"Onun Real Madrid'de olmasını istemiyorum" - Iker Casillas, Jose Mourinho'nun Bernabéu'ya olası dönüşüne karşı çıktı

Mourinho'nun Bernabéu'da geçirdiği dönemde aralarında yaşanan ve kalecinin yedek kulübesine gönderilmesiyle sonuçlanan, Madrid içinde sosyal bir kopukluğa yol açan tarihsel gerginliğe rağmen, Casillas mesleki ile kişisel konuları birbirinden ayırmak istedi. Eski kaleci, "Özel Adam"ın teknik direktör olarak değerini kabul ettikten sonra, sözlerinin geçmişteki husumetten değil, kulübün şu anda neye ihtiyacı olduğuna dair tamamen sportif bir bakış açısıyla ortaya çıktığını açıkladı.

Bu bağlamda Casillas, içsel motivasyonları hakkında yanlış anlaşılmaları önlemek için eleştirilerini incelikli bir şekilde ifade etti. "Bence o harika bir profesyonel. Mourinho ile hiçbir sorunum yok. Bu sadece kişisel bir görüş. Daha fazlası değil," dedi kararlı bir şekilde.