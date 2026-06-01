Çeviri:
"Onun önerileri felakete yol açar!" Florentino Pérez, Real Madrid'deki iktidar mücadelesinde en büyük rakibine saldırıyor
"Onların kulübü yeniden ele geçirmesine izin veremez. Hepsi aynı kişiler: oğullar, arkadaşlar, kardeşler." Özellikle Riquelme'nin büyük transfer vaatleriyle seçmenleri kendi tarafına çekmeye çalışması, Real'in uzun süredir görevde olan başkanını son derece öfkelendirdi. "Gerçekten benim yönetimimde Real'de dünyanın en iyi oyuncularının oynamayacağına inanan biri var mı?" diye sordu Perez, rakibinin tavırlarına değinerek. Bu tartışmada Perez "tarihi" garantiledi.
Riquelme, geçtiğimiz günlerde ABC gazetesine verdiği röportajda, seçilmesi durumunda transfer faaliyetleri konusunda oldukça iddialı açıklamalarda bulunmuştu. 37 yaşındaki Riquelme, "İki uluslararası yıldızı kadromuza kattık" dedi: "Başkan olduğumda iki büyük uluslararası yıldızın Real Madrid'de oynayacağına dair bir anlaşmam var. Kısa, orta ve uzun vadede spor projemiz için gerekli olan iki yıldız."
Riquelme, söz konusu oyuncuların kimler olduğunu açıklamadı, ancak kulübün mevcut durumu ve yönetim kadrosuna yönelik sert eleştirilerinden de geri durmadı. Ona göre, bu dünya çapındaki kulüp DNA'sını kaybetmiş durumda: "Bir Real Madrid taraftarı olarak şunu söylemeliyim ki, bu kulüpte şu anda hiyerarşi, profesyonellik, değerler ve Real Madrid'i asıl Real Madrid yapan şeyin ne olduğu konusunda bir his eksikliği var. Bütün bunlar biraz eksik."
Real Madrid yakında bir yatırımcı kulübü mü olacak? "Bu son seçimler olabilir!"
Ayrıca, Perez'in özelleştirme planlarına yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Riquelme, "Kulübü üyelerden almak istiyorlar" dedi. Perez'in, yüzde yüzü üyelere ait olan kulübü yatırımcılara açmayı hedeflediği söyleniyor – her ne kadar bu oran yüzde beş ila on arasında olsa da. "Bu son seçimler olabilir, Real Madrid'de birçok kişi böyle düşünüyor! Çünkü özelleştirme geliyor," demişti Riquelme.
Ancak Perez bunu da yanına bırakmadı. "Yalan söylüyorlar. Real Madrid her zaman üyelerine ait olacak," diye karşılık verdi ve "Real Madrid'i kurtarmak için" kendi "servetini riske attığını" belirtti.
Real Madrid, Perez’in kararları yüzünden de kaosa sürükleniyor
Geçtiğimiz sezon, hiçbir kupa kazanamadan ve büyük çalkantılarla geçen Real Madrid'in spor alanındaki fiyaskosu, Perez'i de eleştirilerin hedefi haline getirdi. Özellikle Xabi Alonso'nun sadece altı ay sonra görevden alınması ve Alvaro Arbeloa'nın teknik direktörlüğe getirilmesi gibi kararlar başarı getirmedi. Aksine. Arbeloa yönetiminde, takım içinde de açık düşmanlıklar ortaya çıktı (Valverde ve Tchouamenie örnekleri), kulüp sezon sonunda kaos ve kamuoyuna yansıyan tartışmaların içine battı.
Perez için Arbeloa'nın yerine geçecek kişide aradığı özellik, "Real Madrid kültürüyle özdeşleşmiş" ve yıldızları doğru şekilde kullanacak bir teknik direktör olması. Bu konuda, 7 Haziran'da Perez'in seçim zaferi durumunda ikinci bir dönem için İspanya'nın başkentine dönecek olan Jose Mourinho ile uzun süredir bir mutabakat var.
Perez, geçen sezonun bu kadar başarısız geçmesinin nedenini, sezonun başlangıcındaki büyük yükle de ilişkilendirdi. "Kulüpler Dünya Kupası bizi mahvetti. Üç veya dört ay sonra, ilk takımda 28 sakatımız vardı."