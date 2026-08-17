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imago-sport-1080711814.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Çeviri:

'Onun savaşması gerekiyor' - Ruben Amorim'den Rafael Leao'ya Milan'daki geleceğiyle ilgili net mesaj

R. Leao
R. Amorim
AC Milan
Serie A

Ruben Amorim, sezon öncesinde Manchester United karşısında alınan galibiyetin ardından Rafael Leao'yu, AC Milan'ın ilk 11'indeki yerini yeniden kazanmanın zorlu bir görev olacağı konusunda uyardı. Portekizli forvet, transfer söylentilerinin sürdüğü bir dönemde sakatlığı nedeniyle hazırlık maçını kaçırırken, teknik direktörü hücum hattındaki yerler için rekabetin çok sert olacağını vurguladı.

  • Yaz ayrılığı planları durdu

    27 yaşındaki Portekiz milli oyuncu, geçen sezonun sonunda yurt dışında yeni bir meydan okuma arzusunu gizlemedi; tercih ettiği adres ise İngiltere ya da İspanya'ydı. Ancak somut tekliflerin ortaya çıkmaması ve transfer döneminin kapanmasına yalnızca iki hafta kalmasıyla birlikte, San Siro'da kalma ihtimali giderek güçleniyor. Son hazırlık maçında forma giymemesi de bu duruma ilişkin merakı daha da artırdı.

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    Kulübeden gelen yorumlar şüpheleri ortaya koyuyor

    Amorim, Wroclaw'da unutulmaz bir akşam yaşadı; Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos ve Ruben Loftus-Cheek'in golleriyle takımı eski kulübü United ağlarına dört gol gönderdi.Leao ise maç öncesinde kasında bir çekme hissettiğini bildirmesinin ardından kadroda yer almadı. Bunun üzerine teknik direktörü, TMW'ye konuşarak durumu hakkında şu güncellemeyi yaptı: "Ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum ama hazır olup olmayacağını bilmiyorum."

  • Kadro derinliği rekabet yaratıyor

    Kanat oyuncusunun durumunun ne olduğu ve geniş alandaki rekabete nasıl uyduğu sorulduğunda, Portekizli teknik direktör açık sözlü bir değerlendirme yaptı: "Bilmiyorum ama Leao oyuncularımızdan biri. Daha önce de söyledim, onu takımda bulundurmaktan mutluyuz, değerli bir oyuncu. O yüzden göreceğiz ama savaşması gerekiyor.

    "Bence Cisse, oynadığı şekille işleri zorlaştıracak. [Alexis] Saelemaekers pozisyon değiştirdi, bu zor olacak. Ayrıca [Christian] Pulisic de geri dönüyor, dolayısıyla o yer için mücadele edecek çok sayıda oyuncumuz olacak."

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    Torino'nun açılış maçı ikilemler yaratıyor

    Leao, bu hafta sonu Milan'ın Torino ile oynayacağı Serie A açılış maçı öncesinde hazır olduğunu kanıtlamak için zamana karşı yarışıyor. Bu açılış karşılaşması, umut veren bir sezon öncesi kampının ardından Amorim'in planı için kritik bir test olacak. Yıldız forvet forma giyemezse, onun yokluğunda etkileyici performans sergileyenler ilk 11'de yer kapabilir.

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