GFX Joao Pedro Harry Kane
Moataz Elgammal

Çeviri:

"Onun seviyesine ulaşmayı umuyorum" - Joao Pedro, Harry Kane'den "büyük ilham aldığını" itiraf ederken, Chelsea'nin yıldızı Didier Drogba ile yapılan karşılaştırmaları reddediyor

Chelsea'nin forveti Joao Pedro, geleneksel bir forvet rolüne geçiş süreci hakkında samimi açıklamalarda bulunarak, performansını yükseltmek için Harry Kane'i yakından incelediğini açıkladı. Brezilyalı forvet, kulüp efsanesi Didier Drogba ile yapılan erken karşılaştırmaları önemsemediğini belirterek, modern "9 numara" pozisyonunu yeniden tanımlarken Stamford Bridge'de kendi mirasını yaratmak istediğini vurguladı.

    TNT Sports ve Lance ile yaptığı ortak röportajda Joao, Stamford Bridge’de bir santrfor olarak yerini sağlamlaştırma konusundaki güçlü arzusunu dile getirdi. 24 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Chelsea’ye geldiğimden beri bunu çok net bir şekilde belirttim; çünkü Watford’da hem 10 numara hem de 9 numara olarak oynamıştım. Brighton’da da öyle. Ancak buraya geldiğimden beri bu konuda çok ısrarcı oldum; sadece 9 numara olarak oynamak istedim."

    Bu rolü mükemmelleştirmek için, Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski ve Bayern Münih'in forveti Harry Kane gibi seçkin golcüleri yakından takip ediyor. Pedro şunları söyledi: "Şu anda Kane ve Lewandowski'yi çok beğeniyorum. Premier League'de oynadığı için Kane'i daha çok takip ettim ve ondan çok ilham alıyorum."

    Kane'den ilham

    Pedro kendini oyunu birleştiren modern bir forvet olarak görüyor; bu, Tottenham Hotspur formasıyla Premier Lig’de 213 gol atan Kane’in ustalaştığı bir özellik. Bu sezon Pedro, Chelsea’de 48 maçta 20 gol ve 9 asistle olağanüstü bir performans sergiledi.

    Ayrıca, SofaScore'a göre, Pedro'nun Premier League'de maç başına ortalama 35,5 top dokunuşu ve 10,1 isabetli rakip yarı saha pası, Kane'in Bayern'de sergilemeye devam ettiği derin oyun kurma katılımını yansıtıyor.

    "Ben katılımcı bir 9 numarayım. Oyunu kurabilirim ve çok gol de atabilirim," diye açıkladı Brezilyalı oyuncu. İngiltere kaptanıyla karşılaşmasını değerlendiren Pedro, "Kane'e karşı oynadığımda ona çok dikkat ettim. Formalarımızı da değiştirdik. O hayran olduğum bir oyuncu ve onun seviyesine ulaşmayı umuyorum," diye ekledi.

    Doğal olarak, Pedro’nun Batı Londra’daki verimli başlangıcı, onu Didier Drogba ile karşılaştırılmaya itti. Fildişili efsane, Chelsea formasıyla 381 maça çıkıp 164 gol atarak 86 asist yapan, kulüpte devasa bir figürdür. Efsanevi forvetin geride bıraktığı muazzam mirası kabul etmekle birlikte, Pedro ayaklarını yere sağlam basmaya ve taklit etme baskısı olmadan kendi tarihini yazmaya kararlı.

    Beklentilere değinen forvet, şöyle yanıt verdi: "Drogba, Chelsea'nin idolüdür. Bazı taraftarlar şaka yapıyor: 'Belki de yeni Drogba'yı bulduk?' Ama ben bunu fazla düşünmeden, yavaş yavaş kendi yolumda ilerlemeye çalışıyorum."

    Pedro, Stamford Bridge'deki hücum planlarında şüphesiz kilit bir rol oynamaya devam edecek. Teknik becerileriyle Avrupa'nın en iyi forvetlerini izleyerek edindiği golcü becerilerini harmanlayarak, bu forvet, kendine özgü ve kalıcı bir miras bırakmak ve Blues'un bir sonraki başarılı dönemini şekillendirmek için en uygun konumda olmayı umuyor.

