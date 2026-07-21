Onun önünde kim var? Nijerya milli takım oyuncusu Victor Osimhen, dünya futbolunda “en iyi beş” forvet arasında gösteriliyor ve Harry Kane ile Erling Haaland’ın da yer aldığı seçkin yetenekler grubuna katılıyor

Osimhen, Süper Lig’de geçirdiği verimli bir dönemin ardından Avrupa futbolunda birinci sınıf bir golcü olarak kendini kanıtladı. Şu anda Stade Rennais’e kiralanmış olan eski takım arkadaşı Frankowski, Nijeryalı oyuncunun etkisinin bu alandaki en iyilerle kıyaslanabileceğine inanıyor.

Frankowski, eski Napoli yıldızının Erling Haaland ve Harry Kane gibi dünya çapındaki yeteneklere benzeyen eşsiz bir azme sahip olduğunu hemen vurguladı. Kanat bekçisi, Osimhen'in her maça zihinsel ve fiziksel olarak sürekli hazır olduğunu belirterek, onun belki de dünyanın en iyi beş forvetinden biri olduğunu kaydetti.

"Osimhen, dünya çapında bir forvet; belki de en iyi beş forvetten biridir. Maça her zaman hazır olması ve gol atma konusundaki hırsı da etkileyici. Onun hakkında sayısız şey söyleyebilirim," dedi Frankowski, onet'e verdiği röportajda.