"Onun kulübü" - Crystal Palace, 2026 yaz transfer döneminde 35 milyon sterlinlik rekor transferinden zararını azaltmak için Brennan Johnson'ı Nottingham Forest'a "geri" gönderebilir mi?
Johnson'ın Palace'taki performansı: 25 maçta gol atamadı
Johnson, geçen sezon Tottenham formasıyla Avrupa Ligi şampiyonu oldu; Manchester United ile oynadıkları kıtasal finalde galibiyet golünü atarak, kulübün 17 yıllık büyük kupa hasretine son verdi. 2024-25 sezonunu, 18 golle Spurs’un en golcü oyuncusu olarak tamamladı.
Ancak, hızlı ayakları olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu için düzenli olarak ilk 11'de yer bulmak giderek zorlaştı. Bu durum, Londra'nın diğer ucuna transfer edilmesine yol açtı ve transfer için önemli bir ücret ödendi. Johnson, bu yatırımın karşılığını henüz tam olarak veremedi.
Palace formasıyla çıktığı 25 maçta gol atamayan Johnson, son vuruşlarda etkisiz kaldı. Ancak Eagles, Conference League finalinde Rayo Vallecano ile karşılaşacak ve Avrupa'da zaferin tadını çıkarmak için bir fırsat daha yakalayacak.
Palace, bir sonraki transfer döneminde Johnson için gelen teklifleri değerlendirecek mi?
Eğer o maça çıkarsa, bu maç bir veda maçı haline gelebilir mi? Johnson için uygun bir teklif gelirse Palace’ın zararı azaltıp başka bir yere yatırım yapma eğiliminde olup olmayacağı sorulduğunda, Morrison – Freebets.com’un izniyle GOAL’a verdiği özel röportajda – şöyle dedi: “Bilmiyorum, çünkü oraya daha yeni gitti, değil mi? Onu tamamen anlıyorum. Şu anda kendine güveni çok az gibi görünüyor ve Tottenham'da gördüğünüz seviyenin çok uzağında, o zamanlar takımın en golcü oyuncusuydu ve Avrupa Ligi finalinde gol atmıştı.
“Kendine hiç güveni yok gibi görünüyor. Nottingham Forest'ta nasıl olduğunu gördünüz, o zaman full-back'leri geçiyor ve çok kendinden emindi, ama şimdi özgüveni paramparça olmuş gibi görünüyor.
“Bence onda bir oyuncu var. Palace'ın birkaç ay sonra onu bırakacağını sanmıyorum. Ama bence yeni teknik direktör kim olursa olsun, onunla bir şekilde çalışması gerekiyor. Tüm takım varken onunla bireysel olarak çalışamazsınız, ama onun kendine güvenini geri kazanmasını sağlamalı, onunla gerçekten çalışmalı ve onu eğitmelisiniz. Bence onda bir yetenek var.
“Şu anda yazın onu satacaklarını sanmıyorum, ama ne demek istediğini tamamen anlıyorum, şu anda kendinden emin değil gibi görünüyor. Ama umarım yeni teknik direktör gelecek sezon ondan en iyi şekilde yararlanabilir.”
Forest, Johnson'ı "evine" geri getirmek için bir hamle yapabilir mi?
Palace, yaz aylarında Oliver Glasner’in yerine geçecek ismi belirleyecek; FA Cup ve Community Shield şampiyonu Avusturyalı teknik adam, kariyerine bir kupa daha ekleyerek veda etmeyi hedefliyor.
Forest'ın, kulübün akademisinden yetişen ve 2023'te Spurs'a transfer olmadan önce kulüp için 29 gol atarak Premier League'e yükselmesine yardımcı olan Johnson için bir teklif sunarak Palace'ın yeni teknik direktörünün kararlılığını sınamaya çalışıp çalışmayacağı sorulduğunda Morrison şunları ekledi: "Forest bu yolu izlemeye karar verirse ve Brennan Johnson'ı geri getirecek paraya sahipse, Palace neden 'paran var, geri dön Forest' demesin ki?
“Bazen bir oyuncu olarak, orası sizin evinizdir ve orada verimlisinizdir. Ve o da Forest'ta verimliydi. Forest'ta olağanüstüydü. Tottenham'a transfer olmasının sebebi buydu ve attığı goller nedeniyle ilgilenen başka kulüpler de vardı; o bir tehditti, her türlü sorunu yaratıyordu ve futbolun tadını çıkarıyordu. Şu anda muhtemelen futbolun tadını çıkarmıyor çünkü her hafta oynamıyor ve performans gösteremiyor.
“Bu onun için zor. Bir oyuncu olarak 20 dakika, 10 dakika oyuna girip ivme kazanmaya çalışmak zor. Yani durum zor. Şahsen ben, onun Palace'ta kalmasını isterim ve umarım işler onun için yolunda gider. Ama Forest'a geri dönme fırsatı bulursa, neden gideceğini anlayabilirsiniz, çünkü sonuçta orası onun kulübü.”
Forest, kanatlarda Elanga'nın hızını henüz telafi edemedi
Johnson, Palace'a katıldığında 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı; bu nedenle, satış görüşmelerine başlanması durumunda Eagles yüksek bir bedel talep edecektir. Tek bir kötü performans dönemi, öncesinde yapılan tüm iyi işleri tamamen boşa çıkarmamıştır.
Forest, Nottinghamlı oyuncunun neler yapabileceğini biliyor ve kaybolan kıvılcımı yeniden alevlendirecek olanın kendileri olduğuna inanıyor olabilir. Reds, 2025'te Anthony Elanga'yı Newcastle'a sattıktan ve uçan İsveçliyi uygun bir şekilde yerine koyamadıktan sonra, kanatlarda hız ve gol tehdidine ihtiyaç duyuyor.