam etmeli," dedi. "Bence daha uzun yıllar oynayabilir. 39 yaşında, en iyilerden biri olduğunu ve tarihin en iyileri arasında yer almaya devam edebileceğini gösterdi. Onun için bir sınır yok, daha fazlası olamaz."

Bu açıklamalar, milli takım için kritik bir dönemde geldi; özellikle de Leandro Paredes, Messi’nin 2026 Dünya Kupası finalini uluslararası sahnedeki vedası olarak gördüğünü açıklamış olması nedeniyle.



