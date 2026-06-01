"Onun önerileri felakete yol açar!" Florentino Pérez, Real Madrid'deki iktidar mücadelesinde en büyük rakibine saldırıyor

"Onların kulübü yeniden ele geçirmesine izin veremez. Hepsi aynı kişiler: oğullar, arkadaşlar, kardeşler." Özellikle Riquelme'nin büyük transfer vaatleriyle seçmenleri kendi tarafına çekmeye çalışması, Real'in uzun süredir görevde olan başkanını son derece öfkelendirdi. "Gerçekten benim yönetimimde Real'de dünyanın en iyi oyuncularının oynamayacağına inanan biri var mı?" diye sordu Perez, rakibinin tavırlarına değinerek. Bu tartışmada Perez "tarihi" garantiledi.

Riquelme, geçtiğimiz günlerde ABC gazetesine verdiği röportajda, seçilmesi durumunda transfer faaliyetleri konusunda oldukça iddialı açıklamalarda bulunmuştu. 37 yaşındaki Riquelme, "İki uluslararası yıldızı kadromuza kattık" dedi: "Başkan olduğumda iki büyük uluslararası yıldızın Real Madrid'de oynayacağına dair bir anlaşmam var. Kısa, orta ve uzun vadede spor projemiz için gerekli olan iki yıldız."

Riquelme, söz konusu oyuncuların kimler olduğunu açıklamadı, ancak kulübün mevcut durumu ve yönetim kadrosuna yönelik sert eleştirilerinden de geri durmadı. Ona göre, bu dünya çapındaki kulüp DNA'sını kaybetmiş durumda: "Bir Real Madrid taraftarı olarak şunu söylemeliyim ki, bu kulüpte şu anda hiyerarşi, profesyonellik, değerler ve Real Madrid'i asıl Real Madrid yapan şeyin ne olduğu konusunda bir his eksikliği var. Bütün bunlar biraz eksik."