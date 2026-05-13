"Onun seviyesine ulaşmayı umuyorum" - Joao Pedro, Harry Kane'den "büyük ilham aldığını" itiraf ederken, Chelsea'nin yıldızı Didier Drogba ile yapılan karşılaştırmaları reddediyor

TNT Sports ve Lance ile yaptığı ortak röportajda Joao, Stamford Bridge’de bir santrfor olarak yerini sağlamlaştırma konusundaki güçlü arzusunu dile getirdi. 24 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Chelsea’ye geldiğimden beri bunu çok net bir şekilde belirttim; çünkü Watford’da hem 10 numara hem de 9 numara olarak oynamıştım. Brighton’da da öyle. Ancak buraya geldiğimden beri bu konuda çok ısrarcı oldum; sadece 9 numara olarak oynamak istedim."

Bu rolü mükemmelleştirmek için, Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski ve Bayern Münih'in forveti Harry Kane gibi seçkin golcüleri yakından takip ediyor. Pedro şunları söyledi: "Şu anda Kane ve Lewandowski'yi çok beğeniyorum. Premier League'de oynadığı için Kane'i daha çok takip ettim ve ondan çok ilham alıyorum."