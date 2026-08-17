Kanat oyuncusunun durumunun ne olduğu ve geniş alandaki rekabete nasıl uyduğu sorulduğunda, Portekizli teknik direktör açık sözlü bir değerlendirme yaptı: "Bilmiyorum ama Leao oyuncularımızdan biri. Daha önce de söyledim, onu takımda bulundurmaktan mutluyuz, değerli bir oyuncu. O yüzden göreceğiz ama savaşması gerekiyor.

"Bence Cisse, oynadığı şekille işleri zorlaştıracak. [Alexis] Saelemaekers pozisyon değiştirdi, bu zor olacak. Ayrıca [Christian] Pulisic de geri dönüyor, dolayısıyla o yer için mücadele edecek çok sayıda oyuncumuz olacak."