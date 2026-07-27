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"Onun sınırı yok!" - Angel Di Maria, Lionel Messi'nin Arjantin ile geçireceği muhteşem 2026 Dünya Kupası'nın ardından "daha nice yıllar" boyunca oynamaya devam edeceğini söyledi
Messi'nin emeklilik söylentileri yalanlandı
Di Maria, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası’ndaki duygusal serüveninin ardından, uzun süredir takım arkadaşı olan Messi’nin geleceği konusunda net bir mesaj verdi. Tecrübeli forvet 40’lı yaşlarına yaklaşmasına rağmen, Di Maria, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun futbolun en üst seviyesinde kariyerini sonlandırmaktan çok uzak olduğuna inanıyor. Rosario Central'ın Belgrano'ya 2-1 yenildiği maçın ardından konuşan kanat oyuncusu, kaptanın sahada hâlâ kendi kaderini belirlediğinde ısrarcı oldu.
Eski Real Madrid ve PSG forveti, "Leo, istediği sürece devam etmeli," dedi. "Bence daha uzun yıllar oynayabilir. 39 yaşında, en iyilerden biri olduğunu ve tarihin en iyileri arasında yer almaya devam edebileceğini gösterdi. Onun için bir sınır yok, daha fazlası olamaz."
Bu açıklamalar, milli takım için kritik bir dönemde geldi; özellikle de Leandro Paredes, Messi’nin 2026 Dünya Kupası finalini uluslararası sahnedeki vedası olarak gördüğünü açıklamış olması nedeniyle.
- AFP
Scaloni’nin liderliği hâlâ hayati önem taşıyor
Ülkenin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusunun geleceğinin ötesinde, Di Maria, Lionel Scaloni’nin baş antrenör olarak görevde kalmasının önemini de açıkça dile getirdi. Scaloni, Albiceleste için altın bir döneme öncülük etti ve görev süresi boyunca Dünya Kupası, iki Copa América ve Finalissima dahil olmak üzere dört büyük kupa kazandı. Di Maria, şu anda A milli takıma yükselen yeni nesil Arjantinli yetenekler için Scaloni’nin bir dayanak noktası olduğunu vurguladı.
"Scaloni milli takımın lideri; herkesin iyiliği için kalmasını umuyorum," diye ekledi Di Maria. "Şu anda yetişmekte olan iyi bir genç oyuncu neslini geliştiriyor ve her küçük katkı büyük önem taşıyor. Kalmasını umuyorum; karar ona ait. Scaloni, ne istediğini herkesten daha iyi biliyor, ama tabii ki bir Arjantinli olarak görevine devam etmesini isterim."
Yolculuğun gururu
Di Maria, takım arkadaşlarına olan duygularını ve yıllar boyunca birlikte kat ettikleri yolu anlattı. Son dönemdeki başarısızlıktan önceki zaferleri değerlendiren Di Maria, mevcut kadronun futbol tarihinin efsaneleri arasında kalıcı bir yer edindiğini belirtti.
“Başardıkları ve başarmaya devam ettikleri her şey için alkıştan fazlasını hak ediyorlar,” diye ekledi. “İngiltere’yi yenmek, tüm bunların doruk noktasıydı. Benim için Dünya Kupası orada sona erdi ve biz ülkeye en büyük sevinci yaşattık; bu da herkes için en güzel şey.”
- Getty Images
Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığıyla başa çıkmak
Son olarak Di Maria, Dünya Kupası’nı nasıl yaşadığını ve milli takımın en üst düzeyde mücadele etmesini izlemenin kendisi için ne anlama geldiğini de anlattı. Şöyle konuştu: “Her maçta büyük zorluklar yaşadım, ancak sonunda oyuncular içlerinden gelen gücü ortaya çıkardılar ve zaferlere ulaşmamızı sağlayan da buydu. Finaller finaldir; bazen kazanırsınız, bazen kazanamazsınız. Bu sefer sıra bizde değildi, ama bence arkadaşlar milli takımı gururlandırdılar.”
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