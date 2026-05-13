AFP
Çeviri:
"Onun Real Madrid'de olmasını istemiyorum" - Iker Casillas, Jose Mourinho'nun Bernabéu'ya olası dönüşüne karşı çıktı
Mourinho'nun geri dönüşüne kesin bir ret
Casillas, Madrid'i çevreleyen en çok konuşulan konulardan birine ilişkin görüşlerini paylaşmak için resmi X hesabını kullandı. Mourinho'nun Benfica sözleşmesinde sezon sonunda devreye girecek bir fesih maddesi bulunması nedeniyle, Portekizli teknik direktörün Madrid'in teknik direktörlüğüne geri dönebileceğine dair spekülasyonlar yoğunlaştı. Ancak efsanevi kaleci, Mourinho'nun Bernabéu'ya geri dönmesini istemiyor.
Kulübün resmi hesabını etiketleyen Casillas, Álvaro Arbeloa'nın olası ayrılığı öncesinde kulübün ihtiyaç duyduğu teknik direktör türüyle ilgili açıklamalarında oldukça net oldu. Eski kaptan, "Onun Real Madrid'de olmasını istemiyorum" dedi. "Hayatımın kulübünü çalıştırmak için başka teknik direktörlerin daha uygun olacağını düşünüyorum."
Mesleki incelikler ve kırgınlık yok
Mourinho'nun Bernabéu'da geçirdiği dönemde aralarında yaşanan ve kalecinin yedek kulübesine gönderilmesiyle sonuçlanan, Madrid içinde sosyal bir kopukluğa yol açan tarihsel gerginliğe rağmen, Casillas mesleki ile kişisel konuları birbirinden ayırmak istedi. Eski kaleci, "Özel Adam"ın teknik direktör olarak değerini kabul ettikten sonra, sözlerinin geçmişteki husumetten değil, kulübün şu anda neye ihtiyacı olduğuna dair tamamen sportif bir bakış açısıyla ortaya çıktığını açıkladı.
Bu bağlamda Casillas, içsel motivasyonları hakkında yanlış anlaşılmaları önlemek için eleştirilerini incelikli bir şekilde ifade etti. "Bence o harika bir profesyonel. Mourinho ile hiçbir sorunum yok. Bu sadece kişisel bir görüş. Daha fazlası değil," dedi kararlı bir şekilde.
Şampiyonluk hasretiyle ilgili endişeler
Casillas'ın yorumları sadece gelecekteki teknik direktörün ismiyle sınırlı kalmadı; ayrı bir paylaşımda Madrid kadrosunun mevcut durumunu da değerlendirdi. Son sezonlardaki takım performansını eleştirdi ve Bernabéu'daki kupa vitrininde önemli kupaların eksikliğinin Florentino Pérez başkanlığındaki yönetim kurulu için bir uyarı işareti olduğunu vurguladı. "Real Madrid iki sezon boyunca şampiyonluk kazanamadığında, bu endişe verici bir durumdur," dedi.
Şimdi ne olacak?
Real Madrid, hafta sonu oynanan El Clásico maçında 2-0 mağlup oldu ve bu sonuçla Barcelona, üst üste ikinci kez La Liga şampiyonluğunu garantiledi. Arbeloa, gelecek sezon A takımın teknik direktörlüğünü kimin üstleneceğine dair kesin bir karar verilmeden önce, Real Oviedo, Sevilla ve Athletic Club ile oynanacak maçlarda sezonu güçlü bir şekilde tamamlamayı umuyor.