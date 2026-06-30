"Onun oynadığı en kötü maçtı!" - Rafael Van der Vaart, Hollanda'nın Fas'a karşı Dünya Kupası'nda aldığı yenilginin ardından "görünmez" Frenkie de Jong'u sert bir şekilde eleştirdi

Hollanda yayın kuruluşu NOS’ta yorumcu olarak konuşan Van der Vaart, milli takımın zorlukla kazandığı ivmeyi ne kadar kolay bir şekilde kaybettiğine dair büyük bir hayal kırıklığını dile getirdi. Eski Real Madrid oyun kurucusu, en büyük eleştirisini, takımın sahanın ortasında tamamen ezilmesine yol açan taktiksel değişikliklere yöneltti.

Van der Vaart şöyle konuştu: "Zorlu bir grup aşamasını oldukça iyi atlattınız. Sonra işler biraz yoluna girmeye başlamıştı. Fas maçında her şeyi değiştirmenize neden olan şey neydi? Hiç anlamıyorum. Frenkie bugün, ondan gördüğüm en kötü maçı oynadı. Gerçekten hayal kırıklığı yaratıcı. Peki bu, sistemden mi kaynaklanıyor?"