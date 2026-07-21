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Onun önünde kim var? Nijerya milli takım oyuncusu Victor Osimhen, dünya futbolunda “en iyi beş” forvet arasında gösteriliyor ve Harry Kane ile Erling Haaland’ın da yer aldığı seçkin yetenekler grubuna katılıyor
Osimhen, forvetlerin seçkinler kulübüne katıldı
Osimhen, Süper Lig’de geçirdiği verimli bir dönemin ardından Avrupa futbolunda birinci sınıf bir golcü olarak kendini kanıtladı. Şu anda Stade Rennais’e kiralanmış olan eski takım arkadaşı Frankowski, Nijeryalı oyuncunun etkisinin bu alandaki en iyilerle kıyaslanabileceğine inanıyor.
Frankowski, eski Napoli yıldızının Erling Haaland ve Harry Kane gibi dünya çapındaki yeteneklere benzeyen eşsiz bir azme sahip olduğunu hemen vurguladı. Kanat bekçisi, Osimhen'in her maça zihinsel ve fiziksel olarak sürekli hazır olduğunu belirterek, onun belki de dünyanın en iyi beş forvetinden biri olduğunu kaydetti.
"Osimhen, dünya çapında bir forvet; belki de en iyi beş forvetten biridir. Maça her zaman hazır olması ve gol atma konusundaki hırsı da etkileyici. Onun hakkında sayısız şey söyleyebilirim," dedi Frankowski, onet'e verdiği röportajda.
Transfer söylentileri ve teknik tartışmalar
Birlikte oynadıkları oyuncuların övgülerine rağmen Osimhen, transfer piyasasında hâlâ yoğun tartışmalara konu oluyor. Geçen sezonu tüm turnuvalarda 22 gol ve sekiz asistle tamamlaması, golcü kimliğini yadsınamaz kılıyor olsa da, bazı eleştirmenler onun oyun stilinin her üst düzey kulübe uymayabileceğini öne sürüyor.
Havada üstünlüğü ve agresif presiyle karakterize edilen Nijeryalı oyuncunun çok yönlü oyunu, onu savunmacılar için bir kabusa dönüştürüyor; ancak “temiz tekniği” konusundaki tartışmalar hâlâ devam ediyor. Yine de Frankowski, Osimhen gibi yıldızlardan yayılan özgüvenin, üst düzey bir takımın soyunma odasını tanımlayan unsur olduğunu vurguluyor.
Galatasaray yıldızlarının emeklilik sonrası hayatı
Frankowski şu anda Stade Rennais formasıyla Ligue 1’de kendi yolunu çiziyor; burada eski RC Lens teknik direktörü Franck Haise’nin altında çalışıyor. Polonyalı oyuncu, kas sakatlıklarının gölgesinde geçen zorlu bir dönemin ardından milli takımdaki yerini geri kazanmaya kararlı.
Karşılaştığı yıldız oyuncuları düşünürken, Dries Mertens ve Fernando Muslera gibi isimlerin kendisi üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtti. Frankowski, “Galatasaray’ın soyunma odasına girdiğinde, ‘Vay canına, bu oyuncuları daha dün televizyondan izliyordum, şimdi ise aynı takımda oynuyoruz’ diye düşünüyorsun,” diye ekledi.
- AFP
Milli takım hedefleri
31 yaşındaki oyuncu, sonbaharda oynanacak Uluslar Ligi maçları öncesinde kulüpteki formunu kullanarak Jan Urban’ın Polonya milli takım kadrosuna geri dönmeyi hedefliyor. İlkbaharda baldır sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Frankowski, fiziksel kondisyonunu en iyi seviyeye getirmek için takım arkadaşlarından bir hafta önce Rennes’e geldi.
Uluslararası sahneye geri dönme motivasyonunun her zamankinden daha yüksek olduğunu itiraf ediyor. "Bir süredir milli takımda yer almadım. Geri dönüp takımın önemli bir parçası olmak için motivasyonum daha da arttı," diye açıkladı.
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