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"Onun oynadığı en kötü maçtı!" - Rafael Van der Vaart, Hollanda'nın Fas'a karşı Dünya Kupası'nda aldığı yenilginin ardından "görünmez" Frenkie de Jong'u sert bir şekilde eleştirdi
Taktiksel değişiklik, elenmeye yol açar
Hollanda, Monterrey’de ikinci yarıda elde ettiği kısıtlı üstünlüğü koruyamayınca, son 32 turunda yürek burkan bir şekilde turnuvadan elendi. Koeman, işleyen sistemini bir kenara bırakıp muhafazakar bir beşli savunma düzenine geçerek Tijjani Reijnders'i Nathan Ake'nin yerine oyuna sokmasıyla şaşkınlık yarattı. Cody Gakpo'nun 71. dakikadaki golü turu garantilemiş gibi görünüyordu, ancak uzatma dakikalarında Issa Diop'un attığı beraberlik golü maçı uzatmalara taşıdı ve Fas, gergin geçen penaltı atışlarında 3-2 galip geldi.
- AFP
De Jong'un performansı 'gerçekten hayal kırıklığı yaratan'
Hollanda yayın kuruluşu NOS’ta yorumcu olarak konuşan Van der Vaart, milli takımın zorlukla kazandığı ivmeyi ne kadar kolay bir şekilde kaybettiğine dair büyük bir hayal kırıklığını dile getirdi. Eski Real Madrid oyun kurucusu, en büyük eleştirisini, takımın sahanın ortasında tamamen ezilmesine yol açan taktiksel değişikliklere yöneltti.
Van der Vaart şöyle konuştu: "Zorlu bir grup aşamasını oldukça iyi atlattınız. Sonra işler biraz yoluna girmeye başlamıştı. Fas maçında her şeyi değiştirmenize neden olan şey neydi? Hiç anlamıyorum. Frenkie bugün, ondan gördüğüm en kötü maçı oynadı. Gerçekten hayal kırıklığı yaratıcı. Peki bu, sistemden mi kaynaklanıyor?"
Orta sahadaki izolasyon, ustayı sınırlıyor
Maç sonrası analizler, Koeman’ın taktiksel riskinin, Fas’ın başlıca taktiksel gücüne karşı orta sahayı nasıl tamamen savunmasız bıraktığına odaklandı. Van der Vaart, zayıflamış bir orta saha kadrosunun sahaya sürülmesinin, takımın kilit oyun kurucusunu top hakimiyetinden mahrum bıraktığını ve 110. dakikada Marten de Roon ile değiştirilene kadar onu tamamen gereksiz hale getirdiğini savundu.
Van der Vaart sözlerine şöyle devam etti: "Bence Fas'ın orta sahası en güçlü silahları. Peki siz onlara karşı sadece iki adamla oynamaya mı karar veriyorsunuz? Ben teknik direktörlük eğitimi almadım ama bu bana biraz beceriksizce geldi. Frenkie sadece top sizdeyken etkili olabiliyor, ancak bugün top hiç bizde değildi, dolayısıyla Frenkie tamamen görünmezdi. Oysa o bizim en önemli oyuncumuz olmalıydı... Ayrıca, golü Cody Gakpo attı, ama tabii ki o da maça neredeyse hiç dahil olamadı."
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Turnuvadaki felaketin ardından soruşturma başlatıldı
Ağır eleştirilere maruz kalan Hollanda milli takımı, son derece hayal kırıklığı yaratan bir turnuva serüveninin ardından ülkesine dönerken, derhal iç denetime tabi tutulacak. Fas, Houston’da Kanada ile oynayacağı son 16 turu maçı için hazırlıklarını sürdürürken, Koeman taktiksel yaklaşımıyla ilgili tartışmaları ele almak zorunda. Kilit oyuncuların eleştirilerin hedefinde olması ve kadronun yaşlanmasının ortaya çıkmasıyla birlikte, bir sonraki uluslararası turnuva döngüsü başlamadan önce önemli kadro değişiklikleri kaçınılmaz görünüyor.