"Onun kulübü" - Crystal Palace, 2026 yaz transfer döneminde 35 milyon sterlinlik rekor transferinden zararını azaltmak için Brennan Johnson'ı Nottingham Forest'a "geri" gönderebilir mi?

Eğer o maça çıkarsa, bu maç bir veda maçı haline gelebilir mi? Johnson için uygun bir teklif gelirse Palace’ın zararı azaltıp başka bir yere yatırım yapma eğiliminde olup olmayacağı sorulduğunda, Morrison – Freebets.com’un izniyle GOAL’a verdiği özel röportajda – şöyle dedi: “Bilmiyorum, çünkü oraya daha yeni gitti, değil mi? Onu tamamen anlıyorum. Şu anda kendine güveni çok az gibi görünüyor ve Tottenham'da gördüğünüz seviyenin çok uzağında, o zamanlar takımın en golcü oyuncusuydu ve Avrupa Ligi finalinde gol atmıştı.

“Kendine hiç güveni yok gibi görünüyor. Nottingham Forest'ta nasıl olduğunu gördünüz, o zaman full-back'leri geçiyor ve çok kendinden emindi, ama şimdi özgüveni paramparça olmuş gibi görünüyor.

“Bence onda bir oyuncu var. Palace'ın birkaç ay sonra onu bırakacağını sanmıyorum. Ama bence yeni teknik direktör kim olursa olsun, onunla bir şekilde çalışması gerekiyor. Tüm takım varken onunla bireysel olarak çalışamazsınız, ama onun kendine güvenini geri kazanmasını sağlamalı, onunla gerçekten çalışmalı ve onu eğitmelisiniz. Bence onda bir yetenek var.

“Şu anda yazın onu satacaklarını sanmıyorum, ama ne demek istediğini tamamen anlıyorum, şu anda kendinden emin değil gibi görünüyor. Ama umarım yeni teknik direktör gelecek sezon ondan en iyi şekilde yararlanabilir.”